Miten EU selättää ongelmat, siitä kuullaan juhlavia korulauseita tänään – vuoden tärkein EU-puhe suorana klo 10, seuraa näitä kolmea asiaa

Unionin tila -puhe on hengennostatusta, mutta myös pienelle kritiikille on sijaa. Saavatko arvostelua nyt Puola ja Unkari, vai Yhdysvaltain toiminta Afganistanissa?

STRASBOURG On jälleen koittanut se aika vuodesta.

EU-komission puheenjohtaja pitää Euroopan parlamentissa Unionin tila -puheen eli niin sanotun State of the Unionin. On Ursula von der Leyenin vuoro linjata, mihin asioihin EU keskittyy tulevan vuoden aikana.

Vielä talvella puhe olisi kaikunut lähes tyhjälle salille, mutta nyt elämä on palannut parlamenttiin. EU:n poliittisen vuoden avausistunnossa Strasbourgissa on runsaasti väkeä, suomalaismepeistäkin lähes kaikki.

Puheen yksityiskohdat pyritään pitämään visusti salattuina h-hetkeen asti. Seuraavia kolmea asiaa kannattaa kuitenkin erityisesti seurata.

1 Ilmeisiä aiheita riittää, mutta mikä korostuu?

Kyseessä on von der Leyenin toinen stateoftheunion. Hänen viime vuoden suorituksensa kesti peräti 1 tunnin ja 18 minuuttia, kun edeltäjä Jean-Claude Juncker selvisi keskimäärin alle tunnilla.

EU-puhelitaniassa painotetaan aina yhteisten toimien välttämättömyyttä, ja nyt EU:n sylissä on poikkeuksellisen paljon isoja asioita jotka varmasti nousevat esiin.

Niitä ovat ajankohtainen Afganistanin kriisi ja sen myötä humanitaarinen apu ja maahanmuuttopolitiikka.

Ilmastonmuutoksen torjunta nousee varmasti esiin, samoin koronatoimet ja ihmisten ja talouden toipuminen. Olisi yllätys, jos isot digilakipaketit puuttuisivat puheesta.

Mitä von der Leyen haluaa sanoa kaikkein painokkaimmin?

2 Puhe sisältänee jonkin uuden noston

State of the Unionissa on tapana nostaa agendalle jokin uusi asia tai aloite, olkoon se iso tai pieni.

Viime vuonna von der Leyenin puheen uusi asia oli terveysunioni. Sillä tarkoitetaan EU-maiden yhteistyön parantamista sairauksien hoidossa ja torjunnassa, ja esimerkiksi tartuntatautivirasto ECDC:n toimintaa on tarkoitus vahvistaa. Komissio otti (siirryt toiseen palveluun) asiasta kopin viime marraskuussa, ja tällä viikolla parlamentti äänestää omasta kannastaan.

Sanomattakin on selvää, että tiivistys liittyy koronaan. Seuraavan pandemian koittaessa EU haluaa olla paremmin valmistautunut.

Jotain uutta puheessa kuullaan todennäköisesti tälläkin kertaa.

3 Korulauseiden välissä on tilaa pikkukritiikille

State of the Union on EU:n vuotuinen hengennostatuspuhe, jossa tulee ilmoille yksi hyvä ja kymmenen kaunista. Tyypilliseen EU-puhetapaan isoimmat ongelmatkin ovat haasteita ja pahimmat viholliset mahdollisia kumppaneita.

Jokainen puhe sisältää kuitenkin myös kritiikkiä.

Tänä vuonna ilmeisiä kohteita voisi löytyä esimerkiksi Puolan ja Unkarin demokratiakehityksestä – tukirahat kelpaavat mutta yhteiset arvot eivät – tai siitä, miten pahoja virheitä EU:n paras ystävä Yhdysvallat teki Afganistanissa.

Mihin von der Leyen kritiikki tällä kertaa kohdistuu, ja kuinka verhoillusti hän sen esittää?

