Eurooppa-kirje: Mepit palasivat hapankaalipatojen äärelle Strasbourgiin – nyt trendaa #AUKUS, joka kertoo EU:n kasvoille lyödystä märästä rätistä

STRASBOURG Ranskan panttivangit, junantuomat, herrasväki... miten vain. Europarlamentti on palannut kaupunkiin!

Kirjoitan tätä parlamentin pressilehteriltä Strasbourgista. Kesän täysistunnot toki pidettiin jo täällä Ranskan armottoman painostuksen jälkeen, mutta tuolloin valtaosa osallistui vielä etänä. Nyt rokotteet ovat potkineet ja mökki on ollut jo yli puolillaan.

Myös me suomalaiset toimittajat olemme olleet pitkästä aikaa joukolla paikalla. Kaikki on kuin ennenkin. Logiikan rajoja rikkova toimistoarkkitehtuuri, loputtomat käytävät, helvetilliset kahvilajonot. Vessoja tauotta hinkkaavat pienipalkkaiset siivoojat ja ulkona pikkusikareilla käväisevät salimestarit.

Strasbourgin täysistuntoviikko on historian oikku ja performanssi, josta Ranska ei luovu. Nelipäiväiseen keikkaan mahtuu totaalinen aivo- ja kalenterimyrsky. Moni miettii torstaina paluujunaan noustessaan, mitä helvettiä juuri tapahtui.

Mutta on näissä aikuisten luokkaretkissä puolensa. Brysselissä kaikilla on oma elämä, Strasbourgissa ei. On aikaa pohtia työasioita yömyöhään ja käväistä välillä hotkimassa alsassilainen perinneruoka choucroute royale, jossa vadille on ahdettu niin paljon lihaa, että vatsa on loppureissun ajan betonia.

Asiapuolella europarlamentin syksy on kiireinen (siirryt toiseen palveluun). Ilmastopaketin valmistelu vie aikaa valiokunnissa, samoin digipakettien viimeistely. Ja jälleen otetaan kantaa ihmisoikeusasioihin, konflikteihin, kriiseihin – ja vaaditaan EU:ta tekemään enemmän.

Tiedätkö googlaamatta, mikä on Kakuma?

Minä en, ennen kuin istuin äsken lehtereille ja kuulin, että Kakuma (siirryt toiseen palveluun) on yksi maailman suurimmista pakolaisleireistä. Noin 200 000 ihmistä elää leiriolosuhteissa Kenian köyhällä puoliaavikolla paossa kotimaidensa runsasta konfliktikirjoa.

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvia pakolaisia uhkaillaan, ja Keniakin haluaisi sulkea koko pahaa verta paikallisissa herättäneen leirin. Ihmiset pitäisi saada järjestelmällisesti johonkin, muuten edessä on muutaman sadantuhannen ihmisen hallitsematon pakolaiskriisi ja lisää pyrkijöitä Eurooppaan.

Parlamentin raportöörit vaativat EU:lta toimia Kakuman katastrofaaliseksi kuvatun tilanteen ratkaisemiseksi. Komissaari Ylva Johansson vastasi, että paljon tehdään. Tehdäänkö oikeasti? Jäi ilmaan. EU:n toiminta kestää kuukausia, vuosia, vuosikymmeniä. Siinä ajassa Kakumassa syntyy ja kasvaa jo kokonainen leirisukupolvi vailla näkymiä.

Strasbourg pysyy kuitenkin paikkana, jossa konflikteista ainakin keskustellaan kuukaudesta toiseen, tuodaan asioita valokeilaan ja meidän toimittajien ulottuville. Lue täältä raporttini parlamentin kulissientakaisesta elämästä.

Haluan samalla toivottaa teidät kesätauon jälkeen takaisin Eurooppa-kirjeen pariin. Jatkamme kirjeen julkaisua tutulla kaavalla perjantaiaamuisin. Teemme syksyn aikana kirjeeseen maltillisen remontin, jossa raikastamme visuaalista ilmettä ja jäsentelemme sisältöpuolta hiukan uusiksi.

