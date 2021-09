Korhosten hillitön omenasato päätyi parempiin suihin – Kuusamon suurpetokeskuksen karhut saivat satojen kilojen herkkulahjan

Rantasalmelaiset Katja ja Jari Korhonen ovat saaneet tänä syksynä tottua huomioon kylänraitilla.

Omppu-Korhoset. Omenajulkkikset.

– Koulussa opettaja kysyi meidän 10-vuotiaalta pojalta, että onko koko päivä mennyt omenoita kerätessä, Jari Korhonen kertoo.

Korhosten pihassa vanhat omenapuut villiintyivät tänä vuonna tekemään hurjan määrän omenoita. Perhe ei tiennyt mitä tehdä omenatulvalle.

Kunnes perheen äiti huomasi sosiaalisessa mediassa karhujen olevan omenoita vailla Kuusamossa.

Syyskuun alussa 27 laatikollista omenoita matkasi viidensadan kilometrin päähän Kuusamoon suurpetokeskuksen karhuille.

– Me saimme tästä hyvän mielen. Vieläkin meinaan liikuttua, Katja Korhonen sanoo.

Somella oli iso rooli hyvän mielen tapahtumaketjussa, jossa Posti tarttui haasteeseen (siirryt toiseen palveluun) ja kuljetti 450 kilon omenalastin maksutta karhujen herkuksi.

Suurpetokeskuksen johtaja Sulo Karjalainen julkaisi YouTubessa kiitosvideon (siirryt toiseen palveluun), jolla on jo yli 25 000 katselukertaa.

Omppuseikkailu sai jatkoa viime viikonloppuna, kun karhut saivat lisälastin rantasalmelaisomenoita. Savonlinnalaisen yksityishenkilön pakettiautoon lastattiin kuusi banaanilaatikollista Korhosten omenoita. Karhut saivat maisteltavakseen myös laatikollisen marja-aroniaa.

Sosiaalisen median voima yllätti rantasalmelaiset Katja ja Jari Korhosen. Hyvän mielen omenatempaus syntyi ennen kaikkea auttamisenhalusta. Rantasalmelta matkasi satoja kiloja omenoita Kuusamon suurpetokeskuksen karhuille.

Somessa on voimaa

Omenatempaus sai siivet alleen pienen alkukangertelun jälkeen. Huomatessaan Kuusamon suurpetokeskuksen omenatoiveen (siirryt toiseen palveluun) Katja Korhonen ei aikaillut.

Ensin hän kysyi Facebookin paikallisessa Puskaradiossa kuka lähtisi mukaan omenatalkoisiin. Innostus jäi kuitenkin laimeaksi.

Korhonen ei kuitenkaan luovuttanut, vaan soitti seuraavalla viikolla Kuusamoon kysyäkseen vieläkö karhut kaipaisivat omenoita. Vain kuljetusjärjestelyt mietityttivät. Suurpetokeskuksen somevastaava lupasi tehdä Facebookissa kuljetusapupäivityksen (siirryt toiseen palveluun).

– Somepäivitystä jakamalla tässä oli satoja ihmisiä edistämässä omenoiden päätymistä karhuille, Katja Korhonen kiittelee.

Sen jälkeen kaikki tapahtui hyvin nopeasti. Kuljetusapukyselyä jaettiin somessa laajasti, ja se levisi lumivyöryn lailla. Parin päivän päästä kyselystä omenat olivat jo karhujen tassuissa Kuusamossa.

– Jos omenoiden kuljetus olisi maksanut satoja euroja, niin eihän siinä olisi ollut mitään järkeä, Katja Korhonen sanoo.

Syyskuun alussa Korhosten omenoiden keruu-urakka alkoi töiden jälkeen ja venyi iltamyöhään.

– Katja keräsi loput omenat puiden juurelta otsalampun valossa. Tytär kuljetti kottikärryillä omenoita talon toiselle puolelle, jossa minä pakkasin ne laatikoihin, Jari Korhonen sanoo.

Pulassa omenapaljouden kanssa

Korhoset ostivat viisi vuotta sitten vanhan maatilan, jonka pihamaalla kasvaa puolen tusinaa omenapuuta. Nyt puut ovat pullollaan punaposkisia omenoita. Jari Korhonen äimistelee poikkeuksellista omenavuotta.

– Tämä on suurin omenamäärä mitä tässä tontilla meidän asumisaikana on ollut.

Vaikka Korhosilla on iso liuta kotieläimiä: koiria, kissoja, kanoja ja kukkoja, niin omiin tarpeisiin omenoita on ihan liikaa. Katja Korhonenkin on ihmeissään omenapaljouden kanssa.

– Ei meidän perhe saa käytettyä näitä kaikkia: emme edes ole kovia omenansyöjiä.

Korhosilla on suunnitelmissa vierailla ensi vuonna Kuusamossa karhuja tapaamassa.

– Jos omenat ehtivät kypsyä, niin viemme niitä viemisinä karhuille. Jos ei, niin ainakin viinimarjoja, Katja Korhonen hymyilee.

