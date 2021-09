Neuvolapalveluissa otetaan askeleita kohti normaalia – 1,5-vuotias kuopiolaistaapero näkee pian terveydenhoitajansa ensi kertaa ilman maskia

Neuvolakäyntien määrä on palannut koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Koronalla on ollut vaikutusta erityisesti lastenneuvolakäynteihin sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Myös puheenaiheena korona on väistynyt vastaanotoilla.

Kuopiolaisten Jonne Silvennoisen ja Juuli Mannisen esikoistyttö Seela osallistui reippaasti terveydenhoitaja Virpi Ruotsalaisen tekemälle neuvolan 1,5-vuotiskäynnille. Kuva: Toni Pitkänen / Yle