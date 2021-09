Tosi-tv-sarjoja moralisoidaan helposti, vaikka tutkijan ja katsojien mukaan niistä voi myös oppia: "Voi toimia peilinä katsojalle"

Ensitreffit alttarilla, Love Island, Remppa tai muutto, Maajussille morsian, Gossip Moms Suomi, Big Brother...

Tosi-tv-ohjelmien tarjonta on taas Suomessa hyvin monipuolinen.

Tampereen yliopiston tutkijatohtori Pauliina Tuomi pitää syksyllä alkavien tosi-tv-ohjelmien kattausta monipuolisena. On kilpailugenreä, perhettä, remontoimista, elämäntapamuutosta ja parisuhteen löytymistä koskevia ohjelmia. Musiikkiohjelmat tuovat korona-aikaan keveyttä.

Ohjelmia yhdistää Tuomen mukaan dramaattisuus.

– Jokaisesta haetaan suuria tunteita ja jonkinlaista reaktioita, reaktio saattaa olla negatiivinen tai positiivinen.

Tutkijan mukaan motiiveja katsoa sarjoja on yhtä monta kuin katsojia. Uteliaisuus, tirkistelynhalu ja vahingonilo eivät ole ainoita syitä.

Vertaistuki ja samaistuminen ovat myös syitä katsoa ohjelmia. Tosi-tv-ohjelmista voi parhaimillaan oppia.

– Formaateilla olisi hirveä voima ravistella tabuja ja tuoda esille asioita, Tuomi sanoo.

Usein myös tuotanto perustelee ohjelmaa ihmisten valistamisella. Tapa, jolla ohjelma tehdään, ratkaisee tutkijan mukaan, mitä oppia siitä voi ammentaa. Osa ohjelmista mässäillään kevyeksi viihteeksi, vaikka aineksia voisi olla myös muuhun.

Tunnistaa omia käytösmalleja

Tosi-tv-sarjoja on niin paljon, että kilpailu katseluluvuista on kovaa. Ohjelmilla on Tuomen mukaan selkeä hierarkia: tutkija kutsuu esimerkiksi paritusohjelma Temptation Islandia Love Islandin härskiksi serkuksi. Maajussille morsian on vielä näitä kesympi.

Leipomisohjelmista voi oppia leipomista, remonttiohjelmista saada ideoita, mutta voi ihmissuhderealitystakin oppia.

– Koska ohjelmissa katsotaan tavallisia ihmisiä, voi olla, että siitä tunnistaa omia käytösmallejaan. Tosi-tv voi toimia peilinä katsojalle, Tuomi sanoo.

"Tositunteet ratkaisevat"

Katsojat vahvistavat tutkijan havainnot.

Sirpa Pakkanen seuraa Tanssii tähtien kanssa ja Voice of Finland -ohjelmia. Hänestä on kiinnostavaa seurata, kuinka laulua ja tanssia opetetaan.

Pakkasesta on mielenkiintoisinta seurata, miten tarina etenee. Parisuhdesarjoja hän ei seuraa.

– Katsoin yhden jakson, ehkä oppisin jotain, jos katsoisin useampia, hän naurahtaa.

Jasper katsoo tyttöystävän kanssa Love Islandia ja Selviytyjiä. Parisuhdeohjelmiin liittyy pelaamista ja hänen mukaansa niistä voi oppia, ettei pelaaminen kannata.

– Tositunteet ratkaisevat, kuka pääsee jatkoon ja voittaa.