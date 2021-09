Nuorille tulee uusi kansainvälinen vaihto-ohjelma EU:ssa – moni voisi päästä töihin ulkomaille "Alman" kautta

Puolitoista pandemiavuotta on ollut eritysen rankka nuorille, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi vuotuisessa puheessaan parlamentille keskiviikkona. Siitä syystä nuorten asiat nostetaan nyt EU:ssa aiempaa vahvemmin esiin, hän lupasi.

Nuoret osoittivat mieltään Madridissa Espanjassa maaliskuussa. He vaativat asuntolakia, joka parantaa miljoonien syrjäytyneiden ihmisten asemaa asuntomarkkinoilla. Finanssikriisin jäljiltä nuorten työttömyysaste on joillakin Espanjan alueilla yli 50 prosenttia, ja tilanne on vain pahentunut koronapandemiassa. Kuva: AOP