Kun tieurakat jättivät autottomat vanhukset pussiin, kauppias järjesti kyytipalvelun: "Tämä on kuin nappi minulle", kiittelee Elsa Korva

Metsä Groupin sellutehtaan rakentamiseen liittyvien katu-urakoiden vuoksi monien kemiläisten pääsy lähikauppaan ja apteekkiin on käynyt vaikeaksi. Asiointikyyti helpottaa erityisesti yksinäisten vanhusten elämää.

Metsä Groupin sellutehtaan rakennustöihin liittyvät liikennejärjestelyt ovat jakaneet Kemin pohjoiset Karihaaran ja Paattion kaupunginosat kahtia. Varsinkin autottomille liikkuminen asioille on käynyt paikoin hyvin hankalaksi.

Paattiossa asuva Elsa Korva luopui ajokortistaan, kun täytti 80 vuotta. Nyt kauppareissut hoituvat paikallisen kauppiaan järjestämän kyydin turvin.

– Minulla on tämmönen elämänmuutos menossa, kun luovuin kortista. Tämä on kuin nappi minulle. Olen asunut täällä 22 vuotta, mutta meinaan eksyä tämän työmaan aiheuttamien muutosten vuoksi.

Kauppias Jaana Lehto järjestää kulkuvaikeuksista kärsiville asiakkaille kolmena aamuna viikossa kyydin ostoksille.

– Asiakkaiden on haastavaa löytää kaupalle, mutta tälle alueelle tämä on mahtavaa, ja lopputulos tulee olemaan varmasti hyvä. On ihanaa, että alue kehittyy.

Kauppias Jaana Lehto kertoo, että työmaa on kestopuheenaihe Karihaarassa. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Työmaa on kestopuheenaihe

Sellutehdashankkeeseen liittyvistä liikenneväylien muutostöistä johtuvat hankaluudet ovat Karihaarassa ja lähialueilla nyt suurimmillaan.

Kaupunginosan läpi kulkeva Koivuharjunkatu on kaivettu syväksi montuksi, koska sille rakennetaan alikulku tehtaalle johtavan vilkkaasti liikennöidyn Sahasaarenkadun alitse.

Käytännössä tehtaalle johtavan Sahasaarenkadun itäpuolen asukkaiden normaalit reitit kaupunkiin on tukittu tietyömaiden vuoksi ja kiertoreitit ovat jopa kilometrien mittaisia. Myllerys vaikuttaa tuhansien kaupunkilaisten elämään.

Lue myös: Jättitehtaan liikenneurakat mullistavat satojen koulutien Kemissä – asiantuntija vinkkaa, miksi aikuisen on tärkeä olla esimerkkinä liikenteessä

Kauppias Jaana Lehto on huomannut, että työmaa on kestopuheenaihe Karihaarassa.

– Joka päivä puidaan ja puhutaan, että koskahan se valmistuu.

Moni ei silti tee hankaluuksista numeroa, koska sellutehdashankkeessa nähdään joka tapauksessa lähinnä positiivisia puolia.

Elsa Korvakaan ei ole menettänyt hermojaan työmaan takia.

– Kyllä minä ymmärrän, että näin täytyy toimia. Ja on hyvä asia, että tehdas tulee. Se tarjoaa työtä ihmisille.

Valmista on vasta ensi heinäkuussa

Rakennusajan haittojen lisäksi monilla voi olla mielessä myös valtava liikenne, joka alkaa kun Metsä Groupin uusi tehdas valmistuu.

Tehdas nielee yhdeksän juna- ja 180 rekkakuormaa puuta joka päivä. Lisäksi valmista tuotetta eli sellua kuljetetaan tehtaalta satamaan.

Päivi Kilpelän maisema vaihtui metsästä tietyömaaksi, ja myöhemmin hän voi seurata rekkojen ja junien kulkua. Kuva: Kyösti Vaara / Yle

Sellutehtaan liikennejärjestelyjen vuoksi rakennettavat uudet kulkuväylät muovaavat Karihaaraa merkittävästi.

Lähellä Sahasaarenkatua asuva Päivi Kilpelä on harmistunut maiseman muuttumisesta. Aikaisemmin pihalta näkyi pelkkää metsää, nyt vilkkaaksi muuttuva Sahasaarenkatu näkyy paljaana pitkän matkaa.

Kipelä moittii myös työmaan heikosta tiedottamista.

– Ennen töiden aloittamista oli asukkaille tiedotustilaisuuksia. Nyt niitä ei ole. Olisi hyvä, jos olisi tarjolla havainnekuvia valmiista alueesta. Saatavilla olevista piirustuksista maallikko ei saa selvää.

Lisähämmennystä aiheuttavat lähiaikoina tulossa olevat väliaikaiset muutokset kulkureitteihin.

Tehtaan tieliikenteen pääreitti, Sahasaarenkadun jatkeena oleva Karihaaranväylä avataan liikenteelle ensi heinäkuussa, jolloin liikenne Kivikon ja Ristikankaan suuntaan helpottuu.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella torstaihin 16.9. kello 23 saakka.