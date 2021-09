Yhdysvaltain aborttikiista on paljon enemmän kuin kiista abortista – nyt se on tullut hetkeen, jota on odotettu ja pelätty vuosikymmenet

Enemmistö yhdysvaltalaisista kannattaa abortin laillisuutta. Silti USA:n aborttitaistelusta on tullut maan poliittisen kahtiajaon symboli. Abortti on ollut Yhdysvalloissa laillinen lähes puoli vuosisataa. Tämän syksyn jälkeen tilanne voi olla toinen.

Syyskuun 1. päivänä Texasin osavaltiossa astui voimaan uusi aborttilaki. Se kieltää abortin lähes kaikissa olosuhteissa kuusi viikkoa hedelmöityksen jälkeen. Useimmiten naiset eivät tiedä siihen mennessä edes olevansa raskaana. Lain käytännön vaikutus onkin lähes täydellinen aborttikielto Texasissa.

Yhdysvaltain korkeinta oikeutta pyydettiin estämään lain voimaantulo perustuslain vastaisena. Korkein oikeus päätti äänin 5–4 vielä samana iltana, juuri ennen puolta yötä, että laki pysyy voimassa.

Nyt abortin laillisuus on Yhdysvalloissa ensi kertaa vuosikymmeniin aidosti uhattuna.

Austinin yliopiston opiskelijoita ilmaisemassa mielipiteensä Texasin uudesta aborttilaista mielenosoituksessa 2. syyskuuta 2021. Kuva: ZUPR /AOP

Enemmistö kannattaa abortin laillisuutta

Yhdysvaltain aborttikiista on kauan sitten lakannut olemasta kiista pelkästään abortista. Se on koko maan kahtiajakautumisen symboli ja vahva osa identiteettiä poliittisen aidan molemmilla puolilla.

Selvä enemmistö, noin 60 prosenttia amerikkalaisista kannattaa abortin laillisuutta joko kaikissa tai useimmissa tapauksissa. Täydellisen aborttikiellon kannattajia on selvästi alle 20 prosenttia amerikkalaisista.

Huolimatta valtavasta kiihkoilusta puolesta ja vastaa, mielipidetiedustelulukemat abortin laillisuuden suhteen eivät ole 1975-luvun puolivälistä muuttuneet olennaisesti oikeastaan missään vaiheessa.

Mutta se mikä on muuttunut, on mielipiteiden puoluepolitisoituminen. Vielä 1980-luvun alkupuolella republikaanien ja demokraattien välillä ei ollut kovin suurta eroa aborttikannoissa. Molemmissa puolueissa oli paljon sekä abortin laillisuuden kannattajia että sen vastustajia. Nyt ero puolueiden kannattajien välillä suhtautumisessa abortin laillisuuteen on suorastaan valtava, noin 45 prosenttiyksikköä.

Viime vuosina on vahvistunut erityisesti demokraattien identiteetti abortin laillisuuden puolustajina.

Itse poliitikkojen kannat ovat vielä jyrkempiä. Vielä 1990-luvulla demokraattipoliitikot välttelivät abortin vastustajien ärsyttämistä, nyt linja on tiukempi.

– Naisten oikeus päättää omasta kehostaan ei ole neuvoteltavissa. Millään lainsäädäntöelimellä ei ole oikeutta kiertää perustuslakia ja estää naista tekemästä niitä päätöksiä, varapresidentti Kamala Harris sanoi viime viikolla.

Amerikkalaispoliitikoille oman ydinkannattajajoukon aktivoiminen on nykyisin tärkeämpää kuin liikkuvien äänestäjien tavoittelu.

Abortin vastustajat uskovat, että ensi kertaa heillä on todellinen mahdollisuus kaataa Yhdysvaltain ehkä tunnetuin korkeimman oikeuden päätös, vuoden 1973 niin sanottu Roe vastaan Wade -päätös.

Naisten oikeuksien marssilla vuonna 1971 vaadittiin aborttilakeihin muutosta. Kuva: Alamy / AOP

Roe v. Wade määritti abortin perustuslailliseksi oikeudeksi

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden valta monissa kiistakysymyksissä perustuu sen asemaan perustuslain tulkitsijana.

Vuonna 1973 Yhdysvaltain korkein oikeus linjasi, että aborttioikeus oli naisten perustuslaillinen oikeus, eikä sitä voinut osavaltioiden tai liittovaltion lailla kieltää. Käytännössä oikeusistuin, ei lainsäätäjä määritti abortin rajat.

