Korona ryöpsähti yliopiston kampuksella Kuopiossa – walk in -rokotusten järjestämisessä oppilaitoksissa isot erot kaupunkien välillä

Yliopisto-opiskelijoiden joukossa Kuopiossa on todettu lyhyessä ajassa vajaat 80 koronatartuntaa. Opiskelijajärjestöt toivovat walk in -rokotuksia myös Kuopion kampukselle samaan tapaan kuin Joensuussa on tehty.

Korona on levinnyt heti lukukauden alettua Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Opiskelijoiden joukossa on todettu vajaat 80 koronatartuntaa. Altistuneita on satoja. Yksi sairastuneista on juuri lääketieteen opinnot aloittanut Risto Heino. Turun seudulta Kuopioon muuttanut Heino tiedosti etukäteen, että koronan leviäminen on mahdollista, mutta silti tartuntojen leviämisen nopeus yllätti.

Heino tietää altistuneensa tuutorin järjestämässä tapaamisessa. Tilanteestaan tietämättömänä hän kävi ottamassa vielä sen jälkeen toisen koronarokotteen. Oireet tulivat rokotusta seuranneena päivänä ja lopulta testi näytti, että hän oli saanut tartunnan.

Risto Heinon karanteeni päättyy pian. Opiskelu jatkuu ainakin muutaman päivän ajan etänä. Kuva: Risto Heino

Parin päivän kuumeilun jälkeen Heinolla on ollut pientä nuhaa ja yskää. Karanteeni jatkuu sunnuntaihin saakka.

– Tänä aamuna minulla oli terve olo, hän kertoo puhelimessa.

Heinon mielestä tilanne on kaikkien kannalta valitettava varsinkin, kun yhteinen toiminta on pyritty järjestämään hyvin koronaturvallisesti. Parin viikon etäjakso ei häntä sinällään harmita, koska opetus oli alusta asti suunniteltu pidettäväksi hybridimallina.

Ylioppilaskunnan pj.: “Voisi sattua kenelle tahansa”

Yliopiston tartunnat puhuttavat kampuksella, mutta ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Vesa Janhunen on sitä mieltä, että spekulointi on turhaa.

– Menee kategoriaan voisi sattua kenelle tahansa, hän sanoo.

Koronatartuntojen lisääntyessä ainejärjestöt ovat peruneet suunnitellut tapahtumat ja tilanteeseen suhtaudutaan vakavasti.

– Kyllä tässä kaikki soutaa yhtä venettä, Janhunen sanoo.

Vesa Janhunen ei usko, että saarnaaminen esimerkiksi ihmisten kotona tapahtuvista kokoontumisista tuottaa enää edes tulosta. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Muun muassa lääketieteen opiskelijoiden ensimmäinen vuosikurssi opiskelee pari viikkoa kokonaan etänä tartuntojen vuoksi.

– Tartunnat ovat pääasiassa Kuopion yöelämästä ja muista yksityistilaisuuksista, kertoo Kuopion lääketieteen opiskelijoiden puheenjohtaja Lassi Karppi.

Ainejärjestön perinteiset tapahtumat peruttiin jo ennen koronaryöpsähdystä. Tapaamisia on ollut yksittäisten tuutoriryhmien kesken. Tällaiseen tapaamiseen osallistui myös Lappeenrannasta Kuopioon muuttanut ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Anniina Tapio. Hän ei ole sairastunut eikä altistunut.

– Menin mukaan, koska ryhmäytyminen on tärkeää, Tapio sanoo.

Etäopetukseen siirtyminen ei harmita Tapiota. Päinvastoin, hän on tyytyväinen, kun yliopisto reagoi tilanteeseen nopeasti.

Tapiolla itsellään on jo kumpikin rokote otettuna. Hän on huomannut, että rokotukset kiinnostavat kurssikavereita ja opiskelijat vinkkaavatkin whatsapp-ryhmissään Kuopion walk in -rokotuksista.

Opiskelijat ovat rokotuksien suhteen eri asemassa

Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ovat rokottamisen suhteen kuitenkin eri asemassa Kuopiossa ja Joensuussa.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava Siun sote on järjestänyt avoimia rokotustilaisuuksia yliopistolla ja Karelia-ammattikorkeakoululla.

