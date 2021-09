Mystisen pamauksen syy Helsingissä ei vieläkään selvillä – seismologit ja Ursa: todennäköisimmin räjähdys tai pamaus ilmakehässä

Helsingin yliopiston seismologin Tommi Vuorisen mukaan mittauslaitteiden havaitsema signaali on niin pieni, että varmuutta äänen lähteestä ei sen vuoksi vielä ole.

Viikonloppuna Helsingissä kuulunut mystinen pamaus on edelleen mysteeri.

Äänen alkuperän selvitys kuitenkin kiinnostaa tutkijoita. Helsingin yliopiston seismologit ja tähtitieteellinen yhdistys Ursa ovat ryhtyneet työhön yhdessä.

Pamaus kuului viime lauantaina ennen puoltayötä monessa eri kaupunginosassa. Helsingin yliopiston Kumpulan mittauslaitteissa on havaittu pamauksen aikaan signaali, mutta lopullinen syy on vielä epäselvä.

– Todennäköisimmin kyseessä on jokin ilmassa tapahtunut räjähdys tai pamaus, mahdollisesti yliäänipamaus, mutta varmuutta sen lähteestä ei vielä ole, sanoo seismologi Tommi Vuorinen Helsingin yliopistosta.

Hänen mukaansa mittauslaitteiden havaitsema signaali on niin pieni, että varmuutta sen lähteestä ei sen vuoksi vielä ole.

– Selvitystä auttaa, kun tarkka kellonaika on tiedossa. Nyt selvitetään, näkyisikö samaa ilmiötä muilta mittausasemilta. Jos havaintoja näkyy, se antaa saapumisajat muille asemille.

Näiden tietojen perusteella voisi mahdollisesti paikantaa tai lähteä paikantamaan ilmiötä.

– Ilmakehässä tapahtuneen ilmiön selvittäminen vaatii kuitenkin yhteistyötä Ursan kanssa, koska meidän menetelmämme ja paikannusrutiinimme on suunniteltu selvittämään maassa tai maankuoressa tapahtuvia ilmiöitä.

Selvyys ehkä päivissä tai sitten viikoissa

Kumpulassa on myös muita mittauslaitteita, joiden aineisto kerätään vielä tällä viikolla. Analysointiin menee silti viikkoja.

– Jos ilmiö näkyy muilla asemilla ja voidaan luotettavasti sitoa samaan tapaukseen, silloin saamme ilmiölle jonkinlaisen paikan ja sen perusteella voi lähteä arvuuttelemaan, mikä pamaksen aiheuttanut ilmiö on ollut, arvioi seismologi Vuorinen. Hänen arvionsa on, että arvoituksesta voidaan päästä selville muutamassa päivässä, tai sitten analysointiin menee vielä muutama viikko.

Täyttä varmuutta pamauksen selviämisestä Vuorinen ei uskalla luvata. Poissuljettuja vaihtoehtoja kuitenkin ovat louhos-, rakennus- tai kaivosräjähdykset, samoin paikallinen tai globaali maanjäristys sekä Venäjän sotaharjoitus.

– Tarkastin seismiset signaalit, eivätkä ne sovi aikaikkunaan sotaharjoituksen kanssa. Lisäksi harjoitus on niiin kaukana, että olisi epätodennäköistä, että se kuuluisi vain Helsingissä. Havaintoja olisi pitänyt tulla myös muilla asemilla lähempänä harjoitusalueita, Vuorinen sanoo.

Onko sinulla tarkkoja havaintoja?

Vuorinen ottaa vastaan havaintoja, jos jollakin on niitä sekunnin tarkkuudella ja paikka tiedossa.

– Tämmöiset havainnot olisivat hyödyllisiä. Mediassa on pyörinyt luontokameran kuva, mutta siinä on kellonajan kanssa ongelmia, plus, miinus 20 sekuntia, joten se ei auta paikannuksessa.

Havaintoja voi kirjata Helsingin yliopistion verkkosivuille makrohavaintokaavakeelle (siirryt toiseen palveluun). Ilmoituksen voi kirjata samalla lomakkeella kuin maanjäristyshavainnot tehdään.