Vielä 1970-luvulla aborttikysymys ei ollut puoluepolitisoitunut eikä ylipäätään erityisen kiihkeä poliittinen kiista.

Yhdysvaltain korkein oikeus vuonna 1976. Kuva: Robert S. Oakes / AOP

Mutta abortista tuli asia, joka aktivoi poliittisesti kristityt arvokonservatiivit. Monet heistä olivat aiemmin halunneet pitää politiikan ja uskonnon erillään, mutta 1980-luvulle tultaessa he alkoivat järjestäytyä abortin vastaisiksi painostusryhmiksi.

Erityisesti evankelisten herätyskristittyjen johtajat näkivät aborttioikeuden kaatamisen selkeänä päämääränä, johon oli helppo aktivoida kannattajia. Abortinvastustajat alkoivat vallata republikaanipuoluetta sisältäpäin.

1990-luvulle tultaessa uudet radikaalit konservatiivipoliitikot nostivat aborttiasenteen leimakirveeksi, joka määritteli poliittisen identiteetin. Republikaanipoliitikot huomasivat, että heidän oli vaikea voittaa edes puolueensa esivaalia ilman jyrkkää abortinvastaista kantaa.

Abortin laillisuuden kannattajat ja vastustajat vaihtavat mielipiteitä korkeimman oikeuden edessä 2018. Kuva: Patsy Lynch / AOP

Samaan aikaan 1990-luvulla abortinvastustajien keinot kovenivat. Aborttiklinikoihin tehtiin pommi-iskuja ja abortteja tehneitä lääkäreitä murhattiin.

Korkeimman oikeuden jäsenet on valittu aborttikysymyksen pohjalta

Nimenomaan aborttikiista politisoi lopullisesti nyt myös Yhdysvaltain korkeimman oikeuden. Koska viimeinen sana abortin laillisuudessa kuului oikeudelle, korkeimman oikeuden tuomarinimityksistä tuli aborttikiistan tärkein taistelukenttä.

Abortin vastustajien päätavoite on vuosikymmeniä ollut vuoden 1973 Roe v. Wade päätöksen kumoaminen. Se oli saavutettavissa vain nimittämällä korkeimpaan oikeuteen tuomareita, jotka olisivat sen valmiita tekemään.

Abortin vastustajien mielenosoitusmarssi tammikuussa 2018. Kuva: Michael Reynolds / EPA

Vuosikymmenien ajan tuomariehdokkaiden kuulemistilaisuudet senaatissa ovat olleet tulikuumaa poliittista teatteria. Erityisesti konservatiivituomarit ovat vältelleet kuulemisessa sanomasta suoraan kantaansa abortin laillisuuteen, vaikka kaikki ovat tienneet, että heidät on valittu ehdolle juuri sen takia.

Roe v. Wade on nyt ensi kertaa todella uhattuna, sillä konservatiiveilla on nyt selvä enemmistö 6–3.

Texasin lain kumoamisen puolesta äänestivät korkeimman oikeuden konservatiivinen puheenjohtaja John Roberts ja oikeusistuimen kolme liberaalia tuomaria.

Tuomariehdokas Brett M. Kavanaugh valmistautuu senaatin kuulemiseen syyskuussa 2018. Kavanaugh on yksi Trumpin nimittämistä tuomareista. Kuva: Kevin Dietsch / AOP

Mutta loput viisi konservatiivituomaria äänestivät lain puolesta ja he voittivat äänin 5–4. Kolme Texasin lain puolesta äänestäneistä tuomareista on Donald Trumpin nimittämiä.

Korkein oikeus on ilmoittanut alkavansa lokakuussa käsitellä Mississippin osavaltion aborttilain perustuslaillisuutta. Oikeus saattaa kumota vuoden 1973 aborttipäätöksen ydinsisällön ja mahdollistaa sen, että osavaltiot pystyvät säätämään abortin täyskieltolakeja.

Roe v. Wade päätöksen kaatuminen voisi olla myös republikaaneille poliittinen ongelma

Jos korkein oikeus päätyisi nyt kaatamaan vuoden 1973 aborttipäätöksen ja sallisi abortin täyskiellon säätämisen lailla, vaikutus Yhdysvalloissa olisi poliittisesti järisyttävä. Arvokonservatiivit saavuttaisivat yli 40 vuoden yrittämisen jälkeen päätavoitteensa, mutta myös vastapuolen reaktio olisi raivokas.

Jos kamppailu siirtyisi korkeimmasta oikeudesta osavaltioiden ja liittovaltion tasolle, peli saisi todennäköisesti vielä rajumpia piirteitä kuin tähän asti.

