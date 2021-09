Pääministeri Sanna Marin kehuu suomalaisyrityksen laukkua Instagramissa – erityisavustaja: "On hyvä, että suomalaista työtä ja osaamista tuetaan"

Yle kysyi pääministerin esikunnalta, miksi politiikan superjulkkis antaa näkyvyyttä yksittäisen yrityksen tuotteelle. Ministerin avustaja toteaa, että Marin on maksanut laukun itse. Tuotteen valmistaneen yrityksen omistaja yllättyi iloisesti.

Pääministeri Sanna Marin on julkaissut Instagram-tilillään videon (siirryt toiseen palveluun), jossa hän kehaisee suomalaisen Pihka Collectionin reppua ja esittelee sitä kuvassa.

– Päivän ensimmäiset tapaamiset on jo tänään ollut täällä Kesärannassa ja nyt me lähdetään kohti valtioneuvoston linnaa. Ja mulla on uus, hieno, kotimaisen Pihkan reppu, joka tuli tänään ensimmäistä kertaa käyttöön, Marin sanoo videolla.

Pihka Collection on muutaman ihmisen työllistävä suomalaisyritys, jolla on toimipisteet Tampereella ja Helsingissä. Yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja Sofia Salmi kuvaa Marinin päivitystä iloiseksi yllätykseksi.

– Todella hienoltahan se tuntuu. Tuli ihan häkeltynyt olo, kun nähtiin tämä julkaisu. Hän kävi täällä kyllä ostoksilla, mutta emme osanneet odottaa tällaista, Salmi sanoo.

Yle kysyi pääministerin esikunnasta, mistä on kyse, kun Suomen pääministeri esittelee laajasti seuratulla some-tilillään yksittäisen yrityksen tuotetta. Marinin Instagram-tilillä on lähes puoli miljoonaa seuraajaa.

Kysymyksiin vastasi sähköpostilla pääministerin erityisavustaja Pirita Ruokonen.

Sanna Marin mainostaa Instagramissa Pihka Collectionin laukkua. Tekeekö pääministeri kaupallista yhteistyötä mainitun yrityksen tai muiden yritysten kanssa?

Pääministeri ei ole tehnyt kaupallista yhteistyötä Pihka Collectionin tai muiden yritysten kanssa.

Saako pääministeri Pihka Collectionin tuotteita ilmaiseksi?

Pääministeri ei ole saanut yrityksen tuotteita ilmaiseksi vaan ostanut tuotteet itse.

Kuka hallinnoi pääministeri Instragram-tiliä, Marin itse vai joku muu?

Instagram-tiliä hallinnoivat sekä Marin itse että minä.

Keitä pääministeri haluaa tavoittaa markkinoimalla kotimaista laukkua?

Pääministerin mielestä suomalaiset yrittäjät ja tuotteet ansaitsevat kiitoksen.

Näettekö mitään ongelmaa siinä, että pääministeri käyttää näkyvyyttään yhden tai joidenkin yritysten eduksi?

On hyvä, että suomalaista työtä ja osaamista tuetaan. Monet kansanedustajat ja ministerit suosivat suomalaista suunnittelua ja valmistusta pukeutumisessaan. Myös pääministeri suosii kotimaista suunnittelua ja tuotantoa, ja haluaa omalta osaltaan tukea suomalaisia yrityksiä ja toimijoita saamaan myös kansainvälistä huomiota. On Suomen etu, että suomalaiset yritykset pärjäävät ja menestyvät.

Pääministerin instagram-tili on viime aikoina käsitellyt entistä enemmän vapaa-aikaa ja Marinia henkilönä. Miksi näin?

Suurin osa pääministerin Instagram-tilin julkaisuista liittyy hänen työhönsä pääministerinä. Koska kyse on pääministerin henkilökohtaisesta tilistä, on hänellä mahdollisuus laittaa sinne myös tavallista elämää ja vapaa-aikaa käsittelevää sisältöä. Poliitikotkin ovat ihmisiä.

