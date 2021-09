Satoja afganistanilaisia diplomaatteja jäi maailmalla pulaan Talibanin nopean valtaantulon vuoksi

Talibanin valta on lisännyt pakolaisten määrää Afganistanin sisällä. Ihmiset kauppaavat kodin irtaimistoa Kabulissa. Maan uusi johto aiheuttaa muuttopaineita diplomaattitasolla saakka.

Talibanin valta on lisännyt pakolaisten määrää Afganistanin sisällä. Ihmiset kauppaavat kodin irtaimistoa Kabulissa. Maan uusi johto aiheuttaa muuttopaineita diplomaattitasolla saakka. Kuva: EPA

Afganistanin ajautuminen islamistijärjestön hallintaan yllätti myös maan lähetystöväen eri puolilla maailmaa. Palkanmaksu on lykkääntynyt, mutta kotimaahan ei juuri kukaan halua palata.

Taliban-järjestön nopea marssi Kabuliin elokuun puolivälissä jätti monet Afganistanin kansalaiset hämmennykseen sekä kotimaassa että ulkomailla.

Afganistanilla on eri puolilla maailmaa 49 lähetystöä ja parikymmentä konsulaattia. Myös diplomaattien tulevaisuus on hämärän peitossa.

Taliban kehotti ulkoministerinsä Amir Khan Muttaqin suulla tiistaina lähetystöjen henkilökuntaa jatkamaan työtään edustustoissa. Diplomaatteja ja muuta henkilökuntaa on eri maissa yhteensä noin 3 000.

Töiden jatkuminen arveluttaa monesta syystä.

Diplomaattien perheitä ja sukulaisia on jäänyt uuden vallan alle, lähetystön pyörittämiseen osoitetut varat ovat loppumassa ja palkanmaksu takkuilee.

Monet ovat myös anoneet kohdemaistaan turvapaikkaa, sillä työskentely maasta paenneen presidentti Ashraf Ghanin hallinnolle ei ole suositus nykyhallinnon silmissä.

Afganistanin presidentti Ashraf Ghani pakeni Kabulista elokuussa. Hän oleskelee tiettävästi Yhdistyneiden arabiemiraattien alueella. Kuva: Shawn Thew / EPA

Uutistoimisto Reuters haastatteli kahdeksaa lähetystötyöntekijää muun muassa Kanadassa, Saksassa ja Japanissa.

Työntekijät esiintyivät nimettöminä turvallisuussyistä. Haastateltujen mukaan afganistanilaiset hakevat kaikin keinoin turvapaikkaa lähetystöjen isäntämailta.

Työntekijät kertovat yrittävänsä myydä omaisuuttaan Kabulissa saadakseen varoja elämiseen ulkomailla.

Talibanin ulkoministeri: "Olette Afganistanin voimavara"

Afganistanin virkaa tekevä ulkoministeri Muttaqi kehotti ulkomailla olevia afganistanilaisia diplomaatteja jatkamaan työtään luottavaisin mielin

Hänen mukaansa Afganistan on investoinut ulkomaan komennuksille lähteneisiin kansalaisiinsa paljon.

Myös maanpaossa oleva presidentti Ghani on avoimessa kirjeessään vedonnut lähetystöihin työn jatkamiseksi.

Lähetystöt ovat eri puolilla maailmaa normaalistikin erittäin työllistettyjä muun muassa viisumi- ja perheenyhdistämisasioiden vuoksi.

Esimerkiksi Intiassa on suuri lähetystö. Reutersin tietojen mukaan varat ovat kuitenkin loppumassa.

Lähettiläät kritisoivat talibania myös julkisesti

Muutamat ulkomailla työskentelevät afganistanilaiset diplomaatit arvostelevat Taliban-hallintoa avoimesti.

Itävallan lähettiläs Manizha Bakhtari raportoi säännöllisesti epäillystä ihmisoikeusrikkomuksista.

Manizha Bakhtari on työskennellyt aiemmin muun muassa Pohjoismaiden yhteisenä suurlähettiläänä.

Myös Kiinan lähettiläs Javid Ahmad Qaem on varoittanut uskomasta Taliban-hallinnon lupauksiin.

Diplomaattipiireissä toivotaan laajalti, ettei uusi hallinto saisi kansainvälistä tunnustusta.

Ensimmäinen puntaroinnin paikka on ensi viikolla New Yorkissa alkava YK:n yleiskokous. Toistaiseksi on epävarmaa, kuka käyttää Afganistanin äänivaltaa istuntosalissa.

