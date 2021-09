Uutta päiväkotia rakentamaan ei löytynyt urakoitsijaa Lapualla – kaupungin tekninen johtaja: "En ole ennen tällaiseen törmännyt"

Etelä-Pohjanmaalla Lapuan Ritavuoren uuden päiväkodin rakentaminen viivästyy, sillä kaupunki ei saanut hankkeelle ainuttakaan tarjousta urakoitsijoilta.

Kaupungissa on mietitty syytä asiaan, kertoo tekninen johtaja Anu Muurimäki.

– Vaikka meillä ei tietenkään tarkkaa vastausta erikoiseen tilanteeseen ole, niin uskomme, että tämä johtuu koronan tuomasta epävarmuudesta materiaalihintoihin. Se on varmasti yksi syy, miksei ole yhtään tarjousta tullut, Muurimäki.

Muurimäen työuran aikana ei ole koskaan aiemmin käynyt vastaavaa. Normaalisti tämän kokoluokan hankkeet ovat tuoneet kaupungin pöydälle vähintään yhden käden sormin tarjouksia.

– En tiedä, onko ennen minua tällaista tapahtunut, mutta erikoista tämä on joka tapauksessa. En ole ennen tällaiseen törmännyt.

Ritavuoren uuden koulun yhteyteen on suunnitellun 105-paikkaisen päiväkotirakennuksen rakentaminen oli tarkoitus aloittaa jo elokuussa.

Ritavuoren koulun vieressä piti alkaa uuden päiväkodin rakentaminen jo elokuussa. Kuva: Tuomo Mäenpää

Toiveissa nopea ratkaisu

Tekninen johtaja Muurimäki toivoo, että urakoitsija löydetään nyt muita reittejä pitkin.

– Hankintalaki antaa mahdollisuuden toteuttaa suorahankintaa. Periatteessa kaupungilla on siis mahdollisuus aloittaa suoraan neuvottelut jonkin rakennusliikkeen kanssa.

Kaupungin pyytäessä tarjouksia keväällä ja kesällä oli epävarmuus rakennusliikkeissä vahvasti läsnä.

– Kun on kiinteä urakkahinta, niin epävarmuus materiaalikustannuksista on iso asia. Ehkä rakennusliikkeet siinä sitä riskiä miettivät, miten hintojen kanssa käy. Nythän hinnannousu on jo tasaantunut ja on sillä tavalla yritykset pystyvät luotettavammin arvioimaan kustannuksia.

Lapualla toivotaan, että uusi päiväkoti saadaan avattua helmikuussa 2023.

– Neuvotteluja käydään jo erään urakoitsijan kanssa. Tässä pitää vielä saadaa neuvottelut loppuun ja myös uudelleen rahoituspäätös kaupunginvaltuustosta. Jos rakennustyöt olisivat valmiina ensi vuoden loppuun mennessä, siihen päälle kalustaminen, niin helmikuussa -23 voisi olla realistista avata ovet, Muurimäki laskee.

