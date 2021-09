Porilaiskauppa huolestui nuorison tekemistä pullopommeista ja laittoi ainesosat myyntikieltoon – myös poliisi on huomauttanut asiasta

Nuorten keskuudessa on innostuttu rakentelemaan "pullopommeja", joihin käytetään viemärinavausaineita.

Porilainen ruokamarket julkaisi perjantaina huolestuttavan päivityksen (siirryt toiseen palveluun) kaupan omilla Facebook-sivuilla.

Päivityksen mukaan kaupassa on huomattu, että lapset ja nuoret ostavat tällä hetkellä viemärinavausaineita ja ruokasoodaa ja leivinjauhetta. Kaupan myyjät miettivät, mistä mahtaa olla kyse ja pienellä googletuksella selvisi, että kyseisistä aineista saa tehtyä kotitekoisia pullopommeja.

– Tämän viikon aikana on huomattu, että näitä aineksia ostetaan. Tullaan vähän isommalla porukalla ostoksille ja kiherretään ja hihitellään hyllyjen välissä, kertoo S-Market Lukkarinsannan marketpäällikkö Pia Jakonen.

Kauppa päätti toimia ennaltaehkäisevästi ja teki nopeasti päätöksen, ettei "pommiaineksia" myydä lapsille ja nuorille.

– Haluamme omalta osaltamme toimia vastuullisesti. Tällaisista kotitekoisista pommeista voi saada vaikka minkälaisia vammoja, Jakonen sanoo.

Myös poliisi on huolissaan

Pullopommeista on huolestunut myös poliisi.

Itä-Suomen poliisilaitos kertoi sekin Facebook-sivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että vanhempien kannattaa kiinnittää huomiota ilmiöön ja seurata oman jälkikasvun tekemisiä. Pullopommien tekoon on olennaisesti liittynyt se, että niitä kuvataan ja niistä jaetaan videoita sosiaalisessa mediassa.

– Räjähdyksen aiheuttamista vahingoista on vastuussa paitsi se, joka pullopommin on tehnyt, mutta myös se, joka on ollut yhdessä sitä tekemässä. Jos räjähdys aiheuttaa esimerkiksi sivullisen ihmisen sokeutumisen, voivat vahingonkorvaukset olla suuria, poliisin päivityksessä lukee.

Itä-Suomen poliisin päivityksessä huomautetaan, että räjähdyksistä voi olla haittaa sekä ihmisille että luonnolle.

– Näistä ”pullopommeista” aiheutuva räjähdys on voimakas sekä se aiheuttaa kemikaaliroiskeita ja muovisirpaleita lähiympäristöön. Nämä kemikaaliroiskeet, sirpaloitunut muovi ja paine voivat aiheuttaa vakavia vammoja silmiin, iholle ja korviin. Myös räjähdyksestä aiheutunut ääni voi aiheuttaa kuulovaurioita.