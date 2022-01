Perhejuristi: Alttarille ei kannata astella ennen kuin ymmärtää, kuinka raju suomalainen avio-oikeus on erossa

– Väitän, että naimisiin ei saisi mennä ennen kuin on allekirjoittanut dokumentin, jossa vakuuttaa ymmärtävänsä, että ilman avioehtoa avio-oikeus on voimassa täysmääräisesti ja erossa kaikki menee puoliksi jakoon.

Perhejuristin näkökulmasta avioliitto on vain taloudellinen, juridinen sopimus. Vuodesta 1987 saakka kumpi tahansa puolisoista on voinut irtisanoa sopimuksen ilman erityistä syytä. Kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen avioliitto sitten loppuu. Hiukan draamaattisesti käräjäoikeus "tuomitsee puolisot avioeroon".

– Suomalainen avio-oikeus on todella raju ja laaja. Sen vaikutukset tulevat ihan jäätävänä yllätyksenä, kun avioero on edessä, kuvailee Kuusiluoma, joka työskentelee perhe- ja perintöoikeuteen erikoistuneessa lakitoimisto Lexlyssä.

Myös rahaton nuoripari tarvitsee avioehdon, koska elämää kannattaa suunnitella eteenpäin

– Oli helpompi lähtökohta katsoa niin, että se mikä on hänen on hänen ja mikä on minun on minun, Laura Gröndahl muistelee.