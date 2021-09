Junissa ja HSL:n lähiliikenteessä yhä matkustajakato – VR kauppaa äkkilähtöjunia, jotka tulevat myyntiin viikkoa ennen lähtöä

InterCity-juna on tuonut oululaisen Mintun asioille Helsinkiin. Koronapandemian aikana työt on tehty lähinnä kotona, mutta hybridimalli mahdollistaa paluun toimistotöihin.

– Varmaan teen edelleen osan töistä kotitoimistolla, mutta osan jälleen työpaikan toimistolla.

VR ja Helsingin seudun liikenne HSL arvioivat, että juuri hybridityöhön siirtyminen tulee pysyvästi vähentämään julkisten kulkuneuvojen käyttöä Suomessa. Elokuussa VR kuljetti kotimaan kaukoreiteillä 863 000 matkustajaa. Se on 30 prosenttia vähemmän kuin ennen koronapandemiaa.

Pääkaupunkiseudun matkustajaliikenteessä matkustajakato on tätäkin rajumpi

– Tammi-elokuussa lipputulot ovat 45 prosenttia alhaisemmat, kuin vuonna 2019, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen.

Myös Nordean tilastoima korttimaksujen muutos kertoo, että juna- ja bussilippuihin käytetty rahamäärä on pysynyt koko koronapandemian ajan keskimääräistä alhaisempana. Kesälomalla hotellien käyttö lisääntyi merkittävästi, mutta elokuussa hotellihuoneisiin käytettävä rahasumma on palannut vuoden 2019 tasolle. Työmatkoista yhä suurempi osa tehdään omalla autolla.

Älyteknologia ennustaa milloin aiot matkustaa

Pandemia on tehnyt matkustamisen ennustamisesta vaikeaa. Aiemmin työmatkalaisten kansoittamat aamun kaukojunat kulkevat nyt puolityhjinä. Sekä VR että HSL ovat alkaneet hyödyntää suunnittelussa älyteknologiaa, jotta tappiollisten vuorojen määrää saataisiin karsittua.

– Datapohjainen suunnittelu ja algoritmit ovat meillä jokapäiväisessä työssä. On tärkeää pystyä ennustamaan, missä matkustajat haluavat liikkua ja mihin aikaan, sanoo VR-Yhtymän suunnittelujohtaja Juho Hannukainen.

Älyteknologia helpottaa junavuorojen suunnittelua. Koronapandemia on tuonut ketterät äkkilähtöjunat, joiden liput tulevat myyntiin jopa viikkoa ennen lähtöpäivää, sanoo suunnittelujohtaja Juho Hannukainen VR-Yhtymästä. Kuva: Toni Määttä / Yle

Matkustaja huomaa tämän mobiilisovelluksen aikatauluhaussa harmaina junavuoroina, jotka tulevat myyntiin vasta viikkoa ennen lähtöpäivämäärää. Esimerkiksi Lappeenrannasta pääkaupunkiseudulle pendelöivä pääsee matkalle toisinaan jo aamulla kello 5.31 lähtevällä junalla, toisinaan juna ei kulje.

– Käytämme erilaista dataa ennustamiseen, mutta vain pieni osa on tällaisia vuoroja, jotka päätetään hyvin lähellä lähtöä.

VR ei halua kertoa tarkemmin mitä algoritmeja yhtiössä seurataan, kun päätös äkkilähtöjunan laittamisesta myyntiin tehdään. Pandemian aikana äkkilähtöjunista on tullut keino reagoida kysyntätilanteen muutokseen, ja niistä saattaa tulla pysyvä käytäntö.

Alennuskampanjalla lisää matkustajia juniin ja busseihin

Nopein tapa saada matkustajia palaamaan joukkoliikenteen käyttäjiksi ovat edulliset liput. VR on tuonut hybridityöhön jääville uusia sarjalipputuotteita, ja HSL on kampanjoinut syyskuussa edullisia kausilippuja. Tavoitteena oli myydä 100 000 kausilippua alennuksella, mutta myytyjen lippujen määrä on lähes kaksinkertainen.

– Tämä on tärkeää meille myös taloudellisesti, muistuttaa toimitusjohtaja Mika Nykänen.

Lähivuosina käyttöönotettava Länsimetro ja Raide-Jokeri lisäävät HSL:n käyttökustannuksia, ja siksi on tärkeä saada lisää matkustajia takaisin joukkoliikenteen käyttäjiksi, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

HSL on velkaantunut koronapandemian aikana, kun joukkoliikenteen matkustajamäärien romahduksen takia liikennettä on pidetty yllä lainarahoituksella. Jatkossa osa liikenteestä on tarkoitus hoitaa tekoälyn ehdottamina täsmävuoroina, jolloin tappiollisten vuorojen määrä vähenee.

– Turvaamme, että ihmiset pääsevät joukkoliikenteellä eri suuntiin. Mutta pitää tarkastella milloin asiakkaat tarvitsevat yhteyksiä ja tiedon ja data avulla voimme optimoida tarjontaa niin, että asiakkaat näkisivät mahdollisimman vähän muutoksia.

Vapaa-ajan matkustus elpyy nopeimmin

VR:ssa on huomattu, että kaukoliikenteessä vapaa-ajan matkustus on elpynyt nopeammin kuin työmatkustus. Käytännössä se tarkoittaa, että yhtiö tulee lisäämään junavuoroja viikonlopuille. Suuri haaste yhtiöllä ovat aiemmin suositut työmatkustajien käyttämät aamujunat, joiden kannattavuus on heikko.

Yhtiö seuraa jatkossa aiempaa tarkemmin junien käyttöastetta, ja viime hetkellä tehtävät muutokset junavuoroihin lisääntyvät.

– Mutta liian ketterä ei saa olla. Matkustajat haluavat luottaa siihen, että työmatkustuksessa oma aamujuna on kulussa, muistuttaa suunnittelujohtaja Juho Hannukainen.

Koronapandemiasta johtuva matkustajakato vauhdittaa myös matkaketjujen syntymistä. Työmatkalaisia halutaan houkutella junien asiakkaiksi, kun lähiaikoina paikallisliikenteellä ja takseilla tehtäviä matkoja voidaan yhdistää samaan lippuun. Moni lähtee työmatkalle tällä hetkellä omalla autolla, koska lopullinen määränpää ei ole ole rautatieaseman lähellä. Siihen ratkaisu on muutamaksi tunniksi varattava vuokra-auto, jonka voi varata samalla kun junalipun.

15.9. klo 18.37: Korjattu, että elokuussa VR kuljetti kotimaan kaukoreiteillä 863 000 matkustajaa, eikä 836 000, kuten uutisessa ensin luki.