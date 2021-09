Mehua, pyreetä, hilloa ja rouhetta – marjoista notkuvat pihlajat ovat tänä vuonna innostaneet myös ensikertalaiset kokeiluihin, katso videolta raakamehun ohje

Pihlajissa riittää taas marjoja.

Runsas sato on innostanut säilöntähommiin monen ensikertalaisenkin.

Myös alahärmäläinen Raija Hietakangas on kokeillut ensimmäistä kertaa, mitä pihan punaisena hehkuvien puiden marjoista voisi tehdä.

– Kiinnosti mitä on omassa pihapiirissä, joten oikeastaan pihlajanmarjan maku oli positiivinen yllätys, Hietakangas sanoo.

Hietakangas on sitä mieltä, että kun luonnon keskellä asutaan, siitä kannattaa ottaa hyöty irti.

Nyt keittiössä on jalostettu sangollinen marjoja, joista on syntynyt jo pyreetä, rouhetta ja hilloa. Hillossa Hietakangas sekoitti pihlajanmarjaan omenaa.

– Halusin kokeilla miedomman kautta eli siksi omenan kanssa. Hillossa on yksi osa omenaa ja kolme osaa pihlajanmarjaa.

Raija Hietakangas on säilönyt jo sangollisen pihlajanmarjoja. Kotipihlajassa riittää silti vielä marjoja uusiinkin säilöntäkokeiluihin. Kuva: Anne Elhaimer / Yle

Hillo maistuu puurossa ja pyree pakastetaan desin annoksina niin, että se on käyttövalmista vaikka smoothieihin. Rouhetta varten Hietakangas kuivasi marjoja kotiuunissa 8–9 tunnin ajan.

– Koska kotipihan puissa on vielä reilusti marjoja, voi olla, että säilöminen jatkuu. Omenan tilalle hilloon voisi koittaa ainakin porkkanaa, Hietakangas arvelee.

Makeimmillaan marjat ovat juuri ennen pakkasten tuloa. Pihlajanmarjat ovat yksiä parhaimpia C-vitamiinin lähteitä kotimaisista marjoistamme.

Siinä on ruusunmarjan (600 mg), tyrnin (140 mg) ja mustaherukan (128 mg) jälkeen lakan kanssa eniten C-vitamiinia (60 mg). Paljon enemmän kuin esimerkiksi puolukassa (11 mg) ja mustikassa (7 mg)*.

Pihlajanmarjoista löytyy myös muun muassa paljon hyviä flavonoideja sekä terveellisiä oransseja väriaineita eli karotenoideja aivan kuin porkkanoista.

Tänä syksynä pihlajat notkuvat marjoista. Sato vaihtelee hyvin paljon vuosittain. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Pihlajanmarja on aliarvostettu.

– Se on todella harmillista, koska pihlajanmarja on todellista superfoodia. Ehkä ihmiset vierastavat sitä, koska sen maku raakana on karvas ja se on kovakuorinen, sanoo kotitalousasiantuntija Salla Kinnunen Marttaliitosta.

Useimmat luonnonmarjat ovat myös hyviä ravintokuidun lähteitä, ne sisältävät kuitua enemmän kuin hedelmät. Marjoista runsaskuituisimpia ovat lakka, variksenmarja ja pihlajanmarja.

– Jos tekee pihlajanmarjoista mehua, kannattaa jäljelle jääneistä kuorista ja siemenistä tehdä vaikka sosetta, jotta saa tärkeät kuidut talteen. Kuidut auttavat esimerkisi suolistoa pysymään kunnossa, kertoo kotitalousasiantuntija Hanni Kuronen Keski-Suomen Martoista.

Nouseva trendi

Kehittämispäällikkö Emmi Tuovinen Marttaliitosta arvelee, että pihlajanmarjan säilöntää on kokeillut tänä vuonna useampikin ensikertalainen, koska marjasato on ollut runsas.

Lisäksi, pihlajanmarja on helposti tunnistettavissa, mikä helpottaa sen käyttöä.

Varsinaisesta buumista ei ole ehkä silti kyse, ainakaan vielä, vaikka luonnontuotteet kuten sienet ja marjat kiinnostavatkin suomalaisia tällä hetkellä.

