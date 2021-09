Palanut huoltoasema ja muita outoja rakennelmia ilmestyi Nuorgamin tunturimaastoon: alueella kuvataan suomalaista toimintaelokuvaa

Nuorgamin lähituntureille ilmestynyt erikoisia rakennuksia, kuten esimerkiksi tämä palanut bensiiniasema, jota nuorgamilainen Aslak Holmberg ja toimittaja Susanna Guttorm ihmettelevät. Tunturilammen rannalle on myös rakennettu upouusi laituri.

Suomen pohjoisimmassa kylässä Nuorgamissa on riittänyt viime aikoina ihmetyksen aihetta. Keskelle tunturimaastoa on ilmestynyt erikoisia rakennelmia, muun muassa palanut bensiiniasema Pulmankijärven tien varrelle.

– Aluksi vähän ihmettelin, mikä ihme tämä uusi rakennus on, joka näyttää hyvin vanhalta. Sitten kuulin, että tänne on rakennettu elokuvarekvisiittaa, kertoo kylän asukas Aslak Holmberg.

Bensiiniasema näyttää paikan päältä katsottuna hyvin aidolta ja melkein tekisi mieli kokeilla, tuleeko tankista mitään. Taitaa kuitenkin olla parempi yhä täyttää tankki kylällä.

– Ei näytä tämä kilpailijayritys kovin suositulta, naureskelee Holmberg.

Aslak Holmberg on käynyt katselemassa erikoisia rakennelmia kotikylänsä lähettyvillä. Kuva: Kirsti Länsman / Yle

Elokuvantekijät on otettu kylässä ilolla vastaan

Elokuvalavasteet eivät seiso tuntureilla tyhjän takia. Utsjoella on syyskuussa alettu kuvata talvisodan aikaan sijoittuvaa Sisu-nimistä toimintaelokuvaa. Elokuva kertoo kullankaivajasta, joka joutuu yksin taistelemaan saksalaissotilaita vastaan toisessa maailmansodassa pohjoisimmassa Suomessa.

Elokuvan ohjaa Jalmari Helander, jonka aiempiin ohjaustöihin kuuluvat esimerkiksi elokuvat Rare Exports ja Big Game.

Elokuvantekijät ovat saanet apua kuvauksiin paikallisilta ja Metsähallitus on antanut luvan rakentaa elokuvalavasteita tuntureille, kertoo elokuvan tuottaja Petri Jokiranta.

– Meillä on mukana paikallisia ihmisiä. Me tarvitsemme kuljetusapua tuntureille ja majoitumme Nuorgamissa. Mehän emme pystyisi tekemään elokuvaa, elleivät paikalliset ole mukana. Meidät on otettu tosi hyvin vastaan, kiittelee Jokiranta paikallisia.

Jokirannan mukaan elokuvalavasteet puretaan ja maa maisemoidaan heti, kun kuvaukset ovat purkissa.

Tuottaja Petri Jokiranta kertoo, että he ovat tottuneet siihen, että elokuvan tekeminen aiheuttaa kiinnostusta paikallisissa. Kuva: Kirsti Länsman / Yle

Elokuvalavasteet ovat herättäneet Nuorgamissa suurta mielenkiintoa ja ihmiset puhuvat niistä melkein taukoamatta. Se on piristänyt Nuorgamin kylän elämää.

– On jännittävää, että jotakin tällaista uutta tapahtuu. Niin kauan kuin kaikki luvat on järjestetty niin kuin pitää, niin on vain hauskaa, että täällä tapahtuu jotakin tällaista. Elokuvateatterissa pääsee sitten katsomaan omaa kotiseutuaan, iloitsee Aslak Holmberg.