Tamperelaisyritys solmi suuren luokan Netflix-sopimuksen – tekee digitehosteita Tom Hardyn tähdittämään jättibudjetin toimintajännäriin

Erikoistehostetalo Troll VFX:n sopimus on Suomessa harvinainen. Amerikkalaisen tuotantoyhtiön mukaan Suomi on nyt Hollywoodin näkökulmasta hyvin kiinnostava, mutta osaavaa työvoimaa ei ole täällä riittävästi.

Tamperelaisen erikoistehosteita tekevän Troll VFX -yhtiön toimitusjohtaja Antti Kulmala ei voi pidätellä innostustaan: yhtiö on tehnyt jättisopimuksen, joka on Suomen mittakaavassa vähintäänkin harvinainen. Troll VFX luo digitaaliset erikoistehosteet Havoc-toimintajännäriin, joka saan ensi-iltansa Netflixillä ensi vuonna. Elokuvaa tähdittää muun muun Tom Hardy, ja sen budjetti lasketaan useissa kymmenissä miljoonissa euroissa.

– Eihän tällainen sopimus hetkessä syntynyt, vaan sen toteutuminen on vaatinut pitkäjänteisyyttä. Olemme tehneet alan töitä yli kymmenen vuotta, ja kolme vuotta sitten saimme ensimmäisen Netflix-diilimme. Se on avannut ovia Havocin kaltaisiin kansainvälisiin projekteihin, Kulmala kertoo.

Troll VFX:n Antti Kulmala. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Havocin tuottaa amerikkalainen XYZ Films -tuotantoyhtiö, jonka meriitteihin kuuluvat muun muassa Gareth Evansin kehuttu kauhuelokuva Apostle (2018) sekä vuosi sitten Tampereella kuvattu Dual.

Troll VFX on jo ehtinyt tehdä erikoistehosteet XYZ Filmsin tuottamaan ja Tommy Wirkolan ohjaamaan norjalaiseen The Trip -toimintatrilleriin (2021), joten osapuolet ovat ennestään toisilleen tuttuja.

– Troll VFX on laadukasta jälkeä tekevä, boutique-tyylinen erikoistehostetalo. Meillä oli heistä hyviä kokemuksia The Trip -elokuvan tiimoilta. Tampereella tutustuimme heihin henkilökohtaisesti, ja jaamme heidän kanssaan myös samanlaisen työetiikan ja luovan prosessin metodiikan. Tämän perusteella yhteistyö Troll VFX:n kanssa tuntui hyvin luonnolliselta, XYZ Filmsin tuottaja Aram Tertzakian toteaa.

Troll VFX:n kohdalla sopimus tarkoittaa kahdeksan kuukauden työrupeamaa, ja se työllistää täysipainoisesti viitisenkymmentä alan ammattilaista.

– Teemme muun muassa kaupunkeja ja luomme erilaisia maisemia. Elokuvassa on runsaasti toimintaa: tämä tarkoittaa sitä, että luodinosumia on paljon ja veri lentää. Kyse on hyvin monimuotoisesta erikoistehosteiden tekemisestä, Antti Kulmala luonnehtii

Tv-sarja Ivalon tapahtumapaikkoihin kuuluu Arctic Resort -hotelli on Troll VFX:n käsialaa. Sitä ei oikeasti ole olemassa, vaan se on sarjaan luotu digitehoste. Kuva: Yellow Film & TV

Kaikki ovet ovat nyt Suomelle auki

Viime vuonna Dual ja nyt Havoc: onko Suomeen syntymässä kansainvälisen elokuvateollisuuden uusi keskittymä? Kaikilla mantereilla työskennelleen, Los Angelesissa asuvan Aram Tertzakianin mukaan kaikki ovet ovat nyt avoinna.

– Suomessa “tämä on vain työtä” -tyylistä kyynisyyttä on vähemmän ja optimismia ja innostusta enemmän. Jossakin Los Angelesissa on alan upeita ja osaavia, työlleen omistautuneita ammattilaisia, mutta Suomessa ote on vielä tuore. Suomi on kansainvälisen elokuvatuotannon alalla uusi tulokas, mikä tekee siitä Hollywoodin näkökulmasta hyvin kiinnostavan.

Aram Tertzakian XYZ-tuotantoyhtiöstä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kansainvälisten tuotantojen suhteen haasteitakin tosin löytyy.

– Tuotantokustannukset ovat kokonaisuudessaan kilpailukykyisiä, mutta eivät niin kilpailukykyisiä kuin joissakin muissa maissa. Alan työvoima on osaavaa, mutta sitä ei ole riittävästi. Jos jostakin ilmestyisi yhtäkkiä useita televisiosarjoja ja elokuvia, joita haluttaisiin tehdä nimenomaan Suomessa, kysyntään ei pystyttäisi vastaamaan. Tällä hetkellä Suomessa voidaan tehdä vain tietty määrä tietyn mittakaavan kokoisia tuotantoja, Aram Tertzakian listaa.

Viime syksyä ja Tamperetta Tertzakian muistaa edelleen lämmöllä.

– Dual on paras tuotantokokemus, mitä minulla on tähän mennessä ollut. Kaikki tapahtui keskellä pandemiaa, mutta meillä oli silti turvallinen olo. Ihmisten työmoraali oli äärimmäisen hyvä, heillä oli oikeanlainen asenne ja kaikki sujui kuten pitikin. Tällaista tapahtuu harvoin: elokuvantekoa pyörittää iso koneisto jossa on paljon liikkuvia osia. Nyt tuntui siltä, että kaikki palaset olivat kohdallaan.

Troll VFX.n sopimus ei ole syksyn ainoa myönteinen uutinen suomalaisen elokuvaosaamisen saralta. Lokakuussa uutisoitiin siitä, miten Turussa toimintansa aloittanut Filmgate Finland -yhtiö valmistelee peräti kolmea merkittävää elokuvatuotantoa.

Lue myös:

Kansainvälinen tuotantoyhtiö perusti toimistonsa Turkuun – juuri nyt tekeillä kolme elokuvatuotantoa

Toni Pykäläniemi on luonut digitaalisia maailmoja Star Trekin ja Rogue Onen kaltaisiin jättituotantoihin: "Tehosteiden käytössä pitää olla eleganssia"

Tunnistatko tämän rakennuksen? Tv-sarja Ivalon komea hotelli on "pelkkä" digiluomus niin kuin yhä useampi miljöö ruuduilla ja valkokankailla

Suomessa kuvataan Hollywood-elokuva alusta loppuun tänä syksynä – ohjaaja vertaa Tamperetta rentona pidettyyn Seattleen