– Pihlajanmarjasta herää keskustelua, mutta ei se ole vielä hittiaihe. Uskon, että luonnontuotteiden hyödyntäminen on nouseva trendi ja kiinnostus jatkuu, Tuovinen sanoo.

Tällä hetkellä pihlajanmarjaresepteistä suurin osa lienee vielä perinteisiä. Reseptit ovat niitä, mitä on käytetty pitkään, vaikka tuotteiden käyttötapa muuttuisikin.

Mikään ei kuitenkaan estä sitä, etteikö pihlajanmarjasta olisi kehitettävissä uusi, terveellinen menestystuote suomalaiseen keittiöön, Toivonen arvelee.

Pihlajanmarjasadota tehtyjä herkkuja: pihlajanmarjarouhe, pihlajanmarja-omenahillo ja pihlajanmarjapyree. Kuva: Anne Elhaimer / Yle

Pakkasen kautta kattilaan

Pihlajanmarjaa kannattaa maistaa ennen poimimista, sillä marjojen happamuus vaihtelee puissa. Aurinkoisilla paikoilla kasvaneet pihlajanmarjat ovat makeampia kuin vieressä varjossa kypsyneet. Marjat tulee myös poimia täysin kypsinä, jolloin marjan väri on tummanpunainen.

Kitkerä maku laimenee marjaa jalostettaessa.

Ennen kokkailuun ryhtymistä pihlajanmarjoja kannattaa pakastaa hetki. Kylmäkäsittely vähentää entisestään karvasta makua.

Pihlajanmarja sopii erinomaisesti erilaisiin mehuihin, soseisiin ja puuroihin. Pihlajanmarjoista voi tehdä vaikka vispipuuroa aivan kuin puolukoista. Mehuksi sitä voi höyrystää kuin viinimarjamehua tai tehdä tuoremehua ilman keittämistä ja mehumaijaa.

– Pihlajanmarjoista saa tehtyä helposti raakamehua aivan kuin puolukoista. Silloin tärkeät ravintoaineet säilyvät myös hyvinä. Raakamehua voi vielä juotaessa laimentaa oman maun mukaan, sanoo kotitalousasiantuntija Hanni Kuronen.

Pihlajanmarjoista tehdyn raakamehun pehmeä maku yllättää. Marjan kitkerä maku laimenee sitä jalostettaessa. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Omena sopii hyvin pihlajanmarjan kaveriksi. Sitä voi lisätä pihlajanmarjamehuihin tai -soseisiin tuomaan lisää makeutta ja vaihtelua.

Pihlajanmarjoja voi myös kuivata.

– Kuivattua marjaa voi jauhettuna lisätä smoothieen tai vaikka leipoessa sämpylätaikinaan. Tulee ehkä enemmän käytettyä kuin esimerkiksi hyytelöä, joka on varmasti pihlajanmarjoista tunnetuin tehty tuote, sanoo Kuronen.

Pihlajanmarjat kuuluvat jokamiehenoikeuksiin

Pihlajasta voi keväällä hyödyntää myös lehtiä ja kukkien nuppuja. Niiden maku on mantelimainen.

– Silloin kun lehdet ovat vasta puhkeamaisillaan, silmuja ja nuppuja voi käyttää salaateissa ja esimerkiksi teenä, kertoo Kuronen.

Pihlajanmarjoja ei kannata poimia teiden varrelta. Marjat on syytä myös huuhdella hyvin ennen käsittelyä. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Pihlajanmarjat kuuluvat jokamiehenoikuksiin, mutta niitä ei saa kerätä toisten pihapiiristä. Esimerkiksi Helsinki ja Jyväskylän kaupunki antavat luvan poimia pihlajanmarjoja omista puistoistaan ja muilta alueiltaan.

– Jos niitä poimii kohtuudella, saa toki kerätä. Pitää vaan huolen, ettei puu vahingoitu, esimerkiksi oksat eivät taitu niitä kerättäessä, kertoo puistomestari Jari Moilanen Jyväskylän kaupungilta.

Teollisuudessa pihlajanmarjaa hyödynnetään hyvin vähän. Ostomäärä vaihtelee vuosittain 0 kilosta 50 000 kiloon.

*C-vitamiinin määrä 100 grammassa tuoreita marjoja. Lähde: Finelli.fi

