Mistä tiedän, mikä sijoitustili minulla on? Jättimätkytkin voi saada anteeksi, jos on avannut kaksi osakesäästötiliä vahingossa

Suomalaisista pian miljoona on osakkeenomistajia ja rahastosäästäjiä on noin 1,25 miljoonaa. Osakesäästötilejä on yli 225 000. Arvo-osuustilejä on yli kaksi miljoonaa.

Viime vuonna noin 200 ihmistä avasi lainvastaisesti enemmän kuin yhden osakesäästötilin. Verohallinto on määrännyt siitä heille mojovat mätkyt. Kysyimme osakesäästämisen asiantuntijalta ja viranomaisilta, mistä sijoittamiseen tarkoitetuissa tileissä ja niiden määrän rajoittamisessa on kyse.

Moni piensijoittaja huolestui maanantaina, kun seinäjokelainen opiskelija kertoi Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun) saaneensa yli kymppitonnin mätkyt, koska hän oli epähuomiossa avannut kaksi osakesäästötiliä.

– Se on aika kova sanktio siitä, että ihminen koettaa säästää tulevaisuutta varten, sanoo Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman.

Kysyimme asiantuntijoilta sijoittamiseen tarkoitettujen tilien eroista.

Mistä tiedän, onko minulla osakesäästötili?

Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman:

Osakesäästötili pitää itse tietoisesti avata, sellaista ei voi vahingossa avata. Jos esimerkiksi sijoitat vain rahastoihin, sinulla ei ole osakesäästötiliä, sillä sinne voi laittaa vain rahaa ja ostaa niillä suoraan osakkeita. Sijoittaa voi myös arvo-osuustilin kautta, siellä voi olla rahastoja ja osakkeita.

Osakesäästötili tuli käyttöön vuoden 2020 alussa, ja tällä hetkellä kaikki pankit eivät vielä tarjoa sellaista. Esimerkiksi pankkijätti OP ei ole vielä alkanut tarjota asiakkailleen osakesäästötiliä. Arvo-osuustilejä on ollut tarjolla jo aiemmin.

Mitä eroa on osakesäästötilillä ja arvo-osuustilillä?

Victor Snellman:

Osakesäästötilejä voi olla vain yksi, arvo-osuustilien lukumäärää ei ole rajoitettu. Osakesäästötilin kautta voi omistaa vain osakkeita, kun taas arvo-osuustilin kautta voi omistaa niiden lisäksi erilaisia rahastoja. Lisäksi arvo-osuustililtä toiselle voi siirtää osakkeita, jos isovanhemmat haluavat vaikkapa antaa omia osakkeitaan lahjaksi lapsenlapselle.

Merkittävä ero tilien välillä on verotuksessa. Kun yhtiöt maksavat osakkeenomistajille osinkoja, osakesäästötilille tulevista osingoista ei peritä veroa välittömästi, vaan vasta sitten, kun ne nostetaan tililtä. Arvo-osuustilille tulevista osingoista verot pidätetään heti.

Samoin, jos myy osakkeita kalliimmalla kuin ne osti, eli saa voittoa, tästä voitosta ei osakesäästötilillä joudu maksamaan veroa kuin vasta sitten, kun varat nostetaan tililtä. Arvo-osuustiliä käyttäessä myyntivoittovero pitää maksaa saman vuoden verotuksessa.

Jos osakkeita myy halvemmalla kuin ne on ostanut, tekee tappiota. Tappion voi arvo-osuustilillä vähentää saman vuoden verotuksessa pääomatuloista eli pienentää mahdollista myyntivoittoveroa. Osakesäästötilillä tappion voi vähentää verotuksessa vain silloin, kun tili lopetetaan.

Miksi osakesäästötilejä voi olla vain yksi?

Victor Snellman:

Osakesäästötilin avulla voi käydä osakekauppaa ilman veroja. Kun veronmaksu osingoista tai osakkeiden myyntivoitoista voi lykätä myöhemmäksi, jää enemmän sijoitettavaa. Näin halutaan houkutella suomalaisia sijoittamaan. Jotta verotulot valtiolle eivät vähentyisi liikaa, osakesäästötilille saa laittaa enintään 50 000 euroa. Tämän valvomiseksi tilejä voi olla vain yksi.

