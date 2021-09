Tietoturvayhtiö: Väärennettyjä rokotetodistuksia kaupitellaan viestisovellus Telegramissa – suomalainen "todistus" 150:llä eurolla

Suomessa on käytössä EU:n koronatodistus (kuvassa). Telegramissa kaupiteltu väärennös jäljitteli jo vanhentunutta EU-todistuksen edeltäjää, Suomen kansallista rokotetodistusta.

Jutun sisällä on kuva viestipalvelussa kaupitellusta väärennöksestä, joka jäljittelee Suomen kansallista rokotetodistusta. Kyseinen todistusmalli on kuitenkin jo vanhentunut, sillä se korvattiin EU:n yhtenäisellä todistuksella.

Viestisovellus Telegramiin on pesiytynyt väärennettyjen rokotetodistusten musta pörssi, ilmenee kansainvälisen tietoturvayhtiö Check Point Researchin tekemästä selvityksestä (siirryt toiseen palveluun).

Selvityksen mukaan viestisovelluksessa kaupitellaan kaikkiaan 28:n maan koronarokotetodistuksia esittäviä väärennöksiä. Joukossa on monia EU-maita Suomi mukaan lukien. Suomen ja useimpien muidenkin EU-maiden väärennetyn rokotetodistuksen hinta on selvityksen mukaan 150 euroa.

Kohdemaiden, mutta myös myyjien määrä on kasvanut nopeasti. Yhtiön mukaan elokuun selvityksessä väärennettyjen todistusten myyjiä liikkui Telegramissa 1 000, mutta syyskuussa määrä oli jo kymmenkertainen.

Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Mobiili.fi (siirryt toiseen palveluun).

Väärennettyjä rokotetodistuksia on myyty Telegramiin perustetuissa ryhmissä, joissa on seuraajia ja jäseniä noin 25 000 – 30 000. Check Pointin mukaan joidenkin ryhmien jäsenluvut pomppasivat vieläpä moninkertaiseksi viime viikolla, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti vaatimuksensa suurten yhtiöiden työntekijöiden rokottamisesta. Biden vaati, että kaikkien yli sadan työntekijän yritysten tulee varmistaa, että työntekijät on rokotettu tai testataan viikoittain.

Euroopassa jäsenmäärät ovat yhtiön mukaan kasvaneet vuoden 2021 aikana EU-maiden koronarokoteohjelmien edetessä.

Yhtiön mukaan elokuun selvityksessä väärennettyjen koronapassien myyjät sijaitsivat Euroopassa, kuten Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Venäjällä. Esimerkiksi Yhdysvaltain väärennetyn todistuksen sai 100–120:lla dollarilla.

Check Pointilla ei ole tietoa siitä, ovatko esimerkiksi suomalaiset väärennökset käyneet kaupaksi. Yhtiön viestinnästä kerrotaan, etteivät he saa tietoa väärennösten myyntiluvuista, koska varsinainen ostaminen ei tapahdu julkisesti.

Eikä yksittäinen viestisovellus ole ainoa hämärien väärennösten markkinapaikka. Pimeän verkon uumenissa rehotti laiton "rokotekauppa" jo ennen kuin valtiot pääsivät aloittamanan rokotusurakkaansa. Onpa väärennettyjä rokotteita yritetty kaupitella ovelta ovellekin.

Check Point Research on amerikkalais-israelilaisen tietoturvayhtiö CheckPoint Software Technologiesin osa, joka tutkii ja analysoi kyberriskejä.