Kirjeen ydinajatus pysyy samana. Tavoitteena on tarjota kattaus viikon tärkeimpiä EU-puheenaiheita ja kiinnostavimpia sisältöjä. Ideoita tai toiveita kirjeeseen? Kirjoita meille osoitteella eurooppa-kirje@yle.fi.

Tot straks,

Janne

Seuraavaksi kollegani Anna Karismon poimintoja eurooppalaisista puheenaiheista viikon varrelta ja katsaus ensi viikkoon:

SOME: Twitter-tunnus #AUKUS kertoo EU:n ja Yhdysvaltojen heikentyvistä väleistä

Kuva: Seppo Suvela / Yle

Eurooppalaista Twitteriä on hallinnut pari päivää #AUKUS-tunniste. Se on yhdistelmä kolmen maan englanninkielisistä nimistä: Australia, UK ja US.

Nämä maat kertoivat torstaina yhteistyön syventämisestä ennen kaikkea Kiinan vallan patoamiseksi "indopasifisella" eli Aasian ja Tyynenmeren alueella – ja tulivat lyöneeksi luun kurkkuun EU:lle. Etenkin ranskalaiset kokivat (siirryt toiseen palveluun)tulleensa karvaasti petetyksi Australian taholta, joka vetäytyi samalla liki 60 miljardin euron sukellusvenehankkeesta Ranskan kanssa.

Sopimus oli märkä rätti vasten EU:n kasvoja, sillä juuri torstaina komissio julkisti oman (siirryt toiseen palveluun) indopasifisen alueen strategiansa tietämättä etukäteen "AUKUS"-hankkeesta. AUKUS vetää maton EU:n strategian jalkojen alta, toteaa Financial Times lehden Brysselin-kirjeenvaihtaja tviitissä. Bloombergilla (siirryt toiseen palveluun) on hyvä yhteenveto tapahtuneesta.

FAKTA: Merkel pesee Macronin eurooppalaisten äänestäjien keskuudessa – myös etelän maissa

Jos EU:lle valittaisiin presidentti ja jos ehdokkaina olisivat kahden suurimman EU-maan nykyiset johtajat, Saksan liittokansleri Angela Merkel voittaisi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ylivoimaisesti – myös Ranskassa. Kaikista äänistä 41 prosenttia menisi Merkelille, kun Macronia äänestäisi vain 14 prosenttia.

Kyselyn teki ECFR-tutkimuslaitos selvittäessään (siirryt toiseen palveluun), mitä muu Eurooppa odottaa Saksalta syyskuun lopun vaalien jälkeen. Kansan mieleen voi olla se, että toisin kuin Macron, joka on perännyt radikaaleja uudistuksia ja halunnut edetä isoin harppauksin, Merkel on halunnut kehittää EU:ta pienin askelin. Jokaisesta maasta haastateltiin vähintään tuhatta ihmistä, Saksasta ja Ranskasta yli kolmea tuhatta.

TÄRPIT: Hallituksia pidetään syyllisinä ilmastonmuutokseen ja pilvenpoltto nousee asialistalla muuallakin kuin Suomessa

"Puita toimistojen sijaan", mielenosoittajan kyltissä luki syyskuun alussa Berliinissä. Kuva: AOP

Kansainvälisen kyselyn mukaan peräti 65 prosenttia nuorista katsoo hallitusten pettäneen heidät ilmastonmuutoksen torjunnassa. Saksassa joukko nuoria on ollut jo viikkoja syömälakossa ilmastokriisin takia ja 22-vuotias Sophie Backsen haastoi valtion taannoin oikeuteen liian vähäisten ilmastotoimien vuoksi. Jos hallitukset eivät ryhdy ilmastotoimiin, niitä uhkaa yhä useammin oikeustupa.

