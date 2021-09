Yksinäinen saarnipuu tuhoutui Kotkassa – kaupunki tekee rikosilmoituksen

Aallonmurtajalla Kotkassa seisovan puun oksat on oletettavasti revitty ja katkottu, mutta silminnäkijöitä tuhotyölle ei ole.

Aallonmurtajalla Kotkassa seisovan puun oksat on oletettavasti revitty ja katkottu, mutta silminnäkijöitä tuhotyölle ei ole. Kuva: Kotkan kaupungin puistotoimi / Ari Väisänen

Sanoittajalegenda Juha Vainiota kunnioittanut saarnipuu on katkottu ja tuhottu viikonlopun aikana Kotkassa. Värikkään tarinan omaavan saarnipuun tilalle joudutaan hankkimaan kokonaan uusi puu.

Sanoittajalegenda Juha Vainiota kunnioittanut saarnipuu on tuhottu Kotkassa.

Puu on oletettavasti katkottu viikonlopun aikana. Puuta ei pystytä enää leikkaamalla korjaamaan, joten sen tilalle joudutaan hankkimaan kokonaan uusi puu.

– Puun elämänkaari päättyy nyt tähän. Kävimme tänään tarkemmin sitä tutkimassa. Ensin ajateltiin, että ehkä se on myrskyvahinko, mutta ei taida olla, työnjohtaja Sari Yrjölä Kotkan puistotoimesta sanoo.

Silminnäkijöitä tuhotyölle ei ole löytynyt. Kotkan puistotoimi on kuitenkin tekemässä tuhotyöstä rikosilmoituksen.

Moneen kertaan istutettu

Silputtu saarnipuu oli nimetty kotkalaisen sanoittajan Juha Vainion laulun mukaisesti yksinäiseksi saarnipuuksi. Se on ollut puistotoimelle rakas. Sen tarinakin on ehkä keskiverto puuta värikkäämpi.

– Entinen kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen kävi itse valitsemassa puun Harvialan taimistolta Janakkalasta. Hän halusi erityisen känkkyräisen puun, etumies Tarja Hernetkoski Kotkan puistotoimesta kertoo.

Puulle oli katsottu paikka Kuusisen saareen johtavalta aallonmurtajalta. Aallonmurtajaa pitkin kulkeva Juha Vainion katua kun oltiin remontoimassa uuteen uskoon. Sen varrelle tulisi myös muun muassa riimikiviä, joihin on hakattu Vainion kynästä syntyneitä kuuluisia säkeitä.

– Kun puu tuli, paikat eivät olleet vielä Kuusisessa valmiina. Se oli ensin meillä hoidossa vanhalla paloasemalla. Lopulta se istutettiin suurella joukolla kaupunginpuutarhureiden kesäpäivien yhteydessä.

Puu istutettiin kesällä 2017. Sen oli määrä olla lähtölaukaus kadun kunnostustöille.

Puu ei kuitenkaan päässyt vielä juurtumaan tuulen tuivertamalle paikalleen meren rannalla. Katua jouduttiin vielä uusimaan ja puu nostettiin ylös.

– Se oli meillä vielä vuoden verran valeistutuksessa vanhan paloaseman kentällä. Sitten se taas istutettiin, Hernetkoski kertoo.

Nyt telottu puu oli ollut paikallaan vuodesta 2019.

Lue lisää: Istutetaanko pengertien reunaan yksinäinen saarnipuu? – "Junnu saisi näkyä muutenkin kuin katukylttinä"

Ilkivaltaa melko vähän

Puu oli jo ehtinyt kasvaa noin kolmemetriseksi ja se oli halkaisijaltaan reilut kymmenen senttimetriä.

– Tällä hetkellä puu on aika tylyn näköinen. Jos puu on revitty, niin siinä on kyllä ihan roikuttu. Kävin tänään leikkaamassa oksan tyngät pois ja kyllä se näytti siltä, että oksat olisi katkaistu, Hernetkoski sanoo.

Hernetkoski pistää pikimmiten uuden puun tilauksen, jos sopiva vain löytyy. Haussa on jo valmiiksi hieman isompi puu. Se istutetaan mahdollisuuksien mukaan vielä syksyn aikana.

Ilkivalta ja tuhotyöt eivät ole ihan arkipäivää Kotkan puistoalueilla, mutta silloin tällöin vastaavaa sattuu.

– Istutimme magnolioita kirjaston eteen. Yhdessä oli jo hieno kukinta, niin joku katkaisi sen latvan. Se suututti. Teemme työt, tilaamme, istutamme ja kasvatamme, ja sitten on niin helppoa jonkun mennä huvikseen repäisemään. Siinä ei ajatella mitään, Hernetkoski sanoo.