Kuopio oli edelläkävijä sähköisissä kaupunkipyörissä, mutta nyt niiden menestystarina uhkaa tyssätä – syynä liian innokkaat pyöräilijät

Yhdellä Kuopion kaupunkipyöristä on tähän mennessä ajettu keskimäärin lähes kahdeksan kertaa päivässä tällä kaudella. Vilkkaimpina päivinä ajokertoja on ollut jopa 14. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Sähköavusteisilla kaupunkipyörillä on Kuopiossa jo reippaasti yli 30 000 käyttäjää, mikä on hurja määrä 120 000 asukkaan kaupungissa. Kuopio valitsi ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina sähköpyöriin perustuvan kaupunkipyöräjärjestelmän.

Kuopiolaisella Henriikka Salolla on ollut aamulla hyvä onni. Keskustasta on löytynyt yksi kaupunkipyörä, jolla hän on ajanut muutaman kilometrin matkan Savonia-ammattikorkeakoulun edustalle.

– Juuri eilen tein vikailmoituksen. Vasen poljin hankasi koko ajan. Nyt pyörä taas vinkui koko matkan, mutta kyllä ne yleensä toimivat ihan hyvin, Salo kertoo.

Salo ei ole valituksen aiheineen yksin. Yhdellä pyörällä saatetaan ajaa kauniina kesäpäivinä jopa 14 kertaa. Se tarkoittaa sitä, että pyörät kuluvat, niiden tyhjiä akkuja ei ehditä vaihtaa riittävän usein ja ne katoavat hetkessä suosituimmilta pyöräasemilta.

– Muuten hyvä idea, mutta sovellus ei oikein toimi. Huoltoa nämä kaikki kaipaavat. Oikein minkään satula ei pysy paikallaan, kritisoi puolestaan Savonian opiskelija Atte Siponen.

Henriikka Salon mukaan pyörät toimivat yleensä hyvin, vaikka pieniä vikoja onkin ilmennyt. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Ainakin sata pyörää tarvittaisiin lisää

Korona-ajasta huolimatta kaupunkipyörät ovat saaneet tänä vuonna 10 000 uutta käyttäjää. Ainakin joka neljäs kuopiolainen, ehkä useampikin on istunut niiden satulassa. Miljoonan ajokilometrin raja on mennyt rikki jo aikoja sitten.

Kuopion kaupunki on ostanut tälle vuodelle lisää akkuja ja ylimääräisen akkujen latauskaapin. Pyöriä hoitava yritys on palkannut lisää työntekijöitä ja kaupunkikin on tarjonnut lisäkäsiä kiireisimpiin aikoihin. Se ei kuitenkaan riitä.

– Pyörät ovat niin kovilla, että niiden rungot väsyvät. Ne uusitaan tänä vuonna. Sellaiset sata pyörää tarvittaisiin lisää, ehkä jopa 150, sanoo Kuopion kaupungin liikkumispalveluiden kehittämispäällikkö Jouni Huhtinen.

Myös ilkivalta on lisääntynyt hieman edelliskesästä. Huhtisen mukaan pyörien renkaita on puhkottu ainakin keskustan pyöräasemilla. Joskus pyörän kyydissä on ylimääräisiä matkustajia, mikä rasittaa entisestään pyörän runkoa.

Atte Siposen mielestä on erinomaista, että ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden ajaa kaupunkipyörillä ilmaiseksi. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Lahdessa seurataan Kuopion esimerkkiä

Sähköiset kaupunkipyörät yleistyvät. Vielä kymmenen vuotta sitten kaikista avatuista kaupunkipyöräjärjestelmistä vain kahdeksan prosenttia sisälsi sähköpyöriä. Kolme vuotta sitten luku oli jo yli 30 prosenttia (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa ensimmäiset sähköavusteiset kaupunkipyörät otettiin käyttöön juuri tuolloin Kuopiossa. Nyt myös Lahdessa on päästy ajamaan samanlaisilla sähköpyörillä. Lahdessa samoin kuin Kuopiossa pyöriä on tällä hetkellä 250.

– Kuopio on ollut meille todella hyvä esimerkki, miten kaupunkipyöräjärjestelmä toimii olosuhteiltaan ja asukasluvultaan samantyyppisessä kaupungissa, sanoo Lahden kaupungin projektipäällikkö Anna Huttunen.

Pyörillä on Lahdessa sama palveluoperaattori kuin Kuopiossa. Leosportin mukaan Lahdessa operaattorin työ on helpompaa, koska pyöräasemat sijaitsevat paljon lähempänä toisiaan.

– Kuopiossa puolestaan tasauksia tehdään useita kertoja päivässä. Asemien pitkä välimatka syö työaikaa, jopa pari tuntia päivässä. Näin on varsinkin kiireisimpinä päivinä, jolloin tarve on suurin, yrittäjä Leo Korhonen toteaa.

Pyöristä on kertynyt tappiota

Tilanne olisi Korhosen mukaan eri, jos pyöriä ostetaan lisää. Silloin yritys voisi jakaa pyöräasemaverkoston hoitamisen useamman työntekijän kesken, mikä lyhentäisi automatkoja ja tehostaisi työtä.

Kolmelta vuodelta pyöristä on kertynyt kaupungille tappiota 200 000 euroa. Tänä vuonna päästään voitolle, koska viime vuonna pyörien määrää ei lisätty. Kuopion saamat lipputulot ovat kattaneet pyörätoimittajalle ja palveluoperaattorille maksettavat vuosimaksut.

Kuopion kaupungin kehittämispäällikkö Jouni Huhtinen kertoo, että ihmiset toivovat kaupungille lähettämässään palautteessa eniten lisää pyöriä sekä uusia pyöräasemia Kuopioon. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Kuopion kaupungin Jouni Huhtisen mukaan uusien pyörien hankinta maksaisi arviolta 250 000–350 000 euroa.

– Käyttömaksuja on kertynyt tänä vuonna 300 000 euroa, ja sillä voitaisiin kattaa osa uusien pyörien hankintamenoista, Huhtinen laskeskelee.

Jos pyöriä ei osteta lisää, pitää pyöräasemien määrää vähentää. Samalla osa ihmisistä luopuisi pyörien käytöstä ja kausimaksujen määrä vähenisi.

– Se olisi todella ikävä asia, koska tämä on toiminut niin hyvin. On selvää, että Kuopio kärsisi suuren imagotappion, Huhtinen sanoo.

