“Lääkäri sanoi, että tämä on murha” – Kaksi raskaudenkeskeytystä kokenut äiti Mimi Weidlich painottaa oman harkinnan olevan aborttipäätöksen ydin

Yle Perjantai -ohjelman vieraana tänään nähtiin kaksi aborttia kokenut Mimi Weidlich.

Kun Weidlich 20-vuotiaana huomasi olevansa raskaana, ensimmäinen reaktio oli hirveä pakokauhu ja hätä. Hän oli juuri eronnut miesystävästään eikä ollut valmis äidiksi.

Suomen aborttilainsäädäntö on vuodelta 1970. Weidlich kertoo, että hänen ensimmäinen kohtaamisensa lääkärin kanssa tuntui paluulta 50 vuoden taakse.

– Lääkäri sanoi ihan suoraan, että tämä on murha, Weidlich sanoi.

– Tämä on murha? Yle Perjantain juontaja Sean Ricks ihmetteli.

– Tämä on murha. Kyllä siinä meni hetken aikaa, kun vain jäsentelin asioita ja itsekin mietin, onko tämä murha. Kun lähdin pois lääkärin vastaanotolta, meni muutama viikko ennen kuin uskalsin ottaa uudelleen yhteyttä minnekään. Se tuomitsevuus iskee niin lujaa, Weidlich kuvaili.

Raskaudenkeskeytys ylitti vaadittavan 12 viikon aikarajan neljällä päivällä, ja sen vuoksi Weidlich joutui tekemään abortin synnyttämällä sikiön sairaalassa.

Weidlich muisteli suorasanaisesti, miten karu tapahtuma oli.

– Kun sikiö on tulossa, on tuotu metallinen potta, jossa istut. Kun puhun siitä, herkistyn joka kerta. Toki se on kliininen tapahtuma, mutta mitä kaikkea siinä ajatteleekaan, kun plumpsautat sen sinne.

– Tanssahtelin sieltä pois, vaikka kokemus olikin hirveä. Sen jälkeen tuli selväksi, että päätös oli oikea.

Myöhemmin lapsen isä sai kuulla raskaudenkeskeytyksestä kiertoteitse. Weidlich sai mieheltä vihaisen puhelun.

– Kyllä minä haluaisin kertoa kumppanilleni, oli tilanne mikä hyvänsä, kyse ei ole siitä että haluan itse tehdä päätöksen ja pimittää kaiken. Mutta usein tilanne on sellainen, että nainen on yksin. Sitä ei luota siihen kumppaniin. Suhteen täytyy olla kunnossa, jotta sitä voidaan miettiä yhdessä.

Kaksi keskenmenoa

Kolmen vuoden kuluttua abortista, 23-vuotiaana, Weidlich sai lapsen ja kolme vuotta sen jälkeen toisenkin. Molemmilla kerroilla raskauksia edelsivät keskenmenot.

Weidlich syyllisti itseään ja mietti, vaikuttivatko abortit keskenmenoihin.

Kymmenen vuotta kuopuksen syntymän jälkeen Weidlich huomasi 36-vuotiaana taas olevansa raskaana. Hän koki, että lapsiluku on täysi. Sillä kertaa Weidlich teki lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen.

Päätökset olivat vaikeita, häpeällisiäkin, eikä hän puhunut aborteista juuri kenellekään.

"Jos mielestäsi abortti on väärin, niin älä tee sitä. Mutta et voi kenenkään muun puolesta sanoa, mikä on oikein." Mimi Weidlich

– Jääkö sitä miettimään, millaisia niistä ihmisistä olisi tullut? Sean Ricks kysyi Weidlichilta.

– Kyllä kerran vuodessa mietin, minkä ikäisiä he olisivat, millaista elämäni olisi, Weidlich myönsi.

Nykyään kolmen lapsen äiti

Tänä päivänä Mimi Weidlich on 42-vuotias kolmen lapsen äiti ja sinut asian kanssa. Hänestä aborttipäätöstä tehtäessä tärkeintä on kuunnella itseään ja miettiä, mikä on oma tahto.

– Jos mielestäsi abortti on väärin, niin älä tee sitä. Mutta et voi kenenkään muun puolesta sanoa, mikä on oikein. Ei ole yhtä oikeaa vastausta. On kyse sinun elämästäsi, Weidlich neuvoi.

Ohjelman vieraana nähtiin myös ylilääkäri emerita Aira Virtala, joka on Weidlichin kanssa samoilla linjoilla. Virtala työskenteli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä 25 vuotta ja kirjoitti sinä aikana useita kymmeniä lähetteitä aborttiin.

– Lääkäri, oli hänen ajatuksensa, vakaumuksensa, mielipiteensä mikä tahansa, se ei ole se juttu siinä tilanteessa, Virtala sanoo.

– Kun potilas on lähtenyt lähetteen kanssa, olen aina viime kädessä sanonut, että tämä on sinun päätös, ja toivottavasti voit olla sen kanssa sinut.

Virtala myös huomautti, että Suomessa on tehty paljon sen eteen, että lapsen pitäminen myös silloin kun se ei ole suunniteltu olisi mahdollista.

– Ei ole pakko tehdä aborttia, vaikka ei olisi paras mahdollinen ajankohta. Olen sitä mieltä, että nuorempanakin voi lapsia tehdä, eikä jättää sitä sinne kolmeenkymmeneen ikävuoteen.

