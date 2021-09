Onko sometähti Nikolai Bondarenko, 36, Putinin seuraava maalitaulu? “Punainen Navalnyi” sanoo, että myrkytetyn oppositiojohtajan kohtalo ei säikäytä häntä

Nikolai Bondarenkosta on tullut Venäjän kommunistipuolueen nouseva tähti. Ylen kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen tapasi paikallispoliitikon, joka voi nousta tänään maan parlamenttiin. Vaaleista povataan ennennäkemättömän epärehellisiä.

SARATOV Suoraan kameraan tuijottava mies ei säästele sanojaan.

– Hän [Putin] muodostaa hallituksen ja ottaa kaikki nämä roistot vastuullisiin tehtäviin. Putin ei voi vain vältellä ja sanoa, ettei hän ole vastuussa heistä, Youtube-kanavalla esiintyvä (siirryt toiseen palveluun) Nikolai Bondarenko, 36, jyrähtää.

Tällainen puhe on vaarallista nyky-Venäjällä.

Presidentti Vladimir Putinia uhmaavat poliitikot voivat joutua kokemaan oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kohtalon eli karuimmillaan murhayrityksen ja vankilan. Kovaäänistä Bondarenkoa kutsutaankin jo liikanimellä "Punainen Navalnyi”.

Nikolai Bondarenkon Youtube-kanavalla on noin 1,6 miljoonaa ja Instagram-tilillä noin miljoonaa seuraajaa. Kuva: Grigori Vorobjov / Yle

Bondarenko esittelee äänieristyslevyillä vuorattua huonetta, josta hän vetää suosittuja Youtube-lähetyksiään. Somestudio sijaitsee Keski-Venäjällä Saratovin suurkaupungissa, paikallisten kommunistien puoluetoimistolla.

Seinällä roikkuvat sulassa sovussa videopalvelun myöntämä kunniakirja miljoonasta tilaajasta ja kommunistijohtaja Vladimir Leninin muotokuva.

Bondarenko on uuden polven kommunisti, joka on valjastanut sosiaalisen median äänitorvekseen. Esimerkiksi videopalvelu Youtubessa hänellä on jo yli 1,6 miljoonaa seuraajaa.

Tänä viikonloppuna hän pyrkii Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa valtakunnalliseksi vaikuttajaksi.

Juuri yhteinen vastustaja yhdistää Bondarenkoa ja oppositiojohtaja Navalnyia.

Kummatkin vaativat Putinia ja tämän lähipiiriä vastuuseen korruptiosta. Molempien tavoitteena on syöstä nykyhallinto vallasta.

Navalnyin tapaan myös Bondarenko kertoo oudoista väkivallanteoista.

Viisi vuotta sitten Bondarenko heräsi yöllä siihen, kun hänen ikkunan alle pysäköity autonsa oli sytytetty palamaan. Muutama päivä ennen Ylen haastattelua tuntematon mies hyökkäsi Saratovin kommunistipuolueen toimistoon puisen kepin kanssa ja vahingoitti siellä työskennellyttä eläkeläistä.

Valvontakamerat tallensivat kummatkin tapaukset, mutta poliisi ei ole saanut syyllisiä kiinni.

Bondarenko uskoo, että syynä välikohtauksiin on hänen kritiikkinsä vallanpitäjiä vastaan. Hän sanoo, ettei silti pelkää Aleksei Navalnyin kohtaloa.

Vuosi sitten Navalnyi myrkytettiin Siperiassa novichok-hermomyrkyllä, ja teosta epäillään Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n salaista myrkkyryhmää. Kun ulkomaille sairaalaan kuljetettu poliitikko palasi maahan, passitti poliisi hänet välittömästi vankilaan.

– Vallanpitäjät kylvävät kauhua ja löylyttävät ihmisiä julkisesti kaikkien pelottelemiseksi. Enemmän silti pelkään sitä, miten maallemme käy, kun sitä ryöstetään ja tuhotaan päivittäin, hän sanoo rauhallisesti.

