Swappien entinen työntekijä: Pomoni kertoi minulle usein seksielämästään – Missä menee epäasiallisen kielenkäytön ja seksuaalisen häirinnän raja?

Missä menee epäasiallisen kielenkäytön ja seksuaalisen häirinnän raja? Onnistuuko työntekijä todistamaan työsuhteen päättämisen koeajalla johtuneen seksuaalisesta häirinnästä, eikä soveltumattomuudesta työtehtävään?

Näitä kysymyksiä saatetaan pian punnita käräjillä, jos suomalaisen teknologiayhtiö Swappien entinen työntekijä haastaa yrityksen oikeuteen. Swappie on lähes tuhannen työntekijän maailmanlaajuiseksi tähtäävä suomalainen yritys, joka huoltaa ja myy käytettyjä IPhone -puhelimia.

23-vuotias Portugalista kotoisin oleva Jéssica Lubrano ehti työskennellä vajaat puoli vuotta asiakaspalvelutehtävissä Swappiessa kesästä 2020.

Hänen työsuhteensa purettiin kuitenkin kaksi päivää ennen koeajan loppumista.

Lubrano pitää työsuhteen päättämistä epäoikeudenmukaisena ja uskoo sen johtuvan siitä, että hän oli ilmoittanut kokeneensa seksuaalista häirintää.

Lubrano kertoo olevansa valmis menemään oikeuteen puolustamaan asiaansa.

– Haluan oikeutta itselleni ja muille naisille jotka käyvät läpi samanlaisia asioita kuin minä. Tämän pitää olla esimerkki muillekin firmoille, että tällaista ei tapahtuisi enää, Lubrano sanoo.

Swappie on jättiyritys Swappie on 5-vuotias teknologia-alan kasvuyritys, joka kunnostaa ja myy käytettyjä iPhone puhelimia.

Tällä hetkellä työntekijöitä on 950, joista Suomessa 650 työntekijää, 60 eri kansallisuutta. Naisten osuus henkilöstöstä on 38 prosenttia. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osuus on 59 prosenttia.

Esihenkilöistä 48 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia.

Esihenkilöistä 34 prosenttia on naispuolisia.

Yrityksen liikevaihto oli 97, 6 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Yritys toimii 15 maassa, valtaosa liikevaihdosta tulee ulkomailta.

Esihenkilö: Miehillä on naisia voimakkaampi sukupuolivietti

Lubrano sanoo, että hänentiiminvetäjänsä kertoi heti ensimmäisenä työpäivänä seksuaalisesta elämästään.

– Hän kertoi, että hänellä on erittäin aktiivinen seksielämä, Lubrano muistelee.

Lubarnon mukaan mies sanoi, että naisilla ei ole samanlaista seksuaaliviettiä kuin miehillä, koska naiset ovat syntyneet vain kantamaan lapsia.

Jos olisit minun kanssani, olisit tosi onnekas, koska minulla on niin paljon seksuaalista energiaa, mies oli lisäksi sanonut.

– Muistan kuinka ajoin ensimmäisenä päivänä kotiin, enkä tiennyt mitä tehdä. Minua inhotti, mutta ajattelin antaa hänelle vielä mahdollisuuden, hän muistelee tapahtumia.

Lubranon mukaan esimies soitteli tälle pitkiä puheluita, joissa hän toisteli samoja asioita.

Myöhemmin syksyllä Lubrano sanoo huomauttaneensa asiasta tiiminvetäjälle ja sen jälkeen tämän esimiehelle.

– Tiiminvetäjäni esimies sanoi, että hänhän vain vitsailee, Lubrano sanoo.

Lubrano sanoo ottaneensa yhteyttä myös yrityksen toimitusjohtajaan, Sami Marttiseen.

Lubranon koeaika purettiin kahta päivää ennen kuin se olisi loppunut.

Syyksi kerrottiin se, että Lubrano ei sovellu työhön ja että hänestä oli tullut huonoa asiakaspalautetta.

Lubrano on näyttänyt Ylelle muun muassa tilastoja hänen hoitamistaan puheluista, joista hänen mukaansa ilmenee, että hän on ollut ahkera työntekijä.

Lubranon mukaan tiiminvetäjä yleni ja on töissä yhä Swappiella.

– He sanovat, että heillä on nollatoleranssi. Ei ole, koska he sanovat että ne ovat vitsejä, mutta vitsit eivät ole myöskään ok, hän sanoo.

Swappien toimitusjohtaja Sami Marttisen mukaan yrityksessä on seksuaaliselle häirinnälle nollatoleranssi. Kuva: Swappie

PAM: "On ihme, että tällainen on mennyt läpi “me too” -aikoina"

Palvelualojen ammattiliitto PAM vahvistaa, että se on päättänyt myöntää oikeusapua Jéssica Lubranolle.

