Ed Sheeran esiintyy Helsingin olympiastadionilla ensi kesänä

Huippusuosittu poppari Ed Sheeran konsertoi Helsingin Olympiastadionilla lauantaina 20. elokuuta 2022.

Sheeranin edellisen Divide-maailmankiertueen Suomen-konsertit Malmin lentokentällä heinäkuussa 2019 keräsivät ennätyksellisen 108 000 hengen yleisön.

Ed Sheeran on toistaiseksi ensimmäinen uudistetulle Olympiastadionille julkaistu ulkomainen esiintyjä.

Kiertueella kuullaan lokakuussa ilmestyvän ”=” (lausutaan Equals)-albumin kappaleita ensimmäistä kertaa livenä. Olympiastadionin konsertissa Ed Sheeranin esiintymislava sijaitsee stadionin keskellä.

Yksin kitaransa kanssa valtaville yleisöille esiintyvä Ed Sheeran alkoi tehdä omaa musiikkia 13-vuotiaana ja julkaisi tukun EP-levyjä ennen varsinaisen uran käynnistymistä. Vuonna 2008 Sheeran muutti Lontooseen ja esiintyi katusoittajana sekä pienissä keikkapaikoissa.

Sheeranin tavaramerkki on tavallisuus: hänen julkisuuskuvansa on naapurinpoikamainen ja konstailematon. Sheeran on vuosien varrella tehnyt yhteistyötä lukuisien maailmantähtien, kuten Justin Bieberin, Taylor Swiftin ja Eminemin kanssa.

Suurkonsertin lipunmyynti käynnistyy lauantaina 25. syyskuuta klo 13 Lippupisteessä.