Neljä vuotta Saratovin alueparlamentissa työskennellyt Bondarenko liikkuu kaupungissa sähköpotkulaudalla. Kuva: Grigori Vorobjov / Yle

Sekä Bondarenkoa että Navalnyia voidaan pitää populisteina, mutta heidän näkemyksensä eroavat merkittävästi. Bondarenkon maailmankuva lähtee tiukasti vasemmalta, Navalnyi on puolestaan oikeistolaisempi.

– Meidän tulee palauttaa luonnonrikkaudet kansalaisille. Öljystä ja kaasusta saatavat tulot pitää poistaa ökyrikkaiden taskuista ja kansallistaa yhteiskunnan käyttöön, Bondarenko kertoo.

Erilaisista näkemyksistä huolimatta oppositiopoliitikot ovat osoittaneet myös tukea toisilleen.

Viime vuonna Navalnyi kehui Bondarenkon toimintaa esimerkilliseksi omalla suositulla Youtube-kanavallaan. Kommunisti oli tehnyt vaikutuksen Saratovin alueparlamentissa. Hän oli ottanut käyttöönsä megafonin ja jatkanut Putinin puolueen Yhtenäisen Venäjän kritisoimista senkin jälkeen, kun hänen mikrofoninsa oli hiljennetty.

Bondarenko puolestaan oli paikalla tammikuun lopussa, kun Saratovissa järjestettiin mielenosoitus Navalnyin vapauttamiseksi vankilasta. Oikeus määräsi kommunistille reilun 200 euron suuruisen sakon osallistumisesta laittomaan mielenosoitukseen.

Nikolai Bondarenko vetää Youtube-kanavallaan säännöllisesti live-lähetyksiä ja julkaisee siellä myös tallenteita muun muassa työskentelystään Saratovin alueparlamentissa. Kuva: Grigori Vorobjov / Yle

Maineen kasvaessa Bondarenko on joutunut Putinin hallinnon silmätikuksi. Viranomaiset ovat käynnistäneet useita rikostutkintoja häntä vastaan.

Alkuvuonna Bondarenkoa syytettiin korruptiosta tämän Youtube-kanavallaan keräämien lahjoitusten vuoksi. Kesällä poliisi puolestaan kutsui hänet kuulusteluihin väitetyn ääritoiminnan takia, sillä häntä epäiltiin laittoman materiaalin jakamisesta somessa kymmenen vuotta sitten.

– Aivan absurdia! On täysin selvää, että niiden avulla yritettiin estää ehdokkuuteni ja hillitä poliittista kilpailua, Bondarenko sanoo.

Lopulta Nikolai Bondarenkoa vastaan esitetyistä rikossyytteistä luovuttiin ja vaaliviranomaiset rekisteröivät hänet ehdokkaaksi duuman vaaleihin. Kommunisti uskoo, että oikeus taipui hänen kannattajiensa osoittaman tuen ansiosta.

Juristi Natalja Rudenko kouluttaa vaalitarkkailijoita kommunistipuolueen toimistolla Saratovissa. Kuva: Grigori Vorobjov / Yle

Kaikki penkit ovat täyttyneet puoluetoimiston pienessä salissa, ja lisää tuoleja kannetaan paikalle. Kuvaruudulle on pistetty pyörimään Bondarenkon Youtube-tallenne, kun parinkymmenen vapaaehtoisen joukko odottaa kärsivällisesti vaalitarkkailijoille tarkoitetun koulutuksen alkamista.

– Huomaan, kuinka monet vastustavat nykyhallintoa, mutta jostakin syystä hallitseva puolue voittaa aina vaalit. Aiemmin uskoin, että vaalit ovat rehelliset, mutta nyt minulla on epäilykseni, perustelee Tatjana Zaharova päätöstään ryhtyä kommunistien vaalitarkkailijaksi.

Edellisissä duuman vaaleissa vuonna 2016 juuri Saratovin aluetta pidettiin yhtenä niistä alueista, joiden vaalitulosten väärentäminen oli erittäin järjestelmällistä. Tästä kertoo hämmentävä vaalitulos: Alueen yli 60 äänestyspaikalla valtapuolue Yhtenäinen Venäjä sai täysin identtisen 62,2 prosentin ääniosuuden.

