Suomesta on löydetty uusi kärpäslaji, joka elää metsälintujen pesissä

Laji on Suomessa laajalle levinnyt mutta hyvin vähälukuinen. Ikkunakärpäsiä tunnetaan maailmanlaajuisesti noin 420 lajia. Uusi laji elää metsälintujen pesäkoloissa. Siksi sen suomenkielinen nimi voisikin olla metsäikkunakärpänen.

Suomesta on löydetty tieteelle uusi kärpäslaji.

Uusi laji on 4–5 millimetrin kokoinen, hoikka ja mustahko laji, joka kuuluu ikkunakärpästen heimoon. Suvun tunnetuin edustaja on navettaikkunakärpänen, jonka lisäksi Suomesta on tunnettu aiemmin myös mustaikkunakärpänen.

Ikkunakärpäsiä tunnetaan maailmanlaajuisesti noin 420 lajia, joista suurin osa elää maapallon kuumilla ja kuivilla alueilla. Myös Suomessa tavatut lajit ovat sopeutuneet elämään kuivissa elinympäristöissä, kuten eläinten pesissä, joissa niiden toukat saalistavat toisia hyönteisiä.

Uusi laji elää metsäympäristöjen lintujen pesäkoloissa ja -pöntöissä. Siksi sen suomenkielinen nimi voisikin olla metsäikkunakärpänen.

Laji on Suomessa laajalle levinnyt mutta hyvin vähälukuinen. Toistaiseksi metsäikkunakärpänen tunnetaan vain Suomesta, mutta on todennäköistä, että se löytyy myös lähialueilta.

Olemassaolo tiedostettu jo pitkään, vasta nyt tutkimustyö päätökseen

Metsäikkunakärpäsen olemassaolo on tiedostettu jo parikymmentä vuotta. Laji oli ensin väärin määritetty, kunnes kaksisiipistutkija ja Helsingin Luonnontieteellisen keskusmuseon digitointikoordinaattori Jere Kahanpää epäili kärpästä tieteelle tuntemattomaksi.

Selvitystyö jäi kuitenkin vuosiksi, kunnes nyt ympäristöministeriön tukeman tutkimusohjelman myötä työ on vihdoin saatu päätökseen. Laji varmistettiin aiemmin tuntemattomaksi ja se sai samalla tiedeyhteisön hyväksymän lajistatuksen nimineen.

Tunnustaakseen Jere Kahanpään keskeisen roolin lajin keksimisessä, lajin tieteelle uutena kuvanneet tutkijat Jaakko Pohjoismäki ja Antti Haarto antoivat sille nimeksi Scenopinus jerei.

Itä-Suomen yliopiston ja Turun eläinmuseon tutkijoiden laatima virallinen tieteellinen kuvaus on julkaistu Zootaxa-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