Kuopion kaupunki ei aio aloittaa rokottamista kampuksilla vaan rokottaminen on keskittynyt Kuopio-halliin.

Vaihtoehdosta on keskusteltu kaupungin ja Itä-Suomen yliopiston kesken, mutta kaupungin näkökulmasta Kuopio-halli on paikkana paras myös opiskelijoille, koska sinne on helppo kulkea kampuksilta.

– Kuopio-hallissa on myös hyvät tilat käsitellä rokotteita ja toimivat tietoliikenneyhteydet, ylilääkäri Pauliina Sulku perustelee.

Kuopio-halli on reilun kahden kilometrin päässä vierekkäin sijaitsevista yliopiston ja ammattikorkeakoulun kampuksista. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan etenkin 20–29-vuotiaiden rokotustahti on ollut muita ikäryhmiä verkkaisempi.

Koko maassa 20-vuotiaista noin joka neljäs on kokonaan rokottamatta. Pohjois-Karjalassa nuorten rokotuskattavuus on maan keskiarvoa korkeampi. Pohjois-Savossa taas hieman matalampi.

Tarkkaa tietoa taustalla vaikuttavista syistä ei ole. THL:stä arvioidaan, että mahdollisesti nuorten myöhemmin aloitettu rokottaminen vaikuttaa tilanteeseen. Nuoret saattavat myös miettiä enemmän haluavatko rokotteen vai eivät.

Kampuksen rokotukset ovat saaneet positiivisen vastaanoton

Yliopiston Joensuun kampuksen ensimmäisessä rokotustilaisuudessa vuoronumerot loppuivat alle vartissa. Torstaina järjestetyssä toisessa rokotetilaisuudessa tahti oli maltillisempi.

Joensuulainen Tytti Hätinen oli tullut paikalle ensimmäisten joukossa.

– Minulla on aiemmin ollut hankaluuksia saada aikaa koronarokotukseen. Nyt rokotteen sai varmasti, kun tuli paikalle ajoissa ja otti vuoronumeron.

Opiskelijat jonottavat rokotukseen Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Korkeakoulujen walk in -rokotuksista vastaava sairaanhoitaja Jessica Mustonen kertoo, että palaute on ollut yksistään positiivista.

Esimerkiksi Saku Puotiniemelle rokotteen saaminen ilman ajanvarausta oli helpotus. Puotiniemi opiskelee Joensuussa, mutta hänen kotikuntansa on yhä Sodankylä.

– Ei tarvitse soittaa ajanvaraukseen ja selittää, että olen Sodankylästä, mutta haluaisin rokotuksen Joensuussa. Paljon helpompi vain tulla tänne yliopistolle ja jonottaa.

Kampuksen ja Kuopio-hallin välissä on mittava rakennustyömaa

Kuopiossa opiskelijajärjestöt toivovat walk in -rokotuksia kampuksilleen. Toki Kuopio-halli sijaitsee keskeisellä paikalla ja sen löytää karttapalvelun avulla helposti. Haaste on, että kampuksien ympäristössä rakennetaan parhaillaan uutta Savilahden aluetta katujärjestelyineen.

– Se aiheuttaa ongelmia löytää reitti hallille, kertoo opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Juha Asikainen.

Savonia-ammattikorkeakoulussa lähiopetusvuorossa olevat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat siirrettiin etäopetukseen, kun oppilaitos sai tiedon opiskelijoiden muutamista koronatartunnoista ja altistumisista.

– Käsittäksemme tartunnat ovat opiskelijoiden omalla ajalla tapahtuneista tapaamisista, Asikainen kertoo.

"Oppilaitoksen oma suurin syksyinen tapahtuma, Kauppakadun improbatur, peruttiin nyt toisen kerran", Juha Asikainen kertoo. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Opiskelijajärjestöt kampanjoivat parhaillaan valtakunnallisesti, että opiskelijat ottaisivat molemmat rokotteet.

– Tällä tavalla saadaan turvallinen opiskeluympäristö meille kaikille täällä, Asikainen toteaa.

Lue lisää:

Korona leviää nuorissa, eivätkä rokotteet kiinnosta – ysiluokkalaiset pestattiin "koronalähettiläiksi"

"Rokotetut eivät voi olla rokottamattomien panttivankina", sanoo THL:n Hanna Nohynek – tämä tiedetään heistä, joita ei ole rokotettu