Saratov on yksi monista Volgan rannalla sijaitsevista Venäjän suurkaupungeista. Kuva: Grigori Vorobjov / Yle

Tällä kertaa Nikolai Bondarenko on varma menestyksestään. Ainoa asia, joka voi estää hänen pääsynsä duumaan ja lähemmäs Venäjän vallan ydintä on vaalituloksen väärentäminen, hän uskoo.

– Yhtenäinen Venäjä voi turvautua vain vaalivilppiin. He yrittävät lisätä ylimääräisiä vaalilipukkeita uurniin ja väärentää pöytäkirjoja, mutta me voimme teidän kanssanne estää sen, Bondarenko lausuu vaalitarkkailijoiden edessä.

Duuman vaaleja on edeltänyt ennennäkemätön painostuskampanja oppositiota ja riippumatonta mediaa kohtaan.

Maan kaksi tärkeintä itsenäistä mediaa, verkkosivusto Meduza ja tv-kanava Dožd, julistettiin kesällä “ulkomaisiksi agenteiksi”. Luokittelu velvoittaa muun muassa viestimiä tekemään viranomaisille tarkkaa tiliä toiminnastaan. Agenttistatus myös karkottaa usein mainostajia.

Vaaleista odotetaan jopa Venäjän mittapuulla historiallisen epärehellisiä.

Kommunisteista on tulossa ainoa varteenotettava poliittinen vastavoima Venäjän nykyhallinnolle.

Kommunistipuolue on pitkään toiminut lähinnä Putinin yksinvaltaa myötäilevänä apupuolueena, mutta nyt uuden sukupolven poliitikot haastavat puolueen linjaa. Esimerkiksi Moskovan kaupunginvaltuustossa kommunistit ovat tukeneet avoimesti Aleksei Navalnyia.

Venäjän kommunistipuolueen pitkäaikainen puheenjohtaja Gennadi Zjuganov osallistui Moskovassa voitonpäivän juhlallisuuksiin toukokuussa 2019. Kuva: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Muutosta on vauhdittanut se, että Venäjä on tukahduttanut Navalnyin johtaman niin kutsutun katuopposition toiminnan tyystin. Viranomaiset julistivat Navalnyin aluetoimistojen verkoston ja korruptiota tutkivan FBK-säätiön kesällä kielletyiksi äärijärjestöiksi.

Lähes 30 vuotta kommunistipuoluetta johtaneen Gennadi Zjuganovin aikana kommunistit ovat kyllä kritisoineet vallanpitäjiä. Duuman toiseksi suurimman puolueen tuki on tiukan paikan tullen ollut silti taattu Kremlille.

Uuden sukupolven erottaa vanhoista kommunisteista juuri taitava sosiaalisen median käyttö. Sellainen on esimerkiksi Bondarenkon sometempaus kolmen vuoden takaa.

Tuolloin Bondarenko kitkutti vajaan 50 euron ruokabudjetilla kuukauden päivät, koska paikallinen työministeri oli väittänyt summan riittävän kuukausittaiseen ruokaan. Bondarenko raportoi päivittäisestä nälästään blogiinsa, laihtui seitsemän kiloa ja aiheutti työministerin eron.

Samalla hänestä tuli valtakunnallinen somejulkkis.

Nikolai Bondarenkon tavaramerkkinä on poseerata nyrkki ilmassa ja kehottaa kansalaisia taistelemaan oikeuksiensa puolesta. Kuva: Grigori Vorobjov / Yle

Kommunistit ovat vallanpitäjien silmissä aiempaa vaarallisempia myös Navalnyin kehittämän äänestystaktiikan takia. Sitä kutsutaan älykkääksi äänestämiseksi.

Älykkäässä äänestämisessä on kyse siitä, että Navalnyin tukijoukot nimeävät kussakin vaalipiirissä ehdokkaan, jolle kaikki protestiäänet kannattaa keskittää. Tällä kandidaatilla on heidän arvionsa mukaan parhaat mahdollisuudet voittaa Yhtenäisen Venäjän ehdokas.

Taktiikalla on onnistuessaan vaikutusta. Puolet duuman edustajista koostu juuri henkilöistä, jotka ovat saaneet vaalipiiristään eniten ääniä. Loput edustajista valitaan puolueiden listoilta puoluekannatuksen mukaan.

