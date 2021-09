Kansainväliseen operaatioon liittyvien huumausainerikosten esitutkinta valmistui – "Isoimpia takavarikoita mitä täällä on tehty"

Tulli kertoi keskiviikkona, että se on saanut valmiiksi useita törkeitä huumausainerikoksia koskevan esitutkinnan, joka kytkeytyy kansainväliseen suuroperaatioon Greenlightiin. Kesällä kerrottiin, että Suomen poliisi osallistui kansainväliseen FBI:n johtamaan laajaan rikostorjuntaoperaatioon.

Operaatiossa FBI pääsi käsiksi eri maissa toimivien rikollisten salattuun viestinvaihtoon ja luovutti tietoja Suomen viranomaisille.

Tullin mukaan esitutkinnassa on ollut epäiltynä kahdeksan 25–48-vuotiasta, joista valtaosa on pääkaupunkiseudulla asuvia suomalaisia. Heistä neljä on vangittu.

– Osalla epäillyistä on kytköksiä rikollisina pidettyihin kansainvälisiin moottoripyöräkerhoihin, kertoo tutkinnanjohtaja, tulliylitarkastaja Janne Kallio.

Aiemmin on uutisoitu, että poliisi ja Tulli muun muassa tekivät etsinnän liivijengi Bandidosin kerhotiloihin Tuusulassa. Etsinnän kerrotaan liittyneen nyt esitutkinnassa olleeseen rikoskokonaisuuteen.

"Isoimpia takavarikoita mitä täällä on tehty"

Esitutkinnassa on ollut useita kokaiinin ja marihuanan salakuljetustapauksia, joiden organisoinnissa käytettiin salattuja puhelimia. Huumausainerikosten lisäksi tutkinnassa on epäilty ampuma-aserikosta.

Huhtikuussa Tulli paljasti Hangon satamassa kokaiinin salakuljetusyrityksen. Saksasta saapuneesta ajoneuvoyhdistelmästä takavarikoitiin vajaat 11 kiloa kokaiinia.

– Vaikka kokaiini on Suomessakin koko ajan yleistynyt enemmän, on tuo Suomen mittakaavassa käsittääkseni isoimpia takavarikoita, mitä täällä on tehty, Kallio sanoo.

Esitutkinnassa on ollut myös kaksi maahantuontikertaa, joissa kokaiinia tuotiin Suomeen ja se päätyi katukauppaan. Lisäksi ulkomailla takavarikoitiin eriä, jotka olivat esitutkinnan perusteella matkalla Suomeen.

Kaikkiaan esitutkinnassa paljastuneiden huumausaineiden katukauppa-arvo on Tullin mukaan noin 3,2 miljoonaa euroa.

Nyt valmistunut esitutkinta on osa laajempaa kokonaisuutta.

– Esitutkinta jatkuu edelleen muiden epäiltyjen osalta. Laajemmasta kokonaisuudesta tiedotetaan myöhemmin.

