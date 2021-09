Helsingissä viikonloppuna raikuneen valtavan pamahduksen mysteeri alkaa selvitä – Ursa: ääni paikallistettu Pasilaan noin 300 metrin korkeuteen

Sijainti on paikallisettu Seismologian instituutin toimittamien mittausten perusteella Pasilan ratapihan pohjoisosiin. Arkistokuva.

Ursan mukaan räjähdys on selkeästi tapahtunut maanpinnan yläpuolella, matalalla ilmakehässä. Todennäköisin syy on jonkinlainen raketti tai ilotulite.

Helsingissä viime lauantaina hieman ennen puoltayötä kuulunut pamahdus on tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan (siirryt toiseen palveluun) paikallistettu tapahtuneen Pasilassa. Sijainti on paikallistettu Seismologian instituutin toimittamien mittausten perusteella Pasilan ratapihan pohjoisosiin.

– Tarkkuus maanpinnan tasolla on hyvä, mutta korkeus ei niin tarkka. Tämä johtuu mittausasemien sijainnista toisiinsa, mutta korkeus on parin sadan tai muutaman sadan metrin korkeudessa tapahtunut pamahdus tai räjähdys, sanoo Ursan tulipallotyöryhmän jäsen Jaakko Visuri.

Ursan mukaan on varmistunut, ettei pamaus ole tapahtunut maanpinnan tasolla.

– Tämä tieto sopii hyvin siihen, että ilmiö on havaittu mittausasemilla näin laajasti eri tutkimuspisteissä.

Kyse on ihmisen aiheuttamasta räjähdyksestä tai pamahduksesta.

– Meteori ei aiheuta näin alhaalla tällaista yliäänipamahdusta tai jos sillä olisi näin matalalla, parin sadan metrin korkeudessa vielä yli äänennopeus, niin se olisi niin iso paukku, että se olisi särkenyt jo koko Helsingin ikkunat.

Lopullinen syy on vielä arvailua.

– Syy on spekulointia, jokin omatekoinen raketti tai muu vastaava. Todennäköisin syy on jonkinlainen raketti tai ilotulite. Siellä on ollut matalalla paksu pilvikerros, joten se selittäisi sen, ettei visuaalisia havaintoja ole ollut, Visuri sanoo.

Visuri ei usko pamauksen olleen ase. Aseen olisi pitänyt olla selvästi maanpinnan tasoa korkeammalla.

Ursa ei jatka tutkintaa, koska syy ei ole luonnonilmiö.

