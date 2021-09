Antonio Santiagon yksityisopettajan työt loppuivat kuin seinään – Kiina kiristi otettaan koulutussektorista, ja se tuntuu Suomessa saakka

Kiinassa on meneillään laaja kurinpalautuksen aalto, joka koskettaa myös suomalaisyrityksiä. Kiina on ollut yksi suomalaisen koulutusviennin keskeisiä markkinoita, mutta nyt yritykset suuntaavat katseitaan yhä enemmän muualle.

Vielä keväällä helsinkiläinen Antonio Santiago opetti kiinalaisille lapsille englantia. Hän neuvoi lapsia ääntämään ja opasti heitä läpi pelinomaisten tehtävien. Kaikki tapahtui netin välityksellä. Se oli kätevä tapa ansaita rahaa maisteriopintojen ohella. Videopalvelu Tiktokin omistava jättiyhtiö Byte Dance maksoi yhdestä yksityistunnista noin 22 dollaria eli noin 18,5 euroa.

Kesällä työt loppuivat. Yhdysvalloista kotoisin oleva Santiago sai heinäkuun lopussa viestin, että yksityistuntien järjestäminen päättyy.

– Kaksi tuntia myöhemmin kaikki tuntimme olivat peruttu emmekä voineet enää olla yhteydessä oppilaisiin.

Samoihin aikoihin mediassa kerrottiin maan uudesta sääntelystä. Sen mukaan yritykset eivät enää saa tehdä voittoa sillä, että ne opettavat lapsille opetussuunnitelman mukaisia oppiaineita. Samalla yrityksiä kiellettiin keräämästä pääomarahoitusta ja ylipäätään ulkomaalaista rahoitusta. Niitä myös estettiin listautumasta pörssiin.

Tämä oli voimakas isku valtaviksi paisuneille koulutusmarkkinoille. Arvion mukaan Kiinan koulutusmarkkinoiden arvo ainakin vielä heinäkuussa oli yli 100 miljardia dollaria eli 85 miljardin euroa. Suurten kiinalaisten koulutusalan yritysten pörssikurssit sukelsivat.

Kiina on ollut Suomen avainmarkkina

Kiina on ollut yksi suomalaisenkin koulutusviennin keskeisistä markkinoista. Kiinassa lapsen koulutukseen laitetaan suuria rahasummia osin siksi, ettei sosiaaliturvajärjestelmä ole kattava. Hyvä koulutus auttaa menestymään työmarkkinoilla, ja siksi lapsen koulutus on monesti vanhempien tai jopa isovanhempien turva.

Education Finland -kasvuohjelman johtaja Jouni Kangasniemi Opetushallituksesta kertoo, että Kiinaan on haluttu rohkaista suomalaisia yrityksiä, sillä siellä on nähty onnistumisia. Viime vuonna julkaistussa Koulutusviennin tiekartta -selvityksessä Kiinaa kuvaillaan Suomen yhdeksi “avainmarkkinaksi”.

Kangasniemen mukaan uusi sääntely ei ole vielä murskannut suomalaisten Kiina-näkymiä.

– Kyllähän se huolestuttavaa on, mutta toisaalta Kiina on muutenkin ollut koko ajan hyvin säännelty ympäristö.

Meneillään kurinpalautuksen aalto

Kiinan keskushallinto perustelee uutta sääntelyä ja yksityisopetuksen suitsimista sillä, että se haluaa keventää koululaisten työtaakkaa ja kuroa umpeen koulutuseroja. Samalla opetussuunnitelmaan on lisätty kurssi presidentti Xi Jinpingin ajatuksista.

Koulutussektori ei ole ainoa toimiala, joka on viime kuukausina ollut keskushallinnon kiikarissa. Kiinassa on meneillään laaja kurinpalautuksen aalto.

Teknologiayhtiöitä on sakotettu muun muassa monopoliaseman väärinkäytöstä ja Kiina on säätänyt tiukan yksityisyydensuojalain. Lasten pelaamista on rajoitettu, samoin julkkisten osallistumista viihdeohjelmiin.

Lue lisää: Kirjeenvaihtajalta: Kiina rajaa alaikäisten pelaamista – kommunistinen puolue muokkaa nuorisosta mieleistään määräyksillä

Kommunistisen puolue viljelee nyt “yhteisen vaurauden” käsitettä ja haluaa kaventaa kansalaisten taloudellista eriarvoisuutta. Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen arvioi, että tämän taustalla on kaksi asiaa.

Ensinnäkin Kiina haluaa kasvattaa talouttaan kotimaisella kysynnällä, ja kotimainen kysyntä kasvaa silloin, kun köyhien ja keskituloisten asema paranee. Toisekseen etenkin koulutussektorin sääntelyyn vaikuttaa väestökehitykseen liittyvä tavoite: syntyvyys pitäisi saada nousuun.