– Tämä on aika erikoinen tapaus. Työntekijään on kohdistunut jatkuvaa häirintää esimiehen taholta ja pyyntö selvittää asia johtaa negatiivisiin seurauksiin, eli tässä tapauksessa koeajan purkuun, sanooratkaisupäällikkö, lakimies Arja Pohjola Pamista.

– On ihme, että tällainen on mennyt läpi “me too” -aikoina.

Pohjola pitää varsin todennäköisenä, että Swappie tullaan haastamaan oikeuteen työsuhteen laittomasta purkamisesta eli työsopimuslain rikkomisesta sekä tasa-arvolain vastaisesta toiminnasta.

Lain mukaan työnantaja saa purkaa koeajalla olevan työntekijän työsuhteen, jos työntekijä ei sovellu työhön, mutta sitä ei saa purkaa syrjivin perustein.

Lähentelyä ja penispuheita juhlissa

Helsingin Sanomat kertoi Lubranon kokemuksista ja Swappien työkulttuurista keskiviikkona ilmestyneessä jutussa. (siirryt toiseen palveluun)

Yle on seurannut Lubranon tapausta loppukeväästä asti ja keskustellut myös kuuden muun yrityksessä työskentelevän tai työskennelleen ulkomaalaistaustaisen työntekijän kanssa.

He ovat kertoneet seksistisestä tai muulla tavoin syrjivästä työkulttuurista. Osa kertoo kokeneensa seksuaalista häirintää tai kertoo nähneensä sitä kohdistuvan muihin työntekijöihin. He haluavat pysyä jutussa nimettöminä.

Yksi naisista kertoo, että hänen kotonaan järjestetyissä juhlissa miespuolinen työntekijä kuvaili hänelle sukupuolielimiään sekä lähenteli ja kosketteli naisia.

Hän kertoo Ylelle, ettei häntä ole otettu tosissaan ja ilmapiiri on yhä huono, vaikka hän on kertonut asiasta HR-osastolle.

Jéssica Lubrano kertoo kokeneensa Swappiella seksuaalista häirintää ensimmäisestä työpäivästään alkaen. Kuva: Matti Myller / Yle

Swappie myöntää seksuaalisen häirinnän

Swappie ei kommentoi yksityisyyden suojan vuoksi Lubranon tapausta julkisesti.

Yritys on kuitenkin pyytänyt julkisesti anteeksi kaikilta epäoikeudenmukaista kohtelua saaneilta nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltään Linkedinissä julkaistussa päivityksessä. (siirryt toiseen palveluun)

Yle kysyi Swappien toimitusjohtajalta, mitä Swappie tarkalleen ottaen pyytää anteeksi.

– Pyydän julkisesti anteeksi nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä kaikkea epäoikeudenmukaista kohtelua ja sitä, etteivät he ole saaneet tarpeeksi tukea, Swappien toimitusjohtaja Sami Marttinen sanoo Ylelle puhelimessa.

Eli yritys pyytää anteeksi myös työntekijöiden kokemaa seksuaalista häirintää?

– Kyllä. Myönnämme, että Swappiella on ollut seksuaalista häirintää, toimitusjohtaja sanoo.

– Vaikka kannustamme kaikkia raportoimaan häirinnän ja epäasiallisen kääytöksen tapauksista säännöllisesti, jotta voimme puuttua niihin heti, emme voi ikinä tietää, onko meillä tiedossamme kaikki tapaukset, Marttinen sanoo.

Marttisen mukaan yrityksen tietoon on tullut alle viisi varoitukseen johtanutta tapausta vuoden 2019 jälkeen.

Swappien vastaus PAMille: "Korkeintaan epäasiallista kielenkäyttöä"

Vaikka Marttinen ei vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät Lubranon syytteisiin seksuaalisesta häirinnästä ja koeajan laittomasta purkamisesta, yrityksen kantaa valottaa Ylen hallussa oleva Swappien Pamille toukokuussa antama selvitys.

Sen mukaan Jéssica Lubranoon kohdistuva seksuaalinen häirintäepäily on “korkeintaan epäasiallista kielenkäyttöä, joka sekin jäi hieman tulkinnanvaraiseksi”. Tämän takia yritys kertoo selvityksessä antaneensa varoituksen Lubranon esimiehelle.

Vallitseeko Swappiessa siis mieskuttuuri, jossa seksuaalissävytteisiä puheita tai härskejä juttuja ei pidetä häirintänä?

– Viime aikoina tekemissämme koko yrityksen laajuisissa anonyymeissä palautekyselyissä ei näy merkkejä tuollaisesta kulttuurista, sanoo Marttinen.

– Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että Swappiella on ja on ollut työntekijöinä henkilöitä, joiden kanssa me olemme epäonnistuneet hyvän työilmapiirin luomisessa. Ja jokainen tapaus on liikaa, hän jatkaa.

