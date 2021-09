Poliisi epäilee, että Tampereelta kaapattiin lapsia kesällä ulkomaille: koronavuosi vähensi hieman kaappausten määrää

Pirkanmaalla tutkitaan epäiltyä lastenkaappausta. Kaapattujen lasten lukumäärää ei tiedetä, mutta heitä on ainakin kaksi.

Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi miehen keskiviikkona todennäköisin syin epäiltynä lapsikaappauksesta. Epäilty teko on tapahtunut Tampereella kesäkuussa ja se jatkuu edelleen eli lapsia ei ole palautettu. Mies vangittiin poissaolevana.

Tutkinnanjohtaja Antti Uusipaikka ei kommentoi tapausta, koska tutkinta on kesken. Lasten iästä ei ole tietoa, eikä poliisi kerro, minne maahan heidät on viety ilman lupaa.

Tapaukset ovat hyvin harvinaisia.

Ensi- ja turvakotien liiton mukaan viime vuonna Suomesta kaapattiin 21 lasta ja Suomeen 10 lasta.

Vuoden lopussa tilanne oli kesken 20 lapsen osalta. Suomesta kaapattiin useampia lapsia Espanjaan, Ranskaan ja Irakiin.

Vuonna 2019 kaappaus kosketti 67 lasta, joista 17 oli kaapattu Suomeen. Koronavuosi siis hieman vähensi Ensi- ja turvakotien liiton mukaan kaappauksia. Koronaepidemian takia matkustus oli jäissä ja rajat kiinni monissa maissa.

Kansainvälisestä lapsikaappauksesta on yleensä kyse, kun alle 16-vuotias pysyvästi Suomessa asunut lapsi on viety ilman huoltajan suostumusta ulkomaille tai on jätetty sieltä palauttamatta tapaamisoikeuden jälkeen.

Lisätty 15.9. kello 12.19 tieto, että epäiltyjä kaapattuja lapsia on ainakin kaksi.