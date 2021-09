Herätys: Republikaanit kaipaavat uutta valttikorttia, korona ei tappanut kaikkien lasten harrastuskipinää, metro ja raitiovaunut eivät kulje

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Republikaanien toiveet eivät toteutuneet, kun Kalifornian demokraattikuvernööri Gavin Newsom voitti luottamuksen kansanäänestyksessä. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

USA:n välivaaleihin on vuosi – menestyksen merkkejä luetaan jo

Republikaanit yrittivät Kaliforniassa samaa kuin vuonna 2003, jolloin he onnistuivat kaatamaan demokraattikuvernöörin kansanäänestyksellä ja korvaamaan hänet elokuvatähti Arnold Schwarzeneggerillä. Tällä kertaa yritys epäonnistui, sillä demokraattikuvernööri Gavin Newsom voitti luottamuksen äänestyksessä selvästi. Trump-retoriikka ei vedonnut rikkaan Kalifornian asukkaisiin.

Ylen kirjeenvaihtajan Mika Hentusen mukaan republikaanit eivät ole onnistuneet hyödyntämään edes presidentti Joe Bidenin suosion alamäkeä viime viikkojen aikana.

Nuorille suunnattu mobiilisovellus tarjoaa talousvalmennusta arkeen

Helsinki halusi lisätä nuorten taloustaitojen itsenäistä opiskelua mobiilisovelluksella. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Arjen taloustaitojen valmennusta viedään nyt nuorten puhelimiin. Esimerkiksi Helsinki kustantaa lukiolaisille vuodeksi älypuhelinsovelluksen oman talouden hallinnan opetteluun. Sovellusta kokeillaan parhaillaan myös Pohjois-Karjalassa ja Seinäjoella.

Taloustaitoja opettava sovellus on maksullinen, mutta siinä on myös ilmaista sisältöä. Yksi ilmaisia sisältöjä sovellukseen luonut taho on velka- ja talousongelmia ehkäisevä Takuusäätiö.

Kaverit kantoivat cheerleading-joukkueen korona-ajan yli

Minna Mannosen, Siiri Petäjän ja Nea Partian mielestä harrastuksessa on parasta kisat ja joukkueen hyvä yhteishenki. Kuva: Antro Valo / Yle

Nuorten harrastusmotivaatio on ollut koetuksella korona-aikana, mutta monille mielekäs harrastus on ollut henkireikä. Innokkaimpienkin motivaatio on ollut koetuksella, kun treenaamaan ei ole päässyt normaalisti. Kouvolassa cheerleading-joukkue piti koota uudestaan, kun osa vanhoista harrastajista lopetti.

Metro ja raitiovaunut eivät kulje tänään ja huomenna – Yle seuraa liikennettä

Kuljettajien työnseisaus keskeyttää metro- ja raitiovaunuliikenteen Helsingissä kahdeksi päiväksi. Kuva: Silja Viitala / Yle

Metrolla ja raitiovaunulla matkustavat ihmiset joutuvat keksimään muita kulkutapoja tänään ja huomenna. JHL järjestää kahden vuorokauden mittaisen työnseisauksen. Helsingin seudun liikenne eli HSL ei järjestä täysimääräisesti korvaavaa liikennettä. HSL varoittaa, että etenkin metroradan varressa kulkevat bussit saattavat ruuhkautua.

Pilvipoutaista ja viileää syysilmaa

Kuva: Nina Karusto / Yle

Lähipäivinä suurelta osin sää on pilvipoutaista ja ajankohtaan nähden viileää, mutta ajoittain aurinkokin näyttäytyy. Lämpötila vaihtelee koko maassa nollan ja 10 lämpöasteen välillä, mutta etelässä voidaan kohota myös 10 asteen yläpuolelle.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.