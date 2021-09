Kohusähköyhtiö Fi-Nergyn asiakkaat saaneet aiheettomia laskuja perintätoimiston kautta – Kilpailu- ja kuluttajavirastolta yksinkertainen ohje: Älä maksa

Osalla perintäkirjeen saaneista kuluttajista sähkösopimus Fi-Nergyn Voiman kanssa on päättynyt jo vuoden 2020 lopulla tai vuoden 2021 alkupuolella, kertoo KKV. Arkistokuva.

Kuva: Sannimari Lehtilä / Yle

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan sähköyhtiö Fi-Nergy on lähettänyt perintäkirjeitä, vaikka asiakkaat ovat jo aikaisemmin kiistäneet laskut ja reklamoineet niistä.

Ongelmiin ajautunut sähköyhtiö Fi-Nergy on lähettänyt aiheettomia laskuja entisille asiakkailleen. Laskut on lähetetty perintätoimistojen kautta, eikä niitä pidä maksaa, sanoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KVV) tiedotteessaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan perintäkirjeitä on saatu, vaikka asiakkaat ovat jo aikaisemmin kiistäneet laskut ja reklamoineet niistä. KKV muistuttaa, että perintälain mukaan kirjeperintää ei saa jatkaa, jos velallinen on kiistänyt maksuvelvollisuutensa asiallisin perustein.

– Osalla perintäkirjeen saaneista kuluttajista sähkösopimus Fi-Nergyn Voiman kanssa on päättynyt jo vuoden 2020 lopulla tai vuoden 2021 alkupuolella. Kirjeissä väitetään kuitenkin virheellisesti, että Fi-Nergy Voima olisi toimittanut asiakkaalle sähköä 10.6.2021 saakka, eli siihen asti, kun yhtiön sähköntoimitukset keskeytyivät, KVV kertoo tiedotteessaan.

Lisäksi Fi-Nergy on lähettänyt KKV:n mukaan perintäkirjeitä myös tältä syksyltä, vaikka yhtiö ei ole edes voinut toimittaa sähköä.

Toinenkin yritys lähettää aiheettomia laskuja

KKV:n mukaan aiheettomia laskuja on lähettänyt myös sähköyhtiö Hankinta 365. Niin Hankinta-yhtiön kuin Fi-Nergyn sähköntoimitukset keskeytettiin kesäkuussa tasevastaavan puuttumisen vuoksi. Tällöin KKV kehotti asiakkaita siirtymään välittömästi muiden sähköyhtiöiden asiakkaiksi.

Perintäkirjeitä on lähettänyt PS Perintä Oy -niminen perintätoimisto. Kuluttaja-asiamies on ollut yhteydessä PS Perintään ja yritys on kertonut selvittävänsä asiaa.

KKV painottaa, että Fi-Nergy Voiman laskuja ei pidä maksaa.