Maapallo lämpenee nyt hyvin epätasaisesti. Lämpeneminen johtuu sataprosenttisesti fossiilisten polttoaineiden käytöstä, Oxfordin yliopiston johtaja sanoo BBC:lle. Jos olet kiinnostunut ilmastonmuutoksen etenemisestä, Bloombergilta löytyy (siirryt toiseen palveluun)ajantasaista seurantaa.

ERI MIELIPITEITÄ BRYSSELIN KONEESSA

Ilmastonmuutos on EU-päättäjille vain tekosyy lisätä yhteisvastuuta ja "panna varakkaammat ja paremmin taloutensa hoitaneet jäsenmaat maksamaan muiden maksuja yhä enemmän", perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra väittää Brysselin koneessa. Varman toimitusjohtajalla Risto Murrolla taas on toisenlainen näkökulma suomalaiseen EU-keskusteluun – onko se jälkijättöistä?

PILVIPOLITIIKKAA EUROOPASSA

Suomessa on puhuttanut tällä viikolla vihreiden päätös kannattaa kannabiksen laillistamista. Lue täältä, miten pilvenpolttoon suhtaudutaan muualla Euroopassa.

GEOPOLITIIKKA ON PÄIVÄN SANA

Keskiviikkona komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti jokavuotisen Unionin tila -puheensa, lue täältä analyysi puheesta. Puhe poikkesi aiemmista ennen kaikkea siinä, että komissio hakee nyt EU:lle selvästi vahvistuvaa geopoliittista asemaa. Yhdysvaltoihin ei voi enää luottaa kumppanina kuten ennen, Kiina vahvistuu. Uutta oli myös nuorten näkyvä esiinnostaminen. Nuorten teemavuosi ja uusi kansainvälinen vaihto-ohjelma sai sekä suomalaiset mepit että nuorisojärjestöt innostumaan.

DOKUMENTTISUOSITUS: Sodan häviämisen kynnyksellä Natsi-Saksassa kuului käsky: Polttakaa kaikki! Valtavat määrät valokuvia ja muuta todisteaineistoa tuhottiin. Eivätpä tienneet natsijohtajat kuitenkaan, että Mauthausenin keskitysleirin kuvaaja Francisco Boix oli muiden vankien avustamana onnistunut piilottamaan ja kuljettamaan leiristä ulos kaksi tuhatta valokuvaa vuosien saatossa. Yle Areenasta voit katsoa, miten tämä nerokas todisteiden pelastusoperaatio toteutettiin kuolemanleirillä.

TULOSSA: Runsas viikko Saksan vaaleihin ja ilmastokiistat alkavat

Seuraavien kahden viikon suurin eurooppalainen puheenaihe on tietenkin Saksan liittopäivävaalit, jotka pidetään sunnuntaina 28. syyskuuta. Vaalikampanjointi ei saksalaiseen tyyliin ole ainakaan toistaiseksi ollut järin räiskyvää, vaikkakin tulos on kaikkea muuta kuin kirkossa kuulutettu. Parhaat kysymykset kuullaan taas lapsilta: lue täältä (siirryt toiseen palveluun) Ylen Berliinin-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiaisen tviitistä, mitä lapset kysyvät.

Tiistaina Eurooppa-ministerien "yleisten asioiden neuvosto" tapaa valmistellakseen lokakuun (siirryt toiseen palveluun) EU-huippukokousta. Ministerien pöydälle (siirryt toiseen palveluun) nousee myös suhde Britanniaan. Pohjois-Irlannin rajan tilanne hiertää yhä (siirryt toiseen palveluun) naapurusten välejä.

Syksyn mittaan jäsenmaat alkavat käsitellä myös komission heinäkuussa esittelemää suurta ilmastopakettia eri ministerikokoonpanoissa. Ensi viikolla liikenne- ja energiaministerit käyvät alustavia keskusteluja (siirryt toiseen palveluun) fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta muilla, ilmastoystävällisemmillä tavoilla.

Piditkö Eurooppa-kirjeestä? Voit tilata sen tästä linkistä suoraan omaan sähköpostiisi. (siirryt toiseen palveluun)