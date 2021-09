"Kuplat erkanevat yhä kauemmaksi toisistaan" – Logged in -dokumenttien ohjaaja Sami Kieksi sai tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon

Kun ohjaaja Sami Kieksi ryhtyi tekemään sarjaa nuorten miesten arjesta pelimaailmassa, hän halusi osoittaa, kuinka vaikeaa yhteiskuntaan kiinnittyminen voi olla. Tämä dokumenttisarja sekä Kieksin muut työt toivat hänelle tänään tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä. Työ voi olla ajankohtaista, esimerkillistä tai pitkäjänteistä. Tänä vuonna palkintoja jaettiin kahdeksan.

Ylen vuonna 2020 esittämä Logged in -dokumenttisarja antaa äänen viidelle pelimaailmaan uppotuneelle henkilöille. Osa miehistä poistuu kotoaan vain äärimmäisen välttämättömyyden edessä. Näiden miesten puolesta puhuu yleensä joku muu kuin he itse.

Sami Kieksin mukaan niin sanottujen hyväosaisten on helppo huudella kuplastaan ja luulla tietävänsä, millaistan näiden nuorten elämä on. Ja päinvastoin.

– Kuplat erkanevat yhä kauemmaksi toisistaan. Joku elää vaikka Helsingin Eirassa ja huutelee sieltä ohjeitaan syrjään jääneille. Ja joku vähävaraisempien asuttamassa lähiössä ärisee, että tehkää te rikkaat osanne.

– Se ei ole välttämättä ilkeää eikä pahantahtoista. Ihmiset ehkä oikeasti luulevat tietävänsä, miten toinen elää ja ajattelee. Mutta molemmissa kuplissa eläville näiden toisten maailma on tuntematon, Kieksi pohtii.

Kieksin mukaan yhteiskunnan segregaatio, eri sosioekonomisten luokkien eriytyminen, on jopa turvallisuusongelma. Kykenemättömyys asettua toisen asemaan voi johtaa äärimmäisiin tekoihin puolin ja toisin.

Rehellinen ja avoin kommunikaatio on avain dokumentin teossa

Logged in -dokumenttisarjaa ylistetään palkintoperusteluissa siitä, että se on tehty kuvattavia nuoria miehiä kuunnellen. Katsoja on kärpäsenä katossa, kun Kieksi johdattaa miehet puhumaan valintojensa vaikuttimista ja seurauksista. Samalla hän julkistaa tietoa, joka muuten jäisi varjoihin.

Sami Kieksi kertoo, että häneltä kysytään usein, miten hän saavuttaa kuvattavien luottamuksen.

– Teen mittavan taustatyön. Puhun aluksi potentiaalisten kuvattavien kanssa tuntikausia puhelimessa. Sen jälkeen tavataan ja puhutaan lisää. Tarkoituksena on luoda heti alkuunsa hyvin rehellinen ja avoin kommunikaatioyhteys, Kieksi pohtii.

Sami Kieksi on kertonut omista lähtökohdistaan muun muassa Kulttuurivieras-haastattelussa keväällä 2020.

Sami Kieksillä on mielessä dokumenttisarja, joka puhkaisisi myös toisen kuplan pintaa. Hän haluaisi kertoa, ettei meidän mittareillamme hyväosaisiksi merkityilläkään, mene aina niin hyvin.

- Olen kyllä nähnyt senkin puolen, että monissa varakkaissa perheissä ihmisiltä puuttuu rakastamisen kokemus. Ei ole ollut aikaa siihen. Ja siitäkin seuraa pahoinvointia, Kieksi sanoo.

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja selkeää terveysvalistusta

Tänä vuonna rahallisesti muita suuremman tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saa nuorten osallisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistävä Gutsy Go – Make Peace Visible -hanke. Gutsy Go haastaa palkintoperustelujen mukaan nuoria ottamaan itse selvää asioista, kehittämään ratkaisuja arkisiin ongelmiin ja viestimään niistä tehokkaasti.

Tuottaja Aram Aflatuni luotsaa hanketta, jossa yläkoululaisia autetaan löytämään projekteja, jotka hyödyttävät muita ihmisiä. Kuva: Arttu Timonen / Yle

Palkinto on suunnattu hankkeen hallituksen puheenjohtajalle, vastaavalle tuottajalle Aram Aflatunille, kouluttaja Pedram Aflatunille ja toiminnanjohtaja Veera Ikoselle. Palkintosumma on 20 000 euroa.

Muut palkinnot ovat 15 000 euroa.

Sami Kieksin lisäksi saajia ovat:

Filosofian tohtori, dosentti Marke Ahonen teoksesta Oopiumia ja ajatusharjoituksia - Kirjoituksia antiikin lääketieteestä ja filosofiasta (Gaudeamus).

Filosofian maisteri Anne Bergman ja filosofian tohtori Carola Ekrem teoksesta Stora finlandssvenska festboken (Svenska litteratursällskapet).

Toimittaja, tietokirjailija Susan Heikkinen teoksesta Pullopostia Seilin saarelta – Potilas numero 43 (SKS Kirjat).

Filosofian tohtori, dosentti Marko Juntunen teoksesta Matkalla islamilaisessa Suomessa (Vastapaino).

Lääkäri, professori Juhani Knuuti väsymättömästä työstä terveysvalistajana.

Lääkäri Anni Saukkola työstään terveyttä koskevan tiedon julkistajana erityisesti nuorille sopivin tavoin.

