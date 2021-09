Tutkijan mielestä EU on blokkiutunut ja menossa sinne, minne Suomi ei ole halunnut mennä – ministeri painottaa uskottavia taloussääntöjä kriisin jälkeiseen aikaan

Koronakriisin myötä Euroopan unioni on ottanut merkittävästi yhteistä velkaa ja myös jäädyttänyt omia sääntöjään. Tutkija Antti Ronkainen sanoo Marja Sannikan haastattelussa, että kriisi on muuttanut EU:n luonnetta.

Unionin luonteeseen vaikuttavat Ronkaisen mukaan myös Britannian EU-ero ja Saksan tuleva vallanvaihdos. Suunta on todennäköisimmin kohti lisääntyvää solidaarisuutta ja strategista syventymistä esimerkiksi talouspolitiikassa.

– Unioni on muuttumassa sellaiseksi, mikä on vastoin sitä, mitä Suomi on ajatellut 1990-luvulta lähtien.

Ronkaisen mielestä unionissa on nähtävissä blokkiutumista, myös Suomen osalta.

– Suomella on aiemmin ollut linja, että ollaan kaikissa EU-pöydissä vaikuttamassa. Nyt kun EU:n luonne on muuttunut, ei ollakaan enää siellä ytimessä, vaan blokeissa nimenomaan vastustamassa muutosta.

Ronkaisen mukaan EU:n muutos jo näkyy suhtautumisessa talouspolitiikkaan. Nykyinen unionin talouspolitiikkaa määrittävä vakaus- ja kasvusopimus on ollut koronan takia tauolla. Taloussääntöjä on tarkoitus uudistaa, ja niiden on määrä tulla voimaan jälleen vuonna 2023.

Ronkainen huomauttaa, että Suomi on viime viikolla julkaissut valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) johdolla yhteensä kahdeksan jäsenmaan kannanoton selkeämpien sääntöjen puolesta.

Suomen lisäksi mukana ovat Itävalta, Hollanti, Ruotsi, Tanska, Tsekki, Slovakia ja Latvia. Kannanotto painottaa jäsenmaiden julkisen talouden kestävyyttä ja tavoitetta alentaa korkeita velkatasoja.

Suomen kanta selkiytyy vielä

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kuitenkin kertoo Sannikan haastattelussa, että hallitus vielä muodostaa yhteisen linjansa tulevien taloussääntöjen suhteen. Ministerin mielestä unionin taloutta täytyy yhä elvyttää, mutta aikanaan EU:n on pystyttävä palaamaan "terveen taloudenpidon tielle".

– Suomi edustaa tässä sitä linjaa, että pitää olla vastuuta kunkin maan omasta talouspolitiikasta. Muuten Euroopan talous- ja rahaliitto EMU ei toimi ja meillä syntyy moraalikatoa.

Nykyisen vakaus- ja kasvusopimuksen Tuppurainen näkee ongelmallisena, koska sääntöjä on rikottu niin usein ilman seurauksia.

– Nyt pitää huolehtia siitä, että meillä on säännöt, jotka ovat uskottavia, joita noudatetaan, ja että rikkomuksista tulee sanktioita.

Tuppuraisen mielestä olennaista on, että vastuullinen taloudenpito on myös mahdollista.

– Me emme voi olla kaikkien haukkojen haukka, joka ensimmäisenä vaatii kaikilta sellaisia toimia, jotka eivät ole realistisia.