Toisaalta abortin laillisuudesta on tullut Yhdysvaltain kahtiajakautuneen poliittisen kulttuurin symboli osittain juuri siitä syystä, että päätösvalta on ollut tuomareilla eikä vaaleilla valituilla lainsäätäjillä.

Norma McCorvey rukoilee herätyskristittyjen kanssa vuonna 2007. McCorvey oli peitenimi "Jane Roe", jonka aborttioikeutta korkein oikeus vuonna 1973 käsitteli. Vaikean elämän elänyt McCorvey toimi kristityksi käännyttyään abortinvastaisessa liikkeessä. Ennen kuolemaansa hän sanoi kuitenkin vastustaneensa aborttioikeutta ainoastaan siksi, että sai liikkeeltä rahaa. Kuva: Larry W. Smith / EPA

Republikaanipuolella tiedetään, että Roe v. Wade on myös ollut heille erinomainen poliittinen ase, ja sen kaatuminen voisi itse asiassa tuoda heille ongelmia.

Republikaanien on ollut helppo vastustaa aborttia, niin kauan kuin abortin laillisuus ei todellisuudessa ole ollut uhattuna.

Jos abortin täyskielto tulisi mahdolliseksi, se voisi kostautua republikaaneille vaaleissa. Republikaaneilla ei ole varaa menettää enempää lähiöiden naisäänestäjiä, jotka ovat nykyisin hyvin usein vaa’ankieliasemassa vaaleissa.

Yhdysvaltain abortinvastaisen liikkeen vaikutus näkyy ympäri maailman

USA:n aborttikiista ei ole vain maan sisäinen asia. Yhdysvaltain abortin vastaisen liikkeen vaikutus näkyy muuan muassa Väli-Amerikassa. Maat ovat pääosin katolisia, mutta USA:n herätyskristittyjen liikkeiden vaikutus on alueella myös suurta. Nicaraguassa, Hondurasissa ja El Salvadorissa on voimassa täydellinen aborttikielto, myös esimerkiksi raiskaustapauksissa.

Maira Veronica Figueroa vapautuu vankilasta El Salvadorissa maaliskuussa 2018. Figuero tuomittiin 30 vuoden vankeuteen abortin tekemisestä. Figueron mukaan hän koki keskenmenon. Hän vapautui tuomion kumoamisen jälkeen istuttuaan vankilassa 15 vuotta. Kuva: Armando Escobar / EPA

Yhdysvaltain herätyskristityt tekevät voimakasta vaikutustyötä myös esimerkiksi Afrikassa.

Yhdysvaltain arvokonservatiivit ovat löytäneet myös liittolaisia Euroopan kansallismielisistä populistipuolueista. Syvästi katolisessa Puolassa aborttilainsäädäntö on kiristynyt rajusti, mutta USA:n konservatiivien arvoista ja toimintatavoista ammentavat monet muutkin oikeistopopulistiset puolueet.

Aborttikysymyksen puoluepolitisoituminen heijastuu voimakkaasti Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan. Yhdysvaltain suhtautuminen esimerkiksi naisten aseman edistämiseen YK:n ja muiden järjestöjen kautta vaihtelee jyrkästi, sen mukaan kumpi maan pääpuolueista on vallassa.

Meksikon korkein oikeus salli abortin viime viikolla

Aborttilainsäädännön kiristyminen ei ole kuitenkaan maailmanlaajuinen trendi, vaan muutosta on myös päinvastaiseen suuntaan.

New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan vuoden 2000 jälkeen yli 30 maassa aborttioikeutta on laajennettu, vain muutamissa kiristetty. Viime vuosina muun muassa katoliset Argentiina ja Irlanti ovat sallineet abortin.

Demokratian ja koulutustason vahvistuminen esimerkiksi Latinalaisessa-Amerikassa on heijastunut naisasialiikkeen voimistumisena. Se taas on johtanut paineeseen muuttaa aborttilainsäädäntöä.

Abortin vastustaja rukoilee Meksikon korkeimman oikeuden edessä syyskuussa 2021. Kuva: Guillermo Diaz / AOP

Viime viikolla Meksikon korkein oikeus linjasi, että abortin kriminalisointi on maan perustuslain vastaista ja siten abortin pitäisi olla laillinen.

Meksikon korkein oikeus siis tavallaan linjasi samalla tavalla kuin Yhdysvaltain korkein oikeus vuonna 1973. Rio Granden pohjoispuolella kehitys voi mennä nyt toiseen suuntaan.

