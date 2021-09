Onnettomuustilasto paljastaa: Suomen vaarallisimpiin kuuluva risteys pyöräilijöille on Jyväskylän Seppälässä

Tämä on Suomen vaarallisin risteys pyöräilijälle

Kauppakeskus Sepän takana sijaitsevassa risteyksessä on tapahtunut viime vuosina useita onnettomuuksia, joissa osallisena on ollut pyöräilijä. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa muistuttaa, että autoilijan pitäisi muistaa aina käyttää vilkkua liikenneympyrästä poistuessaan ja väistää kääntyvänä ajoneuvona pyöräilijää.

Yksi Suomen vaarallisimmista suojatiealueen risteyksistä pyöräilijöille on onnettomuustilastojen valossa Jyväskylän Seppälässä, kauppakeskus Sepän takana, kertoo Tekniikan Maailma (siirryt toiseen palveluun).

Kyse on kiertoliittymästä, josta poistutaan ja siihen tullaan katuja pitkin kolmesta suunnasta. Lisäksi yksi liittymän haara vie kauppakeskuksen parkkipaikalle.

Lehden jutun mukaan liikenne- ja viestintävirasto Traficomin erityisasiantuntija Riikka Rajamäki on tutkinut Väyläviraston onnettomuusrekisteriä, joka perustuu poliisin raportoimiin suojatieonnettomuuksiin.

Seppälässä sijaitsevassa risteyksessä on tapahtunut viidessä vuodessa kuusi suojatieonnettomuutta, joista viidessä uhri liikkui pyörällä ja yhdessä jalan.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa arvioi, että jo kyseisen risteyksen vilkasliikenteisyys näkyy tilastossa.

Seppälässä on runsaasti kauppoja, yrityksiä sekä työpaikkoja ja liikennettä on paljon erityisesti ruuhka-aikoina.

– Tässä on todella paljon asiointiliikennettä, kun on isot kauppakeskukset ja teollisuuttakin. Jo liikennemäärä vaikuttaa, sanoo Piippa.

Piippa toteaa, että autoliikenteen kannalta kiertoliittymän ikään kuin ylimääräinen ohittava kaista on katsottu tarpeelliseksi.

– Vasarakadulta Merasimeen on paljon liikennettä ja on haluttu sitä varmasti sujuvoittaa, että osa autoilijoista pääsee ympyrän ohi, mutta se tekee kevyelle liikenteelle sitten sen, että paikassa on kolme suojatien ylitystä.

Piippa painottaa, että risteyksessä sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden pitää olla tarkkana, jotta liittymässä oleva autoilija on heidät varmasti huomannut. Syyspimeiden tullen kanssaliikkujien havainnointi on usein haastavaa erityisesti jos liikutaan pyörällä ilman valoja ja jalan ilman heijastimia.

Kiertoliittymät sujuvoittavat yleensä autoliikennettä ja lisäävät turvallisuutta sikäli, että moottoriajoneuvojen pitää niissä hidastaa nopeutta. Piippa sanoo, että jonkin verran kiertoliittymistä on tutkimusta, että pyöräilijöiden turvallisuus ei ole niissä parantunut yhtä hyvin kuin jalankulkijoiden.

– Autojen pitäisi hidastaa vauhtia silloinkin, kun poistuvat ympyrästä. Siinä on pyöräilijälle ehkä se vaaran paikka, kun autoilija poistuu ympyrästä, jolloin autoilija on kääntyvä ajoneuvo. Autoilijan pitää muistaa käyttää vilkkua ja väistää kääntyvänä pyöräilijää poistuessaan ympyrästä, muistuttaa Piippa.

