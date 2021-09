Ikä ei pelasta, jos lapsi tai nuori tekee ilkivaltaa rautateillä – alaikäinen on korvausvelvollinen vastaamaan tekemistään vahingoista

Toukokuussa 2021 teini-ikäinen poika kiipesi Seinäjoella junan katolle ja kuoli sähköiskusta saamiinsa vammoihin. Muutamaa kuukautta myöhemmin, syyskuun alussa, nuori tyttö osallistui Tampereella some-haasteeseen ja loukkaantui vakavasti junasta saamaastaan sähköiskusta.

Ratapihoilta ja raiteilta riittää vakavia uutisia kaikesta valistuksesta ja valvonnasta huolimatta.

Vuonna 2020 erilaisia vakavia vaaratilanteita kirjattiin noin 600 eli satakunta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Ilmiö ei näytä laantumisen merkkejä: Ratapihoja käytetään oikoreitteinä. Raiteilla myös kävellään tai niille kasataan kiviä ja muita esteitä. Asema-alueille kokoonnutaan viettämään aikaa, ja juniin yritetään kiipeillä. Myös paikkojen rikkominen ja töhertely on valitettavan tuttua.

Väylävirasto ei halua tarkemmin yksilöidä mitä on tehty ja missä, ettei se innostaisi taas uusia kokeilijoita.

VR:n matkustajaliikenteen turvallisuuspäälilkkö Toni Pelin kertoo, että selfiet raiteilla ja juniin kiipeämiset eli vaaralliset somehaasteet kulkevat sykleissä.

– Näitä tapahtumia ilmenee aika ajoin useampia peräkkäin. ilmiön mentyä ohi myös tapahtumien määrä laskee. Julkisuus tuntuu myös tuovan niitä lisää, toteaa Toni Pelin.

Hänen mukaansa oma ilmiönsä on myös varsinkin viikonloppuisin rautatieasemien ympäristössä korostuva metelöinti ja muiden ihmisten häiriköinti.

Vain isoissa kaupungeissa kattava kameravalvonta

Seinäjoella junan katolle kiivenneen pojan äiti kysyi ainoan lapsensa kuoleman jälkeen mediassa, voisiko nuorten tyhmiä päähänpistoja hillitä aitaamalla korkealla aidalla jokaisen ratapihan Suomessa.

Väyläviraston turvallisuusasiantuntija Marko Tuominen kertoo äidin ehdotuksen toteuttamisen olevan käytännössä mahdotonta, koska pelastusviranomaisten ja kunnossapidon on päästävä radalle ja ratapihoille.

– Suurimpien kaupunkien ratapihat on aidattu, mutta valitettavasti niitä myös rikotaan koko ajan. Niitä joudutaan korjaamaan jatkuvasti, Tuominen toteaa.

Väylävirasto vastaa asemien ulkotilojen eli laiturialueiden ja niiden aitojen ylläpidosta.

Suurimmilla rautatieasemilla ja esimerkiksi pääkaupunkiseudun lähiliikenneasemilla on kattava kameravalvonta. Joka paikassa näin ei Suomessa ole.

– Valvontaa kehitetään valtakunnallisesti koko ajan. Kun asemia uusitaan, lisätään myös kameravalvontaa, Tuominen kertoo.

Korvaukset helposti kymmeniä tuhansia euroja

Suomessa on rataverkkoa 6 000 kilometriä. Sitä on mahdotonta valvoa koko matkalta. Esimerkiksi radoille kasatut esteet ovat hengenvaarallisia. Junan jarrutusmatka hätäjarrutuksessa on huippunopeuksissa jopa 1–1,5 kilometriä ja pienemmissäkin nopeuksissa satoja metrejä.

Raiteelle kasatut kivet lähtevät junan pyörien alta kuin luodit, jolloin sivullisten lisäksi ovat vaarassa myös ilkivallan tekijät .

Seinäjoen ratapihaa käytetään välillä luvattomana oikoreittinä lähellä olevalle Pohjan asuntoalueelle. Ratapihoilla ja raiteilla luvaton oleskelu on kiellettyä. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Liikennetuhotyö ja myös jo sen pelkkä yritys ovat rangaistavia tekoja. Ilkivallan tekijä on myös korvausvelvollinen vastaamaan aiheutuneista vahingoista. Se koskee myös lapsia ja nuoria, jotka eivät olisi ikänsä takia muuten rikosoikeudellisessa vastuussa. Korvaukset voivat helposti nousta kymmeniin tuhansiin euroihin.

Junaradan yli oikaiseminen on myös laitonta, vaikka esimerkiksi yksittäinen kulkija yrittäisi noudattaa varoivaisuutta raiteita ylittäessään.

– Se on määritelty rangaistavaksi teoksi. Jos sellaista havaitan, se aiheuttaa liikenteellle haittaa ja voi myös aiheuttaa korvausvelvollisuuden, muistuttaa VR:n matkustajaliikenteen turvallisuuspäällikkö Toni Pelin.