– Kiinassa on vasta herätty siihen, kuinka suuri demografinen muutos tulee olemaan. Ongelmaksi on nähty nimenomaan se, ettei lapsen hankkimiseen ole varaa, sillä koulutusmenot ovat niin suuret.

Varovaisuus lisääntyy

Lapin yliopiston Kiinan yhteiskuntaan perehtynyt professori Matti Nojonen sanoo, että niin sanotussa kurinpalautuksessa on kyse jo pitkään vaikuttaneesta trendistä: ideologian rooli korostuu kaikilla elämänalueilla ja sektoreilla.

Mitä muutokset tarkoittavat Kiinassa toimiville ulkomaalaisille yrityksille?

Nojosen mukaan koko taloutta koskevia yleistyksiä on vaikea tehdä. Sääntely vaihtelee sektoreittain ja riippuu osin myös alueellisista päätöksistä.

Suomen Pankin Nuutilaisen mukaan länsimaisten yritysten varovaisuus on jo kasvanut ja se todennäköisesti lisääntyy viime aikaisten linjausten takia entisestään. Maailman toiseksi suurimpana taloutena Kiina on monille yrityksille kuitenkin niin keskeinen markkina, ettei sieltä noin vain lähdetä, Nuutilainen sanoo.

Arvion mukaan jopa kaksi kolmasosaa kiinalaisista koululaisista osallistuu koulun ulkopuoliseen opetukseen. Kuvassa opiskelijoita opetuspalveluita tarjoavan New Oriental Educationin tiloissa Nanjingissa. Kuva: AOP

Kiinan markkinoita tunteville on tuttua, että sääntely muuttuu joskus hyvin nopeastikin, arvioi 1980-luvulta saakka Kiinassa työskennellyt juristi Jari Vepsäläinen.

– Olemme monta kertaa nähneet eri teollisuuden aloilla, että toiminta keskeytyy ja sitten taas jatkuu muutaman vuoden kuluttua uudestaan. Se on tempoilevaa, konsulttiyritys Fintrade-Mercerin toimitusjohtaja Vepsäläinen sanoo.

Etenkin koulutussektorilla Kiinan kiristynyt tilanne avaa Vepsäläisen mukaan suomalaisille uusia mahdollisuuksia muualta Aasiasta, esimerkiksi Malesiasta ja Indonesiasta.

– Luulen, että Kiina nyt vähän ohitetaan.

Muistus Kiinan-markkinoiden epävarmuudesta

Antonio Santiago ehti tehdä tukiopettajan töitä muutaman vuoden. Nyt opinnot Turun yliopistossa on saatu päätökseen ja hän työskentelee suomalaisessa Kide Science -yrityksessä sisällöntuottajana.

Myös Kide Science toimii Kiinassa ja myy siellä tiedekasvatuskonseptiaan paikallisille opettajille. Vielä on epäselvää, vaikuttaako uusi sääntely sen toimintaan.

Kide Science -yrityksen toimitusjohtaja Sari Hurme-Mehtälä kertoo, ettei Kiina ole enää yrityksen pääalueita vaan kasvua haetaan englanninkielisiltä markkinoilta ja Suomesta. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Yrityksen toimitusjohtaja Sari Hurme-Mehtälän mukaan nopeasti tulleet tiukennukset muistuttavat, ettei liiketoimintaa kannata laskea Kiinan varaan. Markkina on epävarma.

– Kide Science teki jo vuosi sitten päätöksen, ettei Kiina ole enää kasvun keskiössä vaan katseet ovat nyt englanninkielisillä markkinoilla ja Suomessa, Hurme-Mehtälä sanoo.

Kuopiolaislähtöinen sähköisiä opetus- ja koulutuspalveluja tuottava Mobie Group kertoo sen sijaan suunnittelevansa Kiinan yhtiönsä ja Kiina-liiketoimintansa lopettamista. Toimintaympäristö on muuttunut hallituksen puheenjohtaja Kari Vatasen mukaan hyvin hankalaksi toimia.

Kiinassa vaikuttaa rajoituksista huolimatta olevan edelleen kysyntää yksityisopetukselle.

Muutamat entiset oppilaat ovat onnistuneet löytämään Antonio Santiagon kiinalaisen viestipalvelu WeChatin kautta.

– He ovat kyselleet, miten minulla ylipäänsä menee ja voisimmeko ehkä jatkaa opetusta pimeästi.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 30.9. klo 23:een asti.

Lue lisää:

Kiinteistöjätti Evergranden kriisi lopettaa Kiinan superkasvun ajan ja antaa samalla maailmalle viisi opetusta

Kirjeenvaihtajalta: Kiina rajaa alaikäisten pelaamista – kommunistinen puolue muokkaa nuorisosta mieleistään määräyksillä

Kiina kiristää otettaan teknologiayhtiöistään – miten käy ulkomaisten sijoittajien?