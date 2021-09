Matti Apunen on huolissaan somen keskustelukulttuurista: "Se uhkaa jo politiikan tekemistä ja suomalaista luottamusyhteiskuntaa"

Matti Apunen on Tampereen yliopiston työelämäprofessori ja Yleisradion hallituksen puheenjohtaja. Hänen mielestään yksi tämän ajan suuria ongelmia on somen aiheuttama keskustelukulttuurin muutos, joka on tehnyt poliittisten kompromissien tekemisestä vaikeaa.

Matti Apunen: "Sosiaalinen media on tehnyt poliittisesta päätöksenteosta vaikeaa"