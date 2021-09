Kiina haluaa sensuroida #metoo-liikkeen julkisuudesta – tv-julkkiksen ex-harjoittelija hävisi oikeusjutun ahdistelusta

Zhou Xiaoxuan kirjoitti tulenaran viestin sosiaaliseen mediaan vuonna 2018, kun metoo-liike nosti päätään Kiinassa.

Hän kertoi, että Kiinan valtion CCTV-kanavan tunnettu tv-kasvo oli kähminyt ja suudellut häntä työpaikalla vuosia aiemmin, vuonna 2014, kun hän avusti tähteä harjoittelijana.

Kyseinen mies oli superjulkkis, Kiinan uudenvuoden TV-gaalaisäntä Zhu Jun.

Asiasta nousi verkkokeskustelussa valtava kohu. Zhou kirjoitti ilmoittaneensa asiasta poliisille, mutta poliisi oli kehottanut häntä luopumaan aikeista, koska Zhu oli tähti eikä valituksella “olisi hyvää vaikutusta yhteiskuntaan”.

Kirjoitus levisi kuin liekki somessa. Lukuisat naiset alkoivat kertoa omista kokemuksistaan.

Zhou päätyi nostamaan kanteen Zhu Junia vastaan.

Zhoun sometilit suljettiin

Viranomaiset eivät katsoneet paljastusta hyvällä. Zhou Xiaoxuanin sosiaalisen median tilit suljettiin. Sensuuri tekee parhaansa pitääkseen hänen nimensä poissa verkkosisällöistä.

Kolme vuotta oikeustaistelua ovat olleet nuorelle naiselle vaikeita.

Silti hän käveli jännittynein mutta päättäväisin askelin Haidianin aluetuomioistuimeen Pekingissä tämän viikon tiistaina. Auringonkukista punottua kukkakimppua ja lakikirjaa kantanut Zhou näytti olevan lähellä kyyneliä.

– Kiitos kaikille. Voitanpa tai häviän, minulla on ollut suuri kunnia kokea tämä kanssanne, hän sanoi ennen oikeudenkäyntiä.

Häviökin on voitto Kiinan feministeille

Paikalle saapuneet tukijat eivät uskoneet, että Zhou saisi oikeutta, mutta uskoivat, että tapauksella on silti vaikutusta.

– Mikä tahansa tuomio onkaan, Xianzin tapaus on auttanut Kiinan feminismiä paljon, uskoi 20-vuotias mies nimeltään Fey.

Hän oli tullut paikalle ystävineen ja piti kädessään siviilioikeuden lakikirjaa.

Zhou tunnetaan verkkopalstoilla nimellä Xianzi.

Fey sanoi, ettei voi vastata kysymykseen siitä, miksi Kiina suitsii feminismiä kovin ottein. Siitä voi joutua hankaluuksiin, hän hymähti.

– Yhteiskunta toimii yhä patriarkaalisesti. Naiset joutuvat uhriksi. Naisten oikeudet eivät ole vielä yhtä hyvällä tolalla kuin lännessä. Uskoisin, että suurin osa yhteiskunnasta on meitä vastaan, Fey kertoi englanniksi.

Hänen ystävänsä, 22-vuotias nainen Zhao sanoi, että feminismi on vaarallista naisille.

– Tilanteemme ei ole kuin sadusta. On selvää, että meidät on vaiennettu, hän sanoi.

Zhou Xiaoxuanin kannattajia tuomioistuimen ulkopuolella odottelemassa päätöstä. Kuva: Roman Pilipey / EPA

Härnääjät saapuivat paikalle

Zhoun tukijoita oli uskaltautunut oikeustalolle vain vähän, parikymmentä, mutta he edustavat Kiinan vauraimpana aikana aikuiseksi kasvanutta sukupolvea.

Hyvin koulutetut naiset odottavat nykyajan tuovan heille mahdollisuuksia ja tasa-arvoisen aseman. Osin siksi yhä harvempi haluaa tehdä lapsia.

Oikeuden edessä tukijoukko postitti valokuvia verkkoon. He tiesivät, että kuvat sensuroidaan netistä kaiketi pian.

– En usko, että oikeuden päätös on positiivinen, mutta uskon että kaikki muuttuu vielä hyväksi tavalla tai toisella, Fey mietti.

Zhoun ympärille kerääntyneeseen väkijoukkoon tunkeutui myös pieni joukko keski-ikäisiä naisia ja miehiä. He tönivät Zhou Xiaoxuania ja syyttivät äänekkäästi väen tukkivan jalkakäytävän.

– Miksi tänne on tullut väkeä seuraamaan yksityistä roska-asiaasi, yksi mies tuli huutamaan Zhoun rinnalle.

Härnääjät vaikuttivat tulleen paikalle tarkoituksella hajottamaan Zhoun tukijoukot ja toimittajat.

Paikalla oli monia ulkomaisia toimittajia ja heidän lisäkseen kymmeniä poliiseja. Poliisit tutkivat henkilötodistukset jokaiselta, myös median edustajilta. He pysäyttivät ajoittain tukijoita puhumasta toimittajille ja kuuntelivat haastatteluja, vaikka eivät häätäneetkään ketään pois paikalta.

Oikeusjutut ovat harvinaisia

Zhou Xiaoxuanin oikeudenkäynti on noussut Kiinan tunnetuimmaksi #metoo-tapaukseksi. Se on lisännyt tietoisuutta naisten kohtaamasta seksuaalisesta häirinnästä Kiinassa.

