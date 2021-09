Ministeriö: Jättimätkyt tuottavaa lakia osakesäästötilistä saatetaan joutua muuttamaan – lain valmistelija yllättyi ihmisten tietämättömyydestä

Noin kahdellesadalle sijoittajalle on määrätty jopa tuhansien eurojen veronkorotus, koska he ovat lainvastaisesti avanneet enemmän kuin yhden osakesäästötilin. Ainakin osa ylimääräisistä tileistä on avattu vahingossa. Osakesäästötilejä on avattu odotettua enemmän.

Osakesäästötileille siirrettiin viime vuonna noin 900 miljoonaa euroa. Kuva: Silja Viitala / Yle