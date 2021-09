Katso suorana 12.30: Putoaako Kemi kriisikunnaksi, kun tehdashanke vaatii 60 miljoonaa teihin ja satamaan? Kaupunginjohtaja: "Työnjako ei ole kestävä"

Kuntaministeri Sirpa Paatero tapaa tänään Kemissä alueen päättäjiä. Asialistalla on Metsä Groupin sellutehdasinvestointi, jota varten velkaisen Kemin on investoitava kymmeniä miljoonia euroja. Kaupunki toivookin valtiota apuun jakamaan kustannuksia.

Kemissä toivotaan, että valtio osallistuu Kemin jättitehdasinvestointiin liittyvän infrarakentamisen kustannuksiin.

Kuntaministeri Sirpa Paatero on vierailulla Kemissä maanantaina ja tapaa alueen päättäjiä. Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen toivoo, että vierailu edistää Kemin toiveita saada valtiota mukaan jakamaan kustannuksia haastavassa tilanteessa.

Metsä Groupin sellutehdashankkeeseen liittyen Kemin kaupunki investoi yhteensä 60 miljoonaa euroa liikenneinfraan ja satamaan. Ruotsalaisen mukaan nykyinen kustannusjako peruste ei ole kestävä.

– Se on lähes kymmenkertainen, kun verrataan vastaavaan aiemmin toteutettuun investointiin Suomessa. Ei voida ajatella, että työnjako ja kustannustenjako on kestävällä pohjalla kunnan ja valtion kesken. Me toivomme leveämpiä hartioita kantamaan kansallisia ulkomaankauppaan ja vientiin liittyviä investointeja, Ruotsalainen sanoo.

Ruotsalainen vertaa, että jos kustannukset suhteutettaisiin väkilukuun ja vastaava investointi tehtäisiin Helsingissä, helsinkiläiset laittaisivat tieliikenneinfraan 600 miljoona euroa ja satamaan 1,2 miljardia euroa.

Uhkana ajautuminen kriisikunnaksi

Kemin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen muistuttaa, että velkainen kaupunki haluaa maksumieheksi myös valtion, koska Kemin tekemät investoinnit hyödyttävät valtiota ulkomaankaupan ja yhteisöveron kasvun kautta.

Tiitinen pelkää, että kaupunki voi ajautua tämän seurauksena vielä pahempiin vaikeuksiin.

– Mitä sitten, jos Kemi ajautuu tämän takia kriisikunnaksi, hän kysyy.

Tiitinen perää ministeriltä linjausta siitä, miten kunnan elinvoimaan ja investointeihin voidaan tulevaisuudessa panostaa tilanteessa, jossa kunta joutuu investoimaan isosti ja hyödyt menevät valtiolle.

– Onko tulevaisuudessa linja tämä, että tällaiset investoinnit jäävät yksin kuntien kontolle jatkossakin?

Haasteena on, että vaikka Kemin kaikki ongelmat nivoutuvat toisiinsa, ne kuuluvat eri ministeriöiden toimialoille.

Lisävaikeutta tuo se, että Kemin taloustilanne on hankala ja vanhaa velkaa on paljon. Kaupungin oman kulurakenteen hoitamiseksi kuntoon liittyvät työt on jo aloitettu.

Samalla kaupunkia rassaavat Stora Enson Veitsiluodon lakkautettavan tehtaan irtisanomiset. Se vie Kemistä ja lähialueelta 550 työpaikkaa, välillisesti jopa yli tuhat työpaikkaa ja paljon verotuloja.