Yhdessä ensimmäisistä #metoo-liikkeeseen yhdistetyistä tapauksista vuonna 2018 yliopisto-opiskelija syytti professoriaan seksuaalisesta häirinnästä. Kiinan some kuohui niin raivolla, että edes sensuuri ei onnistunut pyyhkimään aihetta verkosta, kun paljastui, että yliopisto yritti pimittää tapauksen. Professori erosi myöhemmin virasta.

Zhoun kaltaisia oikeusjuttuja näkyy Kiinan tuomioistuimissa harvoin.

Manner-Kiinassa #metoo-liike ei ole saanut laajaa näkyvyyttä, mutta Hongkongissa järjestettiin mielenosoituksia jo toissa vuonna. Kuva: Aidan Marzo/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

Kiinassa seksuaalinen häirintä tehtiin laittomaksi vuonna 2019, mutta käytännössä tapauksia ei päädy oikeuteen usein ja suurin osa niistää päätyy kantajan häviöön.

Syyskuun alussa teknojätti Alibaballe työskennellyt nainen hävisi oikeusjutun pomoaan vastaan Shandongin provinssissa. Hän kertoi päällikkönsä raiskanneen hänet.

Kiinassa naisten asioista puhumista siedetään, mutta oikeuksien vaatiminen kohtaa yleensä jyrkän vastustuksen ja sensuurin. Kiinan tiukka yhteiskunnan kontrolli ei salli naisten liikehdintää.

Tänäkin vuonna kymmenien feministien sosiaalisen median tilejä on suljettu, kun he ovat kirjoittaneet kokemastaan häirinnästä. On myös tavallista, että heitä syytetään verkossa yhteistyöstä vihamielisten vieraiden maiden kanssa.

Poliisi esti Ylen pääsyn feministin luo

Yritimme päästä haastattelemaan tunnettua feministiä Xiaomei Litä toukokuussa Chengdun kaupungissa.

Xiaomein sosiaalisen median tili oli suljettu, kun hän oli kertonut kokemastaan häirinnästä ravintolassa. Hän oli pyytänyt ravintolassa ollutta miestä lopettamaan tupakanpolton, jonka jälkeen mies oli raivostunut ja heittänyt juomansa Xiaomein päälle.

Kun Xiaomei kertoi asiasta somessa, hänen tilinsä suljettiin syytä kertomatta ja hän sai laajaa kritiikkiä kansallismieliseltä nettiväeltä.

On epäselvää, onko kansallismielinen nettiraivo valtion masinoimaa. Ainakin valtiolla olisi mahdollisuus sensuroida se pois, jos sitä ei sallittaisi.

Kun pääsimme Xiaomein kotitalon luo, poliisi pysäytti meidät eikä päästänyt meitä sisään. Poliisi kielsi myöhemmin Xiaomeitä puhumasta meille.

Zhou Xiaoxuan itki tuomioistuimen kielteisen päätöksen jälkeen puhuessaan kannattajilleen. Kuva: Roman Pilipey / EPA

Zhou sanoo, että häntä estettiin todistamasta

Zhou Xiaoxuan odotti oikeusistuntoa kaksi vuotta. Kanne pääsi oikeuteen vasta viime joulukuussa.

Tällä viikolla järjestetyssä toisessa istunnossa TV-tähti Zhu todettiin syyttömäksi.

Oikeudessa Zhou Xiaoxuan kuuli, että Zhu Junia vastaan ei ollut tarpeeksi todisteita seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Zhou kirjoitti myöhemmin, että hänen ei annettu puhua oikeudenkäynnissä. Hän kertoi, että oikeus kieltäytyi ottamasta uudelleen esille aiempia todisteita.

Poliisi oli hävittänyt todistusaineistona olleen mekon. Myöskään hänen asiantuntijatodistajiaan ei päästetty istuntoon. Näin Zhou kertoi päivityksessään, jota tukijat jakoivat valokuvana omissa somepäivityksissään.

Zhou sanoi tukijoilleen istunnon jälkeen, että hän tunsi olevansa äärimmäisen väsynyt ja pettynyt ratkaisuun. Hän joutuu oikeuteen vastaamaan myös Zhu Junin nostamaan kanteeseen maineen ja mielenterveyden rapauttamisesta.

Zhou on saanut verkossa paitsi tukea myös ison määrän kansallismielistä vihaa niskaansa. Häntäkin syytettiin muun muassa vieraiden valtojen kanssa vehkeilystä.

Kolmen vuoden taistelu uuvuttaa

Kolme vuotta oikeustaistelua on vaikuttanut Zhouhun. Hän kertoi istunnon jälkeen silmät kyynelissä olevansa äärimmäisen väsynyt. Lausuntoa jaettiin verkossa videona.

– Tuntuu kuin en voi tehdä enää mitään. Nämä kolme viime vuotta elämästäni ovat olleet niin rankat. En jaksa toista kolmea vuotta, hän sanoi.

Hän aikoo silti valittaa päätöksestä.

Tukijat uskovat, että Zhou ei ole taistellut turhaan.

– Mikä tahansa tuomio onkaan, Xianzin tapaus on auttanut Kiinan feminismiä paljon, sanoo oikeustalon edustalla Zhouta tukenut Fey.

