Poliisi selvittää koulu-uhkausta Kangasalla: uhkauskirjoitus löytyi koulun sisältä

Uhkaus koskee Pikkolan koulua. Poliisin mukaan konkreettista uhkaa ei ole, mutta poliisi on toiminnassaan varautunut uhkaukseen.

Sisä-Suomen poliisi sai eilen tiistaina tiedon mahdollisesta koulu-uhkauksesta Pikkolan koululla Kangasalla. Poliisi kertoo tiedotteessa keskiviikkona, että se on varautunut uhkaukseen ja seurannut koulupäivän sujumista.

Koulu on tehnyt omia turvaamistoimiaan uhkauksen vuoksi ja ollut aikaisessa vaiheessa yhteydessä poliisiin.

Poliisi kertoo, että se on seurannut koulupäivän sujumista, eikä tällä hetkellä ole tiedossa konkreettista uhkaa, joka estäisi koulun päivittäistä toimintaa.

– Uhkaus on kohdistunut Pikkolan kouluun ja tämä on tullut poliisille ilmi koulun yhteydenoton perusteella. Uhkaus on löytynyt koulun tiloista, rikoskomisario Tuomas Korhonen sanoo Ylelle.

Kyseessä on kirjoitus, muuten Korhonen ei avaa sitä. Uhkaus ei ole poliisin mukaan kohdistunut yksittäiseen oppilaaseen tai henkilökunnan jäseneen, vaan kouluun yleisesti.

Pikkolan koulu on Kangasalan suurin koulu, jossa on opiskelijoita yli 700. Pikkolassa annetaan opetusta luokille 7-9.