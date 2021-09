Ilpo Härmäläisen murhasta epäilty halusi vapaaksi – oikeus päätti pitää 67-vuotiaan miehen vangittuna

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on päättänyt jatkaa vuonna 1994 kadonneen lakimiehen murhasta epäillyn vangitsemista. Oikeuden mukaan vangitun vapauttaminen ei ole perusteltua.

Turussa 27 vuotta sitten kadonneen Ilpo Härmäläisen murhasta epäilty mies pysyy vangittuna.

67-vuotias mies vangittiin pari viikkoa sitten todennäköisin syin epäiltynä murhasta.

Hän oli pyytänyt vangitsemisen uudelleenkäsittelyä. Käräjäoikeus käsitteli asiaa tänään kaksi tuntia. Oikeus ei katsonut miehen vapauttamisen olevan perusteltua.

33-vuotiaana kadonneen lakimiehen murhan epäillään tapahtuneen katoamispäivänä 3. elokuuta 1994 Turussa.

Poliisi ei ole ottanut kantaa siihen, miten epäilty on kuulusteluissa murhaepäilyyn vastannut.

Mies liittyi petosvyyhteen, joka paljastui katoamistutkinnan yhteydessä. Petosjutulla uskotaan olevan tekemistä Härmäläisen epäillyn henkirikoksen kanssa.

Poliisilla on käsitys henkirikoksen motiivista ja rikospaikasta. Lisäksi poliisi on kertonut, että sillä on olettamus myös tekotavasta ja Härmäläisen ruumiin sijainnista. Härmäläistä ei kuitenkaan ole toistaiseksi löydetty.

Syytteen nostamisen määräpäivä asiassa on 23. marraskuuta.

