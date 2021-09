VTT tuotti kahvia kasvisoluista – kotikeittiössä voi pöristä tulevaisuudessa oma bioreaktori

VTT:ssä tutkitaan mahdollisuuksia tuottaa ruokaa laboratoriossa. Se on aiemmin tutkinut muun muassa mustikan ja hillan soluviljelytekniikoita. Nyt vuorossa on kahvi, jonka massatuotanto kasvisoluista on enää muutaman vuoden päässä.

Oikella kahvin kasvisoluviljelmä ja vasemmalla paahdettua VTT:n solumaatalouteen perustuvalla menetelmällä tuotettua kahvia. Kuva: VTT