Oulusta löytynyt 1600-luvun laivahylky kylpee nyt kemikaaleissa – tavoitteena saada arvokas hylky yleisön nähtäväksi lähivuosina

Oulussa pari vuotta sitten hotellityömaan yhteydessä löytyneen arvokkaan laivahylyn konservointi on edennyt suunnitelmien mukaan. Aluksen poikkeuksellisen hyvä kunto on tehnyt siitä yhden Suomen merkittävimmistä laivalöydöistä.

Oulusta kesällä 2019 löytyneen arvokkaan hylyn restaurointi on edennyt museovirastossa suunnitelmien mukaan. Hotellityömaan parkkipaikan alta nostetut 1600-luvulla rakennetun hylyn osat on puhdistettu ja dokumentoitu, ja puuosat ovat kyllästettävinä.

Sen aikana hauraisiin puuosiin imeytetään polyetyleeni-glykolia, jolla varmistetaan, että puuosat eivät tuhoudu ilman vaikutuksesta.

Konservointiprosessi kestää jopa vuosia, ja ensimmäisiä isoimpia hylynosia päästään kuivaamaan aikaisintaan ensi vuoden loppupuolella.

Löytöpaikkansa mukaan Hahtiperän hylyksi nimetty alus on ollut aikanaan seitsemän metriä leveä kuljetuslotja. Se on todennäköisesti veistetty veistämöllä Pohjanmaan rannikolla. Hylyn puuta tutkimalla on selvinnyt, että se on rakennettu Pohjanmaalla kasvaneista männyistä.

Alus on säilynyt poikkeuksellisen hyvässä kunnossa Oulun vanhan sataman rannassa, jossa se on aikojen saatossa uponnut ja peittynyt vähitellen maan alle. Sitä pidetään yhtenä Suomen merkittävimmistä laivalöydöistä.

Käsittelyn jälkeen laivahylystä irrotetut näyttelykappaleet tulevat näytteille Pohjois-Pohjanmaan museoon sekä löytöpaikan vieressä olevaan Radisson Blu -hotelliin.