Osakesäästötilin voi siirtää toiseen pankkiin, mutta siitä peritään todennäköisesti jokin palvelumaksu.

Miksi pankki on antanut avata toisenkin osakesäästötilin?

Lakimies Anu Kettunen, Finanssivalvonta:

Laki on selkeä, ihmisellä voi olla kerrallaan vain yksi osakesäästötili. Ei ole kuitenkaan olemassa rekisteriä, josta palveluntarjoaja eli esimerkiksi pankki voisi tarkistaa, onko osakesäästötiliä avaavalla henkilöllä sellainen jo ennestään. Tarkistusmahdollisuutta voi olla syytä selvittää, jos ongelmat monen osakesäästötilin avaamisen osalta jatkuvat.

Palveluntarjoajan täytyy pyytää asiakkaalta sopimusta tehdessä vakuutus, ettei hänellä ole osakesäästötiliä jo ennestään. Se perustuu siihen, että tilin avaaja itse tietää, mitä on tekemässä. On tärkeää, että markkinointimateriaali ja sopimustekstit ovat hyvin selkeitä.

On hyvä, että asiasta nyt keskustellaan. Kertynyt veronkorotus voi ajan kuluessa muodostua valtavaksi summaksi, varsinkin kun osakesäästötili on suunnattu enemmänkin piensijoittajille.

Miksi rangaistus toisesta tilistä on näin suuri?

Johtava veroasiantuntija Raili Knuutinen, verohallinto:

Verohallinnon tietoon on tullut 200 ihmistä, jotka ovat avanneet viime vuoden aikana enemmän kuin yhden osakesäästötilin. Heille on määrätty veronkorotus, joka on lain mukaan 10 euroa päivässä tiliä kohti.

Se on rakennettu tietoisesti näin ehdottomaksi, koska on haluttu, että veronkorotuksella on ennaltaehkäisevä vaikutus, ettei 50 000 euron enimmäisrajaa kierrettäisi avaamalla useampia tilejä.

Onko tuhansien eurojen veronkorotus pakko maksaa, vaikka tilin olisi avannut vahingossa?

Raili Knuutinen:

Jos ylimääräisen tilin on avannut epähuomiossa, veronkorotuksesta voi hakea vapauttamista. Asiakkaan pitäisi hakemuksessa kertoa, miksi he ovat avanneet ylimääräisiä tilejä, onko kyseessä tosiaan epätietoisuus tai vahinko.

On selkeää, että kahta tiliä ei saa olla, joten yksi kriteeri vapauttamiselle on se, että toisella tilillä ei ole ollut toimintaa. Muita kriteereitä on vaikea sanoa etukäteen, nämä pitää katsoa tapauskohtaisesti.

Maksua ei kohtuullisteta, vaan veronkorotus poistetaan joko kokonaan, tai se jää maksettavaksi. Jos molemmat tilit on avannut tietoisesti, veronkorotus pitää maksaa määrätyn suuruisena.

Vapautusta veronkorotuksesta voi hakea, kun verotus on päättynyt. Se tapahtuu joustavasti, viimeistään lokakuun lopussa. Oman verotuksen päätöspäivän näkee verotuspäätöksestä.

Jos hakemusta ei ehditä käsitellä ajoissa, voi olla, että ainakin osan tuhansien eurojen veronkorotuksesta voi joutua maksamaan, vaikka toisen tilin avaaminen olisi ollut selvä vahinko. Summan saa heti takaisin, kun päätös verosta vapauttamisesta on tehty. Verohallinnon kanssa voi myös sopia maksujärjestelystä, jolla maksulle voi saada lykkäystä.

Kaikille niille, joille on määrätty veronkorotusta, mutta toisella osakesäästötilillä ei ole ollut toimintaa, lähetetään kotiin kirje, jossa on ohjeet vapautuksen hakemiseen.

