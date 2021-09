Tunturijoulusta haaveilevan on syytä pitää kiirettä: Levillä uusivuosi on lähes loppuunmyyty ja muissakin kohteissa talvesta on tulossa vilkas

Levin majoituksia on varattu 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuvassa Levin eturinne joulukuussa 2020.

Levin majoituksia on varattu 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuvassa Levin eturinne joulukuussa 2020. Kuva: Eeva Kuivas / Yle

Kesällä nähty kotimaisten matkailijoiden ryntäys Lapin tunturikohteisiin saa jatkoa talvella. Esimerkiksi Leviltä kerrotaan, että jouluviikon kohteista on myyty jo noin kaksi kolmasosaa, uuden vuoden majoituksista lähes kaikki.

Suomen Lappi kiinnostaa jouluna ja uutena vuotena kotimaisia matkailijoita. Lapin tunturikeskuksista kerrotaan, että jouluksi ja vuodenvaihteeksi on varattu paljon varsinkin mökkimajoitusta.

Levin matkailu Oy:n toimitusjohtaja Satu Pesonen kertoo, että nyt ollaan majoitusten varauksessa edellä viime kautta. Visit Levin kautta vuokrattavista kohteista on jouluviikolla myyty 60–70 prosenttia ja uusi vuosi on myyty jo 90-prosenttisesti.

– Nyt olemme koko joulukuun ja vuoden vaihteen varauksissa kuusi prosenttia edellä ja koko tulevan talvikauden suhteen 20 prosenttia edellä verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna, Pesonen kertoo.

Myös Ylläksellä mökkivuokraus käy kuumana, kertoo Visit Ylläksen toimitusjohtaja Kati Vehmas.

– Erityisesti mökkejä on varattu paljon jo jouluksi ja vuoden vaihteeksi. Toki löytyy vielä tilaa ja varsinkin hotelleista. Nyt on liikkeellä myös ensikertalaisia tai sellaisia, jotka ovat vasta löytäneet Lapin kohteet ja haluavat tulla uudestaan.

Joulusesonkiin vaikuttavat maahantulorajoitukset

Visit Levin kautta tehdyt mökkien ja lomahuoneistojen majoitusvaraukset ovat noin 63 prosenttisesti kotimaisten matkailijoiden tekemiä.

Pesonen pitää varaustilannetta hyvänä verrattuna aikaan ennen koronaa: vuoteen 2019 verrattuna myynti on jäljessä ainoastaan 8 prosenttia. Myös tammikuu näyttää tällä hetkellä aikaisempaa vilkkaammalta.

Inari-Saariselkä matkailu Oy:n toimitusjohtajan Marja Kumpuniemen mukaan Pohjois-Lapin osalta joulusesonki näyttää hyvältä.

– Kotimaisia varauksia on hyvin ja kansainvälisten varauksien määrä on myös tässä kohtaa hyvä. Tosin alueen toimijat suhtautuvat vielä varovaisesti tämän hetkiseen tilanteeseen, sillä luonnollisesti matkustusrajoituksilla on merkittävä rooli joulusesongin onnistumisen suhteen.

Isot mökit varataan ensin

Myös Pyhällä ja Rukalla operoivan Ski-Inn hotels & Apartmentsin kaupallinen johtaja Kaisa Sirniö kertoo, että joulu ja uusi vuosi vetää nyt hyvin. Mökkejä varataan aikaisemmin kuin ennen ja nyt on ollut vilkkaampaa kuin viime vuonna.

– Suomalaiset ovat olleet nyt vähän etuajassa varaamassa mökkejä. Yksi syy voi olla, että viime vuonna jouduimme myymään tiettyihin kohteisiin ei oota, niin nyt ihmiset ovat halunneet varmistaa, että saavat haluamansa kohteen.

Sekä Ylläkseltä että Pyhä-Rukalta kerrotaan, että ensimmäisenä menevät isot mökit.

– Jouluna varsinkin tullaan monesti isommalla porukalla tunturiin, perheillä on monesti mukana vaikkapa isovanhemmat, kertoo Sirniö.

Visit Ylläksen toimitusjohtaja Kati Vehmas on huomannut saman kuin Sirniö ja lisää, että myös mökin hyvä sijainti vaikuttaa valintaan.

– Halutaan olla aktiviteettien äärellä, mutta silti rauhassa.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella keskiviikkoon 22.9. kello 23 saakka.

