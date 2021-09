Hiv-positiivisille KKO:n päätös kumota pahoinpitelytuomio on iso askel – "Oikeusjärjestelmä hyväksyi viimein, että lääkittynä virus ei tartu"

Hiv-positiiviset ovat yhdistyksen mukaan eläneet arkea, johon sairaus on tuonut poliisikuulusteluun joutumisen uhan.

Korkeimman oikeuden keskiviikkoinen ratkaisu on todella merkittävä hiv-positiivisille, sanoo Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja Sini Pasanen.

– Se poistaa todella ison stigmatisoivan asian ja epätietoisuuden. Suomessa oikeusjärjestelmä ei ole aiemmin hyväksynyt asiaa, jonka terveysviranomaiset ovat todenneet jo aiemmin: lääkittynä hiv ei tartu, sanoo Pasanen.

KKO kumosi Vaasan hovioikeuden vankeusrangaistuksen törkeästä pahoinpitelystä. Syytetty mies oli harrastanut suojaamatonta seksiä, mutta Korkeimman oikeuden mukaan lääkitys, veren alhainen viruspitoisuus ja olosuhteet tekivät hivin tarttumisriskistä erittäin pienen.

Suomessa käytännössä kaikki hiv-positiiviset ovat Positiiviset ry:n toiminnanjohtaja Sini Pasasen mukaan lääkityksellä ja virukset mittaamattomalla tasolla. Myöskään hiv-positiivisia lapsia ei ole syntynyt Suomessa yhtään, kun äidin hiv-tartunta on ollut tiedossa.

Myös laajat Partner (siirryt toiseen palveluun)-tutkimukset ovat osoittaneet, että hoidettuna virus ei ole tarttunut edes pitkissä parisuhteessa olevien kesken tuhansista yhdynnöistä huolimatta.

Oikeusjärjestelmän haluttomuus hyväksyä terveysviranomaisten näkemys on Pesosen mukaan ollut monelle hiv-positiiviselle hyvin ahdistavaa.

– Hiviä on kaikissa yhteiskuntaluokissa ja kaikenlaisilla ihmisillä. Rikosoikeus on tuotu heidän elämäänsä, ja ihminen on voinut joutua poliisikuulusteluun sairauden takia, sanoo Pesonen.

Tilanne on kääntynyt jopa siihen, että hiv-positiiviseksi paljastuneen kanssa seksiä harrastanut on mennyt ennemmin poliisin puheille kuin testiin. Toisaalta julkinen puhe "hiv-tartuttajista" on voinut estää ihmistä hakeutumasta testiin.

– Jos et tiedä olevasi positiivinen, et ole rikollinen. Jos tiedät olevasi, joku voi syyttää sinua, konkretisoi Pesonen.

Vuodesta 1995 hivin parissa työtä tehnyt Pesonen ei ole koskaan törmännyt tapaukseen, jossa virusta haluttaisiin tarkoituksella tartuttaa.

– Kehitys kehittyy tässäkin ja lääkitys on muuttunut. Hiv tarttuu niiden kautta, jotka eivät tiedä tartunnastaan, sanoo Pesonen.