Yksityisjuhlissa sattunutta häirintätapausta Marttinen ei myöskään kommentoi.

– En voi kommentoida työntekijöiden vapaa-ajalla tapahtuneita asioita julkisesti.

– Tuollainen käytös ei vastaa meidän arvomaailmaamme. Jokainen tapaus otetaan erittäin vakavasti, hän kuitenkin sanoo.

Jéssica Lubrano sanoo, että hänelle ei riitä julkinen anteeksipyyntö. Myös osa Ylen aiemmin haastatelluista työntekijöistä viestittää, että anteeksipyynnöllä ei ole heille suurta merkitystä.

– Kaipaisin enemmän tekoja, vähemmän sanoja, eräs heistä kirjoittaa sähköpostissa.

Swappie myöntää henkilöstöresurssien riittämyyttömyyden

Swappien toimitusjohtaja Sami Marttinen sanoo, että Swappiella on nollatoleranssi seksuaalisen häirinnän suhteen. Hän kertoo, että eräänä keinona työkulttuurin parantamiseksi yritys on lisännyt muun muassa henkilöstöosaamista yrityksessä.

– Myönnän, että yrityksen historiassa on ollut aikoja, jolloin HR:ssä on ollut liian vähän resursseja. Sen takia olemme tänä vuonna tuplanneet HR-osaston työntekijöiden määrän, hän sanoo.

Yritys on muun muassa lisännyt henkilökunnan koulutusta ja ottanut käyttöön myös whistleblowing -palvelun, jonka avulla voi nimettömänä ilmoittaa kokemistaan epäkohdista.

Yle on nähnyt yrityksen vuosi sitten tekemän hyvinvointikyselyn, jonka mukaan 65 prosenttia ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä oli kokenut jonkinlaista syrjintää tai häirintää. Suomenkielisistä vastaava osuus oli vajaa 40 prosenttia.

Marttinen kertoo, että edelliseen tutkimukseen verrattavissa olevaa tutkimusta ei ole vielä tehty uudelleen.

Oikeusoppinut: Tässä punnitaan se, millainen puhetyyli on seksuaalista häirintää

Neljäkymmentä vuotta suomalaisen työelämän oikeusjuttuja läheltä seurannut professori Seppo Koskinen pitää Swappie-tapausta eräällä tavalla uraauurtavana.

Jos Lubrano haastaisi yrityksen oikeuteen, käräjillä luotaisiin raamit sille, millaista työkulttuuria ja puhetyyliä pidetään suomalaisessa työkulttuurissa seksuaalisenä häirintänä.

– Teknisten miesten kulttuurissa voi olla sellaisia piirteitä, jossa nuoret miehet alkavat jutella seksuaalissävytteisesti, jonka seurauksena ilmapiiri muuttuu jossakin määrin naisvihamieliseksi tai naisille hankalaksi, Koskinen sanoo.

Koskinen sanoo, että oikeudessa ratkaistaan, onko Swappiessa ollut sellaista miehistä kulttuuria, jota miehet eivät pidä naisia loukkaavana,tasa-arvon vastaisena.

– He voivat pitää sitä epäasiallisena, mutta ei kiellettynä seksuaalisella tavalla.

Koskinen ei ota kantaa siihen esiintyykö seksuaalista häirintää enemmän kasvavissa yrityksissä verrattuna vakiintuneisiin yrityksiiin, sillä oikeussaleissa yrityksen kokoa tai muotoa ei voi pitää argumenttina, johon vedota.

Työoikeuden professori Koskinen muistuttaa, että työnantajan kuuluu selvittää myös vapaa-ajalla sattuneet häirintätapaukset, jos työntekijä niistä ilmoittaa.

Esihenkilö on esihenkilö myös vapaa-ajalla, ja esihenkilön ja työntekijän suhteessa on aina kysymys valta-asemasta, Koskinen sanoo. Myös työntekijöiden välinen häirintä pitää selvittää.

Swappie-juttu olisi uudenlainen tapaus käräjillä

Koeajan purkamisen kannalta Swappie-tapaus on Koskisen mukaan uusi ja herättelevä.

Koskisen mukaan koeajan purkuja ei käräjäsaleissa juurikaan käsitellä, koska työntekijän on yleensä vaikea osoittaa, että koeajan purkaminen olisi tehty syrjivin perustein.

– Nyt tuomioistuin pääsee ehkä käsittelemään tätä juttua, sitä että kuinka helppoa on näyttää uskottavasti, että tässä on ollut seksuaalissävytteiset puheet taustalla ja että työntekijä on muuten toiminut moitteettomasti ja tehnyt työnsä hyvin.

Koskinen povaa jutulle menestystä, jos Lubrano pystyy osoittamaan väitteensä todeksi.

– Kyllähän silloin lopputuloksena helpostikin on se, että koeaikapurku katsotaan laittomaksi, hän sanoo.