Koska vaaleihin ei ole käytännössä päästetty ketään Navalnyin omaa ehdokasta, suosittelee oppositioliike ehdokkaakseen useimmiten kommunistia. Niin on myös Saratovissa, missä Bondarenko on yksi Navalnyin liikkeen suosikeista.

Kommunistien mahdollinen menestys näyttää hermostuttavan Venäjän johtoa. Vaalien alla lehdistössä uumoiltiin (siirryt toiseen palveluun) jopa kommunistipuolueen sulkemista kokonaan pois vaaleista.

Navalnyia tukeva oppositioliike suosittelee usein äänestämään kommunistipuolueen ehdokkaita. Monille liberaaleille ihmisille voi kuitenkin olla vaikeaa äänestää puoluetta, jossa ihaillaan neuvostodiktatuuria. Kuva Saratovin kaupungista. Kuva: Grigori Vorobjov / Yle

Aurinko saa ilman väreilemään lämmöstä vielä elokuun lopussa, kun ihmisiä tungeskelee kävelykadulla Saratovin ydinkeskustassa.

Reilun 800 000 asukkaan hallinnollisessa keskuksessa ei jää epäselvyyttä siitä, kuka on kaupungin mahtimies. Taksikuskien kanssa puhe kääntyy heti duuman puhemiehenä toimivaan Vjatšislav Volodiniin.

Myös alueen paikallistelevisio hehkuttaa yhtenään tätä Venäjän muodollisesti neljänneksi tärkeintä henkilöä.

Saratovilainen ohikulkija kätteli Bondarenkoa kommunistien puoluetoimiston edessä ja kertoi äänestävänsä häntä duuman vaaleissa. Kuva: Grigori Vorobjov / Yle

Aleksei Navalnyin tukijat julkaisivat elokuussa korruptioselvityksen, jossa ruoditaan Putinin lähipiiriin kuuluvan Volodinin miljoonaomaisuutta. Nikolai Bondarenko huomauttaa, etteivät viranomaiset ole aloittaneet minkäänlaista tutkimusta esitetyistä väitteistä.

Lehdistössä "Punaiseksi Navalnyiksi" nimitetty Bondarenko vannoo itse taistelevansa kansaa ryöstävää eliittiä vastaan. Se koostuu Putinista ja tämän satumaisesti rikastuneesta lähipiiristä.

Toisaalta puoluetoimiston pöydällä seisova neuvostodiktaattori Josif Stalinin patsas herättää kysymyksiä siitä, kuinka demokraattisessa tai vapaassa maassa Venäjällä elettäisiin, jos Bondarenko ja tämän aatetoverit olisivat vallassa. Bondarenko ei kuitenkaan halua kertoa suhtautumisestaan Staliniin.

– Se on toissijainen kysymys. Tällä hetkellä meidän kaikkien tulee yhdistyä taistelemaan kansanvallan puolesta. Vasta sen jälkeen voimme palata keskustelemaan historiasta, Bondarenko sanoo.

Saratovin kommunistien puoluetoimistolla on esillä neuvostojohtajien Josif Stalinin ja Vladimir Leninin patsaat. Kuva: Grigori Vorobjov / Yle

Mutta mitä mieltä Bondarenko on Stalinista ja miksi tämän pysti on esillä kommunistien puoluetoimistolla?

Kysymys on nuorelle poliitikkotähdelle ilmeisen kiusallinen.

Ensin Bondarenko korostaa, että toimistolla oleva patsas ei ole hänen. Sitten hän kertoo myös omien isovanhempiensa vanhempien joutuneen Stalinin vainojen uhriksi. Neuvostojohtajan hirmuhallinnon aikana tapettiin arviolta jopa kymmeniä miljoonia ihmisiä.

Suoraa vastausta kysymykseen ei siis tule.

– Minulla on henkilökohtainen mielipide asiaan, mutta en kerro sitä, Bondarenko sanoo lopulta.

Hän vetoaa siihen, ettei halua synnyttää turhaa railoa kannattajiensa välillä.

Voivatko Venäjän poliittiset liikkeet haastaa Putinin hallinnon? Voit keskustella aiheesta 20.9. kello 23:een saakka.

