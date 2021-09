Nuoriso-orkesteri Vivon Mikko Leppänen hyppäsi uniikkiin työpaikkaan – kahden paikkakunnan Kymi Sinfonietta on alan harvinaisuus Suomessa

Tässä kuussa Kymi Sinfoniettan uutena toimitusjohtajana on aloittanut Mikko Leppänen. 38-vuotias Leppänen seuraa tehtävässä väistyvää toimitusjohtajaa Riikka Luostarista.

– Nyt jatketaan edeltäjäni arvokasta työtä. Meidän täytyy jatkossakin pitää kiinni monipuolisesta ohjelmistostamme, Leppänen sanoo.

Kymi Sinfonietta on Kotkan ja Kouvolan kaupunkien yhdessä omistama orkesteri. Se esiintyy tavallisesti Kotkan konserttitalolla ja Kuusankoskitalolla Kouvolassa. Vastaavaa kahden kaupungin omistamaa orkesteria ei ole Suomessa.

– Tämä omistuspohja on ainutlaatuinen. Tämä on hieno juttu ja toivottavasti se pystytään säilyttämään myös jatkossa, sanoo Leppänen.

Kymi Sinfoniettan Maija Andersen, Karita Siljander ja Timo Karjalainen harjoituksissa Kotkan Konserttitalolla viime helmikuussa. Kuva: Antro Valo / Yle

Taloutta ja taidetta

Mikko Leppäsellä on kokemusta sinfoniaorkesteri Vivon intendentin tehtävästä, jota hän hoiti vuodesta 2018 lähtien. Vivo on nuoriso-orkesteri, jonka soittajat eivät ole ammattimuusikoita.

Kuuntele, millaisin ajatuksin Mikko Leppänen alkaa luotsata Kymi Sinfoniettaa. Kiira Ikävalko haastattelee.

Helsingissä asuva Leppänen on tällä hetkellä asettumassa Kotkaan. Hänellä on kaupungista pieni vuokra-asunto, jossa asuu viikot. Omasta musiikkitaustastaan Leppänen mainitsee pianonsoiton.

– Olen soittanut nelivuotiaasta asti. Olen ajautunut kevyen musiikin puolelta tänne klassiselle puolelle, mutta en ole ammattimuusikko.

Toimitusjohtaja Mikko Leppänen johtaa Kymi Sinfoniettan liiketoimintaa, mutta hän aikoo osallistua myös orkesterin taiteellisen puolen linjauksiin. Leppänen korostaa, että päätökset syntyvät yhteistyössä taiteellisen neuvonantajan Olari Eltsin ja soittajista koostuvan ohjelmatoimikunnan kanssa.

Orkesterin taloudesta vastaava toimitusjohtaja Mikko Leppänen aikoo olla mukana myös taiteellisen puolen suunnittelussa. Kuva: Kiira Ikävalko / Yle

Kymi Sinfoniettan ydinryhmään eli kaikkiin soittajiin tutustuminen Leppäseltä on vielä kesken.

– Tässä on 33 orkesterin jäsentä. En ole tavannut vielä kaikkia jäseniä henkilökohtaisesti. Sen on työn alla tänä syksynä, Leppänen sanoo.

Lakkautusuhasta uuteen nousuun

Vuosi sitten Kymi Sinfoniettan tulevaisuus oli vaakalaudalla. Kouvolan kaupunki halusi vähentää osuuttaa orkesterissa, mikä olisi johtanut orkesterin tulojen merkittävään laskuun.

Pian orkesteri sai taakseen paljon puolustajia kulttuurialalta. Rahoituksen puolesta ottivat kantaa muun muassa kapellimestari Pietari Inkinen ja kapellimestari-säveltäjä Atso Almila.

Lopulta viime keväänä päädyttiin muokkaamaan orkesterin omistajasuhdetta. Orkesterin osakkeet vaihtoivat omistajaa noin 38 600 eurolla, minkä jälkeen Kotkan omistusosuus yhtiöstä on ollut 66,5 prosenttia ja Kouvolan 33,5 prosenttia.

Kapellimestari Pietari Inkinen harjoitutti Kymi Sinfoniettaa marraskuussa 2017. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Uudessa osakassopimuksessa on sovittu yhtiön rahoituksesta vuoteen 2025 saakka, minkä pohjalta yhtiön toimintaa on mahdollista suunnitella vakaalla pohjalla.

Kymi Sinfoniettan uuden toimitusjohtajan Mikko Leppäsen mukaan on harmillista, että omistussuhdetta ei pystytty pitämään tasan kahden kaupungin välillä.

– Se on harmillista, että tämän takia ei voida Kouvolassa järjestää ihan jokaista konsettia, mutta nyt koetamme järjestään Kouvolasta konserttikyydityksiä Kotkaan, Leppänen sanoo.

Klassista ja muuta mukavaa

Toimitusjohtaja Mikko Leppäsen mukaan klassisen musiikin lisäksi Kymi Sinfonietta tulee jatkossa tarjoamaan kuunneltavaa myös kevyemmän musiikin kuuntelijoille. Talvella luvassa on muun muassa joululaulukonsertit lauluyhtye Rajattoman kanssa.

– Mielestäni on tärkeää, että orkesteri pystyy tarjoamaan musiikkielämyksiä mahdollisimman monelle, vaikka pääpainomme tulee olemaan jatkossakin taidemusiikissa, Leppänen sanoo.

Uusi toimitusjohtaja lupaa orkesterille myös tuoreempaa visuaalista ilmettä. Taideyliopisto Sibelius-Akatemiasta maisteriksi valmistunut ja kauppatieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut Leppänen aikoo päivittää myös orkesterin markkinointia.

– Toimitusjohtajana tehtäväkenttä on laaja. Kulttuuripuolella siihen on tottunut, että pitää osata vähän kaikkea. Tässä on jatkuvasti opiskeltava lisää, kertoo Kymi Sinfonietan tuore toimitusjohtaja Mikko Leppänen.