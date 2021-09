Suomen ja Ruotsin valtiot ovat ottaneet SSAB:n tiukkaan otteeseen – Mitä Suomen suurimman saastuttajan omistuskuvioissa oikein tapahtuu?

Raahen terästehdas on SSAB:n suurin tuotantolaitos. Sillä on tehtaita myös Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

Teräsyhtiö SSAB:n hallituksen puheenjohtaja erosi, Ruotsin valtio on lisännyt omistustaan ja Suomessakin osakeomistusta rukattiin. SSAB:n suurin terästehdas toimii Raahessa.

Raahen terästehtaan omistaja, ruotsalainen teräsyhtiö SSAB on keväästä lähtien ja erityisesti tällä viikolla välkkynyt uutisotsikoissa yllättävien omistus - ja hallitusmuutosten vuoksi niin Suomessa kuin Ruotsissa.

Tuorein pommi on eiliseltä, jolloin yhtiön hallituksen puheenjohtaja Bengt Kjell ilmoitti jättävänsä tehtävänsä. Alkuviikosta Suomen hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti ottaa valtion erityistehtäväyhtiö Solidiumin SSAB-osakkeet valtioneuvoston suoraan omistukseen.

Alkukesästä ruotsalainen pääomasijoittaja Industrivärden myi kaikki osakkeensa ruotsalaiselle valtionyhtiö LKAB:lle (Loussavaara-Kiirunavaara Aktiebolag) 2 miljardilla kruunulla (lähes 200 milj. eur).

Mutta jo sitä ennen huhtikuussa Solidium myi 6,3 prosenttia kaikista SSAB-osakkeista kansainvälislle sijoittajille lähes 300 miljoonan euron hintaan. Kaupan jälkeen Solidiumin omistus pieneni SSAB:ssa 12,6 prosentista 6,3 prosenttiin ja ääniosuus laski 8,0 prosenttiin.

OP:n osakeanalyytikko Markku Moilanen, mitä SSAB:ssa oikein tapahtuu?

– Kjell Bengt on myös Industrivärdenin hallituksen jäsen. On luontevaa, että kun Industrivärden ei enää ole omistajana SSAB:ssa, myös hallituksen puheenjohtajaa vaihtuu. Yleensähän teolliset sijoittajat ja pääomasijoittajat haluavat omistamansa yhtiön hallitukseen jäsenen valvomaan, että tehdään järkeviä päätöksiä ja voidaan vaikuttaa strategisiin linjauksiin. Kun sijoitus myydään, ei ole enää tarvetta seurata yhtiötä yhtä läheltä.

Entä mikä selittää Suomen valtion päätöstä ottaa Solidiumin SSAB-osakkeet suoraan valtioneuvoston kanslian omistukseen?

– SSAB on Suomessa erittäin suuri päästöjen aiheuttaja. Raahen terästehdas aiheuttaa seitsemän prosenttia Suomen CO2-päästöistä. Suomella on erittäin kova tavoite saada päästöjä vähennettyä, joten varmasti siksi SSAB otettiin strategisena liikkeenä tarkemman silmän alle valvontaan. Näin ehkä investointiaikatauluja saadaan vähän kiirehdittyä. Nyt SSAB:n suunnitelmissa on ensiksi muuttaa Öxelösundin tehdas Ruotsissa vähäpäästöiseksi. Raahen terästehdas olisi vuorossa 2030-luvulla.

– Liekö päätös myös vähän kytköksissä kevään osakemyyntiin. Valtion puolella halutaan, että loput Suomen SSAB-osakkeista myös pysyy omistuksessamme ja pystytään jollain tapaa vaikuttamaan yhtiön Suomen-suunnitelmiin.

Onko taustalla ollut pelkoa, että kohta Raahen tehdas myydään pois SSAB:sta?

– En usko, että yksittäistä tehdasta lähdettäisiin myymään. Raahen tehdas on SSAB:n suurin tehdas, yhtiö tekee kannattavaa liiketoimintaa, eikä sillä ole velanhoito-ongelmia. Myyntitarvetta ei siis ole.

– Sen sijaan on aika ajoin spekuloitu, voisiko joku teräsjätti ostaa pois koko SSAB:n. Yhtiöhän on lilliputti teräsjättiläisiin verrattuna, ei mahdu maailman 50 suurimman teräsyhtiön listalle.

Miksi Solidium myi SSAB-osakkeensa huhtikuussa? Oliko tämä vain rahantekoa?

– Teräsmarkkinolla oli monta heikkoa vuotta peräkkäin ja kurssit matelivat. Mutta viime vuoden lopulla käynnistyi nousuralli terästen hinnoissa ja osakekurssitkin lähtivät nopeasti nousuun. Keväällä kurssit kävivät jo aika korkealla. Ehkä ajattelivat sen hyväksi hetkeksi irtaantua osasta SSAB-omistuksia. En näe tässä sen kummempaa.

Entä miksi kaivosyhtiö LKAB osti Industrivärdenin SSAB-osakkeet?

– LKAB on täysin Ruotsin valtion omistama kaivosyhtiö ja Ruotsin valtio on nyt SSAB:n suurin omistaja. Sehän oli jo aiemmin omistajana SSAB:ssa ja toimittanut pitkään rautamalmia SSAB:lle. Nyt LKAB vaan kasvatti omistusosuuttaan yhtiössä, kun Industrivärden myi.

– Näkisin oston Ruotsin kannalta liittyvän päästövähennystavoitteisiin, mitä Ruotsillakin on. SSAB on Ruotsissakin yksi isoimpia CO2-päästöjen aiheuttajia ja nythän SSAB kehittää terästuotantoa päästöttömäksi. Hiljattain ne toimittivat ensimmäisen erän päästötöntä terästä Volvolle. Uskon, että Ruotsi haluaa tukea yhtiötä päästövähennystavoitteissa ja tietysti samalla ajetaan omaakin agendaa.

Ruotsalainen SSAB ja suomalainen Rautaruukki yhdistyivät 2014.

Yhtiöllä on noin 14 000 työntekijää yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Raahen tehtaalla on työntekijöitä noin 2 500 ja Hämeenlinnan tehtaalla 900.

Vuonna 2020 SSAB:n liikevaihto oli 65 miljardia Ruotsin kruunua eli noin 6,4 miljardia euroa.

